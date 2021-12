IGF 2021. Internet zjednoczył się w Katowicach

Hasło przewodnie XVI Internet Governance Forum: Internet United – czyli zjednoczony internet – brzmiało trochę jak pleonazm. Wszak internet sam w sobie jest czymś co łączy. – Rzeczywiście, z perspektywy europejskiej tak to właśnie wygląda – mówi Krzysztof Szubert, pełnomocnik rządu RP do spraw Szczytu Cyfrowego ONZ. – Jednak z perspektywy ONZ jest już bardzo różnie…

W Katowicach zakończyło się pięciodniowe spotkanie globalnej, cyfrowej społeczności - XVI Internet Internet Governance Forum.

To był największy internetowy szczyt ONZ wśród szesnastu, które dotąd się odbyły. Wzięło w nim udział 10 tys. uczestników – 3 tys. osobiście przyjechało do Katowic.

Wśród autorskich pomysłów polskich gospodarzy Szczytu był Youth summit zorganizowany dla młodych ludzi, którzy przejmą w przyszłości zarządzanie cyfrowym światem.

