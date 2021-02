IGHP: cieszymy się, że hotele będą mogły przyjmować gości na walentynki

Cieszymy się, że będziemy otwarci od 12 lutego, dzięki czemu będziemy mogli przyjmować gości na walentynki - powiedział PAP sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) Marcin Mączyński. Izba pozytywnie ocenia też decyzję dot. dostępności 50 proc. pokoi.

W piątek rząd ogłosił, że od 12 do 26 lutego w reżimie sanitarnym dostępne będą hotele i miejsca noclegowe do 50 proc. łóżek, a także kina i teatry z obłożeniem do 50 proc. miejsc. Ponadto otwarte mają być baseny, stoki i boiska zewnętrzne. Zamknięte pozostaną siłownie, a restauracje nadal będą mogły wydawać posiłki na wynos.

"Cieszymy się, że dostępnych będzie mogło być do 50 proc., a nie, jak wcześniej pisały media, do 25 proc. pokoi. Cieszymy się też, że będziemy otwarci od 12, a nie od 15 lutego, bo to oznacza, że będziemy mogli przyjmować gości na weekend walentynkowy" - skomentował ogłoszone w piątek decyzje Mączyński.

Sekretarz generalny IGHP zapewnił, że hotele są przygotowane do otwarcia. "To jest, mam nadzieję, pierwszy krok, by za dwa tygodnie rząd pozwolił nam otworzyć się na szerszą skalę. Bo pozostała infrastruktura, jak hotelowe siłownie, spa, na razie nie będzie działać. Nadal nie będziemy też mogli organizować konferencji, kongresów, szkoleń, a to dla hoteli jest spory procent wpływów" - powiedział Mączyński.

Przypomniał, że nie będą też czynne restauracje hotelowe, a posiłki będą serwowane do pokoi.

Sekretarz generalny Izby przekazał, że w branży zwolnionych zostało ponad 90 tys. osób, co stanowi ponad połowę kadry, która była zatrudniona jeszcze w styczniu 2020 r.

Podczas drugiej fali koronawirusa działalność hoteli została ograniczona od 7 listopada: od tego dnia z noclegów mogły korzystać tylko osoby w podróży służbowej oraz pacjenci, ich opiekunowie, medycy i sportowcy. Od 28 grudnia zlikwidowano możliwość korzystania z hoteli w podróży służbowej, pozostawiając na liście wyjątków od zakazu m.in. medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, służby mundurowe i ośrodki COS.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zrzesza kilkaset hoteli.