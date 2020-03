Ikea Retail przekaże darowizny o wartości 26 mln euro

Ikea Retail (Ingka Group) zdecydowała się udzielić pomocy doraźnej w formie darowizn o łącznej wysokości 26 mln euro. Wsparciem w pierwszej kolejności będą objęte osoby z grup wysokiego ryzyka oraz osoby, które niosą pomoc w walce z epidemią koronawirusa. Darowizny pozwolą 30 krajom, w których Ingka Gorup prowadzi swoją działalność, podjąć natychmiastowe działania w swoich lokalnych społecznościach. Do Polski trafi pomoc o łącznej wartości 1 mln euro - poinformowała Ikea.

Poza tym Ikea Retail Polska we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych ponadto wsparła pracowników obiektów infrastruktury krytycznej. W ramach darowizny firma przekazała ponad 2 tysiące produktów takich, jak łóżka oraz pościel do tymczasowych miejsc noclegu dla pracowników elektrowni, elektrociepłowni i rafinerii.Ingka Group współpracuje z najważniejszymi i najbardziej podatnymi na zmiany małymi i średnimi dostawcami i usługodawcami, w tym z przedsiębiorcami społecznymi, wspierając ich za pomocą zestawu proaktywnych środków.Poinformowano, że Ingka Centres, zarządzająca centrami handlowymi, jeśli zostaną wydane odpowiednie rozporządzenia rządowe, zapewni że w okresie zamknięcia centrów około 2000 najemców (zgodnie z danymi na 26 marca) nie będzie ponosiło opłat związanych z wynajmem i serwisowaniem.Wg. informacji przekazanej 30 marca około 282 z 380 sklepów Ikea na całym świecie prowadzonych przez Ingka Group było tymczasowo zamkniętych. W Chinach wszystkie sklepy zostały już otwarte ponownie, poza sklepem w Wuhan. Sytuacja jest oceniana co godzinę, a wszystkie decyzje podejmowane są we współpracy z rządami, lokalnymi władzami i pracownikami służby zdrowia.