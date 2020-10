IGHP: w 87 proc. hoteli rezerwacje na październik nie przekraczają 40 proc.

W 87 proc. hoteli rezerwacje na październik nie przekraczają 40 proc. - wynika z najnowszego badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). Dodano, że zdecydowana większość hoteli zrestrukturyzowała zatrudnienie w początku epidemii.

Z ankiety przeprowadzonej przez Izbę wynika, że średnie obłożenie hoteli we wrześniu było, podobnie jak w sierpniu, nadal zróżnicowane. 31 proc. obiektów odnotowało średnią frekwencję poniżej 30 proc. Kolejna grupa z frekwencją w przedziale od 31 do 60 proc. to blisko połowa (45 proc.) ankietowanych. Frekwencję powyżej 60 proc. zadeklarowało 24 proc. hoteli - czytamy.

Według Izby nastąpiło pogorszenie w stosunku do wyników z poprzedniego miesiąca (wzrost udziału w drugiej grupie kosztem grupy trzeciej). "Warto zauważyć, że nadal widoczna jest duża różnica pomiędzy hotelami położonymi w miastach i poza nimi. Udział hoteli położonych poza miastami w trzeciej grupie (frekwencja powyżej 60 proc.) wyniósł 41 proc., podczas gdy hotele w miastach w tej samej grupie stanowiły tylko 18 proc." - zaznaczył sekretarz generalny IGHP Marcin Mączyński.

Izba wskazała, ze pogorszył się również wskaźnik średniej ceny za nocleg. "We wrześniu ponad 60 proc. hoteli odnotowało niższe ceny, niż w roku ubiegłym, przy czym dla 40 proc. spadki były wyższe niż o 10 proc. Jednocześnie 14 proc. hoteli utrzymało średnie ceny na ubiegłorocznym poziomie - czytamy.

Z badania wynika, że również na niskim poziomie utrzymują się pobyty gości zagranicznych - 75 proc. hoteli odnotowało ich udział poniżej 10 proc.

Według IGHP w pierwszym po wakacjach miesiącu biznesowym nie widać oznak wzrostu popytu z segmentu tzw. przemysłu spotkań (MICE). "Aż 80 proc. hoteli zadeklarowało, że jego udział w przychodach września był nie większy niż 10 proc. Nastąpiła natomiast niewielka poprawa w segmencie przyjęć rodzinnych, w tym wesel, ale nadal blisko 60 proc. hoteli wskazało jego udział poniżej 10 proc. przychodów" - czytamy.

"Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne miesiące potwierdzają dotychczasowe obserwacje, tzn. nadal dużą niepewność na rynku usług hotelowych, tendencję odkładania do ostatniej chwili decyzji zakupowych usług turystycznych, jak również brak widocznych perspektyw odbudowania ruchu biznesowego, w tym MICE - typowych w poprzednich latach segmentów dla miesięcy jesiennych" - zauważył Mączyński.

Wskazał, że aż 87 proc. hoteli podaje stan rezerwacji na październik nieprzekraczający 40 proc. posiadanych pokoi. Odpowiednio dla listopada to już 96 proc. hoteli (z tego w 70 proc. hoteli stan rezerwacji wynosi poniżej 10 proc.), a dla grudnia 98 proc. (z tego 72 proc. hoteli potwierdza w ankiecie stan rezerwacji poniżej 10 proc.).

Dane ankietowe ponownie wskazują, że zdecydowana większość hoteli restrukturyzowała zatrudnienie w początkowych miesiącach epidemii. Tylko 12,5 proc. hoteli dokonało wypowiedzeń umów o pracę we wrześniu, a 21,5 proc. planuje to w ostatnim kwartale roku.

Wyhamował również trend rozwiązywania umów o pracę z inicjatywy pracowników. We wrześniu już tylko 14,5 proc. hoteli potwierdziło takie przypadki, które jednocześnie stanowiły problem organizacyjny dla obiektu, a w 38 proc. hoteli takie sytuacje nie miały miejsca.

W najnowszym badaniu Izby, hotele ponownie oceniły efektywność programu "Polski Bon Turystyczny". Na pytanie dotyczące udziału w sprzedaży ogółem zrealizowanej wyłącznie dzięki wprowadzeniu bonu, 32 proc. hoteli zadeklarowało, że był on zerowy, a 60 proc., że nie przekroczył 10 proc. Równie słabo oceniana jest realna pomoc bonu w kreowaniu dodatkowego popytu poza okresami typowymi dla indywidualnego ruchu turystycznego (wakacje, ferie) - tylko 15 proc. hoteli widzi taką szansę - czytamy.

Izba wskazuje, że nastroje branży hotelarskiej są coraz gorsze. 34 proc. hoteli odnotowało brak zmiany w stosunku do sierpnia, ale aż 60 proc. wskazało na bardziej pesymistyczny - to kolejne, wyraźne pogorszenie w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Badanie przeprowadzono online 6-11 października br. W ankiecie wzięły udział 253 hotele ze wszystkich województwach. 68 proc. spośród nich położonych jest w miastach. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (73 proc.). Podobne liczbowo grupy stanowią hotele, w których przeważa ruch biznesowy (35 proc.) oraz łączące segment biznesowy z turystycznym (37 proc.). Hotele specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej stanowią 28 proc.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego od 2003 roku reprezentuje środowisko biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na forum Unii Europejskiej. Jest największą organizacją samorządu gospodarczego w branży hotelarskiej - czytamy na stronie Izby.