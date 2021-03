IGHP: w KPO trzeba stawiać na zrównoważony rozwój turystyki i hotelarstwa

W Krajowym Planie Odbudowy trzeba stawiać na zrównoważony rozwój turystyki i hotelarstwa, a nie przebranżowienie - ocenia Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Dodaje, że zrównoważona turystyka, to szansa na rozwój lokalnych powiązań gospodarczych i rynku pracy.

Izba poinformowała, że złożyła uwagi do projektu Krajowego Planu Odbudowy Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, w których wskazała, że kluczową słabością projektu KPO jest promowanie zmiany profilu działalności, czyli de facto przebranżowienia.

"To prowadzi do zredukowania aktywności przedsiębiorstwa na jego własnym rynku i na pewno nie doprowadzi do zwiększenia odporności ani konkurencyjności przedsiębiorstwa, co ma być celem komponentu "A" KPO" - wskazał wiceprezes IGHP Krzysztof Szadurski.

"Popiera dywersyfikację działalności gospodarczej, ale rozumianą jako jeden z elementów strategii rozwoju przedsiębiorstw. Nie może być ona jednak głównym instrumentem odbudowy post pandemicznej turystyki. Ponadto, zbyt rozproszone lub co gorsza nietrafione rozszerzenie profilu działalności, może dać skutek odwrotny do zamierzonego" - wyjaśnił.

Jak podkreślił, w planie odbudowy należy skupić się na inwestycjach w obszarze zrównoważonego rozwoju turystyki i hotelarstwa.

Dodał, że w przypadku branży hotelarskiej takie podejście zapewni rozwój nowej bazy noclegowej w lokalizacjach wpisujących się w politykę promowania turystyki zrównoważonej, służącej rozproszeniu ruchu turystycznego i równomiernemu rozwojowi regionalnemu, np. rozwój obszarów wiejskich atrakcyjnych turystycznie z korzyścią dla lokalnego rynku pracy i lokalnych powiązań gospodarczych.

Według Izby, inwestycje wspierane z KPO powinny równocześnie spełniać postulaty zawarte w pozostałych komponentach KPO, np.: zastosowanie zielonych technologii i odnawialnych źródeł energii, optymalizacja efektywności energetycznej budynków, zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego, budowa budynków pasywnych czy zastosowanie rozwiązań cyfrowych w biznesie - w obsłudze gości, procesach administracyjnych, cyfrowej edukacji zawodowej, e-usługach, cyberbezpieczeństwie itp.

Ponadto Izba domaga się również zwiększenia środków z KPO na wsparcie sektorów poszkodowanych przez pandemię, czyli hotelarstwa, turystyki, gastronomii, kultury i lecznictwa uzdrowiskowego.

Ich zdaniem, zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 300 mln euro, to zaledwie 0,5 proc. budżetu KPO. "Tymczasem do samej turystyki i hotelarstwa powinno trafić na wsparcie inwestycji co najmniej 6 proc. budżetu KPO, tyle dokładnie branża turystyczna przed pandemią wnosiła do polskiego" - wskazał Szadurski.

Jak ocenił, polska turystyka przechodzi przez największy w historii kryzys i utraci konkurencyjność, jeśli nie otrzyma adekwatnego finansowania ze środków publicznych.

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się ws. wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić KE do końca kwietnia.

Izba przypomina, że rządowy projekt "Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności" z lutego 2021 r. (KPO) przewiduje m.in. specjalne wsparcie dla inwestycji w sektorach najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19, takich jak: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, lecznictwo uzdrowiskowe itp. Szczegóły wsparcia określone zostały w komponencie A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" w inwestycjach A1.1.1. "Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl