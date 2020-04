Igor Kłaja: rozwiązania rządu i PFR dają nadzieję, że firmy przejdą przez kryzys

Rozwiązania zaproponowane przez rząd i PFR dają nadzieję, że firmy mogą przejść przez kryzys - powiedział PAP prezes firmy OTCF, właściciela marki 4F Igor Klaja. Ocenił, że największym problemem sektora handlu i usług jest brak płynności.

Przedstawiona w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego tzw. tarcza finansowa ma pomóc firmom w okresie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.

Wartość pomocy finansowej, która ma trafić bezpośrednio do firm, ma przekroczyć 100 mld zł.

W czwartek premier rozmawiał on-line o rozwiązaniach w niej zawartych z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców.

Klaja ocenił, że jednym z największych problemów branży handlu i usług jest brak płynności finansowej.



"Z punktu widzenia branży handlu i usług, mogę powiedzieć, że podczas konsultacji z panem prezesem PFR Pawłem Borysem, ten podstawowy apel został wysłuchany i za to w imieniu przedsiębiorców serdecznie dziękuję, bo te rozwiązania, które proponuje rząd i PFR, dają nadzieję, że firmy mogą przejść przez kryzys" - powiedział prezes OTCF.

Ocenił, że nie chodzi tu o bezbolesne przejście przez kryzys, bo wszystkie firmy poniosą ogromne straty, ale jeśli przedsiębiorcy zachowają płynność finansową, to "będą w stanie przetrwać, regulując swoje zobowiązania, choćby wobec pracowników".

"Wiem, że ten pakiet płynnościowy jest odbierany przez przedsiębiorców bardzo dobrze - daje nadzieję, że uda nam się przez tę dramatyczną sytuację przejść. Śmiem twierdzić, że akurat sytuacja sektora handlu i usług jest najbardziej dramatyczna - porównywalna do sytuacji właścicieli hoteli - my od momentu, kiedy z powodu epidemii koronawirusa zostały zamknięte sklepy utraciliśmy płynność finansową. Dotyczy to zarówno tych małych, jak i tych dużych przedsiębiorców, notowanych na giełdzie" - zaznaczył.

Ocenił, że propozycje są "bardzo adekwatne do sytuacji", bo wcześniejsze pomysły mówiły tylko o pomocy dla małych i średnich firm.

Wskazał, że jego spółka OTCF wypłaca na czas wszystkie wynagrodzenia, bo - jak dodał - "przygotowała się płynnościowo".

"Nie wiem, czy wszystkie firmy mają to szczęście, że mogą wypłacić wynagrodzenie na czas wszystkim pracownikom. Apelowaliśmy, że nie tylko małe organizacje mają problem, ale także te duże, tylko w większej skali. Różnica jest taka, że jak mała firma upadnie, to mniej pracowników straci pracę, a jak duża, to będzie ich odpowiednio więcej. Wszyscy jesteśmy tak samo zagrożeni" - ocenił.

"Prosiliśmy o to, żeby pojawiły się jakieś rozwiązania, które umożliwiłyby nam poprawę płynności finansowej, bo akurat w przypadku firm sektora handlu zamawiamy towar z dużym wyprzedzeniem i musimy za niego płacić, a my tego towaru dziś nie sprzedajemy" - podkreślił.

"Pojawia się pewien dylemat, to znaczy jak szybko, przy prawdopodobnie ogromnej liczbie wniosków, które będą składane, uda się to przeprowadzić po stronie PFR" - dodał prezes spółki OTCF.

Zgodnie z programem, którego wartość wyniesie 4,5 proc. PKB (100 mld zł) do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł (łącznie 75 mld zł będzie przeznaczone dla firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników), a do dużych przedsiębiorstw płacących podatki w Polsce 25 mld zł.



Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Programem będą objęte firmy, których obroty spadły w ostatnim czasie o co najmniej 25 proc. Dla mikro i małych firm górny pułap subwencji wynosi ponad 300 tys. zł. Średnie firmy - to ponad 4 mln zł, a duże - proporcjonalnie więcej.