III etap odmrażania gospodarki. Oto szczegóły

Od 18 maja zostaną otwarte zakłady fryzjerskie, kosmetyczne w rygorze sanitarnym. Zwiększone zostaną limity w komunikacji publicznej, umożliwione zajęcia w szkołach policealnych, więcej osób będzie mogło korzystać z obiektów sportowych - oto najważniejsze założenia trzeciego etapu odmrażania polskiej gospodarki w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: To rodzice, w przypadku dzieci i młodszej młodzieży decydują o tym, czy dziecko będzie posłane do szkoły. Podtrzymujemy dalej zasiłek opiekuńczy, żeby była możliwość wyboru. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 13, 2020

Od 18 maja nastąpią zmiany w komunikacji publicznej - 30 proc. miejsc siedzących i stojących będzie dostępna dla pasażerów. Do tej pory było to 50 proc. miejsc siedzących w pojeździe.Od 18 maja wraca możliwość uprawiania sportu na otwartej infrastrukturze. Luzowanie obostrzeń obejmie też szeroko rozumianą kulturę.Zmiany dotkną też szkolnictwo. - Od poniedziałku (18 maja) umożliwiamy zajęcia w szkołach policealnych. Zwiększymy też liczbę osób, które mogą korzystać z obiektów sportowych - boisk, orlików. Otwieramy też hale sportowe, sale gimnastyczne - dodał premier. - Umożliwiamy zajęcia w szkołach artystycznych - wychodzimy na przeciw tym uczniom, którzy muszą odbywać próby, przygotowywać się do egzaminów - dodał.Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych zostanie uruchomiona opieka nad dziećmi w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Możliwe będą również konsultacje z nauczycielami maturzystów i uczniów klas 8. - Od 1 czerwca umożliwimy to wszystkim uczniom - kontynuował premier.