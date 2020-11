IGHP: niech rząd z wyprzedzeniem poinformuje jak mają działać hotele w święta i Sylwestra

Oczekujemy informacji z odpowiednim wyprzedzeniem o planach związanych z ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania hoteli w okresie Bożego Narodzenia i Sylwestra - powiedział PAP sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Marcin Mączyński.

Jak zaznaczył Mączyński, większość przedsiębiorców hotelowych już nie ma rezerw finansowych, pozwalających na przetrwanie do zakończenia pandemii i odbudowania się ruchu turystycznego. "Dlatego niezbędna jest realna pomoc finansowa ze strony państwa. Bez tego wsparcia hotele będą nadal zwalniały pracowników i zamykały swoją działalność" - wskazał.

Przypomniał, że już 38 proc. osób zatrudnionych bezpośrednio w hotelarstwie straciło pracę w tym roku, a kolejne 16 proc. miejsc pracy może zniknąć jeszcze przed nowym rokiem.

"Obok zwolnienia z ZUS oraz dopłaty do funduszu płac (postojowe) przy spadku przychodów o minimum 40 proc. w okresie obowiązywania stanu epidemicznego, branża liczy na luzowanie ograniczeń funkcjonowania hoteli w miarę obniżania się liczby zachorowań na Covid-19 - możliwe pobyty turystyczne indywidualne i grupowe oraz dopuszczenie organizowania małych spotkań biznesowych i szkoleń" - powiedział.

"Oczekiwalibyśmy również poinformowania przez rząd i to z odpowiednim wyprzedzeniem, o planach związanych z ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania hoteli w okresie świąt i Sylwestra" - dodał. Jak wyjaśnił, chodzi o to, żeby hotelarze a także turyści mogli się przygotować.

Przypomniał - za ostatnim badaniem Izby wśród hotelarzy - że bez pilnego rządowego wsparcia jeszcze przed nowym rokiem może zniknąć ponad połowę (54 proc.) miejsc pracy w hotelach w stosunku do tego, co było przed pandemią.

Według Izby, w skali całego rynku hotelowego, który liczy 2700 hoteli, oznaczałoby to utratę pracy w tym roku przez ok. 40 tys. osób. Natomiast w skali wszystkich zarejestrowanych obiektów noclegowych (ok. 13 tys.) redukcja zatrudnienia może sięgnąć nawet 110 tys. miejsc pracy. Jak zaznaczył Mączyński, w ślad za ograniczeniem działalności hoteli i likwidacją miejsc pracy w branży, firmy współpracujące, dostawcy towarów i usług dla hoteli też będą zmuszone redukować zatrudnienie.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego od 2003 roku reprezentuje środowisko biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na forum Unii Europejskiej. Jest największą organizacją samorządu gospodarczego w branży hotelarskiej - czytamy na stronie Izby.

W sobotę o godz. 10 odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, w której wezmą też udział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w czasie konferencji zostaną przedstawione kompleksowe, długofalowe zasady dalszych etapów bezpieczeństwa w walce z COVID-19.