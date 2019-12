IERiGŻ: Polacy jedzą coraz mniej ziemniaków

Spożycia ziemniaków w Polsce zmalało o 3,2 proc., do 92 kg w przeliczeniu na mieszkańca - podał w raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) o sezonie 2018/19.

"Nastąpił około 5 proc. spadek konsumpcji ziemniaków nieprzetworzonych, który tylko częściowo został zrekompensowany większym spożyciem przetworów ziemniaczanych" - informuje instytut.

IERiGŻ przewiduje, że w sezonie 2019/20 całkowita konsumpcja ziemniaków po raz kolejny się obniży, tym razem o ok. 4 kg (o ponad 4 proc.), do 88 kg na mieszkańca, ale nadal będzie o ok. 50 proc. większa niż w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej.