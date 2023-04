IKS "Solino" budują dwa rurociągi, które umożliwią szybsze wytłaczanie ropy i paliw z podziemnych kawern

Inowrocławskie Kopalnie Soli (IKS) "Solino" budują dwa rurociągi dla solanki z kopalni "Mogilno" do kopalni "Góra" i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw. Jak informuje spółka, inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pozwoli na szybsze wytłaczanie ropy i paliw w sytuacjach kryzysowych.

Od 2002 r. w wyeksploatowanych podziemnych kawernach solnych Kopalni Soli "Góra", na głębokości 300 do 350 metrów, IKS "Solino" - spółka należąca do Grupy Orlen - magazynuje strategiczne dla Polski zapasy ropy naftowej i paliw gotowych, w tym oleju napędowego. Według danych spółki, to w sumie 12 kawern - siedem na surowiec i pięć na produkty paliwowe, o łącznej pojemności ponad 6 mln metrów sześc.

IKS poinformowały, że spółka "buduje dwa rurociągi PEHD o średnicy Dz630 i ciśnieniu pracy Pn1,6 MPa", które połączą jej Kopalnię Soli "Mogilno" z Kopalnią Soli "Góra" niedaleko Inowrocławia i znajdującym się tam Podziemnym Magazynem Ropy i Paliw. Jak podano w komunikacie, łączna długość magistrali wyniesie 43 km. "Inwestycja umożliwi szybsze wytłaczanie ropy i paliw w sytuacjach kryzysowych, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Polski" - podkreśliły IKS.

Spółka wyjaśniła, że rurociągami transportowana będzie solanka, która umożliwia wypompowanie zapasów surowca i produktów paliwowych, które składowane są pod ziemią - ropa naftowa czy paliwa transportowane są na powierzchnię za pomocą wtłaczanej pod ziemię solanki, która jest cięższa od surowca i produktów paliwowych, i nie mieszając się z nimi, wypycha je na powierzchnię.

Jak przypomniano w informacji, Podziemny Magazyn Ropy i Paliw na terenie Kopalni Soli "Góra" znajduje się w kawernach solnych, czyli podziemnych przestrzeniach powstałych podczas prowadzonego wcześniej przez IKS wydobycia soli. "Neutralność geologiczna kawern powoduje, że magazynowane w nich produkty ropopochodne nie przenikają przez ich ściany, dzięki czemu jest to jeden z najbezpieczniejszych i najbardziej neutralnych środowiskowo sposobów składowania ropy i paliw" - zaznaczyła spółka.

IKS "Solino" z Grupy Orlen to spółka dostarczająca sól, w tym spożywczą, kuchenną, peklującą i przemysłową, tabletki solne do uzdatniania wody i zarazem największy w Polsce producent solanki, która trafia m.in. do zakładów branży sodowej i chemicznej, a także do uzdrowiska Inowrocław. Kopalnia Soli "Mogilno" działa od 1986 r., przy czym eksploatację wysadu rozpoczęto od głębokości 1400 metrów - od chwili uruchomienia wydobycia pozyskano tam ponad 130 mln metrów sześc. solanki.

PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów w IKS "Solino".

