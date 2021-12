IGF 2021: Prof. Szostek: Europa stawia na połączenia waluty wirtualnej z pieniądzem bankowym

Chodzi o to, byśmy przestali płacić archaicznym narzędziem, jakim jest karta płatnicza i przeskoczyli na wyższy poziom związany z wirtualnymi portfelami – powiedział PAP profesor Dariusz Szostek z Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE, członek Rady Programowej IGF 2021.

"Cyfrowy pieniądz już jest obowiązującym środkiem płatniczym, ale jeszcze nie w Europie. (...) Europa dziś nadgania najnowocześniejsze gospodarki. To, co się u nas dzieje nie jest niczym innym, jak wtórnymi projektami już wcześniej zrealizowanymi. Chiny kończą pilotaż związany z cyfrowym juanem, zacznie się olimpiada zimowa w Pekinie i formalnym pieniądzem, ale nie kryptowalutą, będzie juan funkcjonujący w postaci stokenizowanej. Wobec tego(...) Europa nie ma innej alternatywy, jeżeli chce funkcjonować w świecie cyfrowym, jak nadgonić to, co zrobiono już w Azji" - ocenił prof. Szostek w rozmowie z PAP podczas Szczytu Cyfrowym ONZ w Katowicach - IGF 2021.

W tym celu Komisja Europejska wraz z Europejskim Bankiem Centralnym w pierwszym kwartale tego roku podjęły decyzję, że euro w postaci cyfrowej traktowane będzie jak normalny pieniądz.

"Euro papierowe i juan jeszcze pozostaną. Aktualnie prowadzone są działania techniczno - organizacyjne, by zobaczyć jak to stworzyć, ale wygląda na to, że nadrobimy ten dystans, jednak Europa nie jest już w stanie dogonić Azji" - ocenił i dodał, że "Europa stawia mocno na połączenia waluty wirtualnej z pieniądzem bankowym oraz z cyfrowym euro".

"Nie wiem, czy pieniądz papierowy przestanie być w obiegu, to decyzja polityczna, a nie techniczno - prawna, ale oczywiście prawo za tym pójdzie. Dla mnie osobiście pieniądz tradycyjny, poza targowiskiem, nie jest mi potrzebny, wszędzie płacę kartą. Chodzi o to, byśmy przestali płacić archaicznym narzędziem, jakim jest karta płatnicza (...) tylko przeskoczyli na ten wyższy poziom związany z wirtualnym portfelami" - wyjaśnił.

Szostek zapytany przez PAP oto, co powinno stać się dobrą praktyką w zakresie pieniądza wirtualnego i tokenów podkreślił, że ważna jest dobra legislacja.

"Wreszcie Komisja Europejska i Unia Europejska ją przygotowała, bo jej nie było, a na poziomie krajowym jej w ogóle nie mieliśmy. Bardzo się cieszę, że jest to na poziomie wspólnotowym, bo to będzie jednolity rynek cyfrowy. Ci, którzy wdrażają różnego rodzaju algorytmy, systemy płatności, muszą brać pod uwagę już istniejące regulacje i nadzór nad pieniądzem elektronicznym, bo bez nadzoru nie jesteśmy w stanie funkcjonować" - powiedział.

"Wierzę w pieniądz, który nadzorowany jest przez odpowiednie organy i wydawany jako oficjalne środki płatnicze" - podsumował.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl