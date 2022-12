IKS "Solino" z Grupy Orlen szukają dostawcy dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych

Inowrocławskie Kopalnie Soli (IKS) „Solino” z Grupy Orlen ogłosiły postępowanie na dostawę dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 6,3 kWp każda do samodzielnego montażu dla Kopalni Soli „Mogilno” oraz Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra”.

Jak poinformowano w opublikowanej dokumentacji postępowania, oferty można składać do 7 grudnia. "Inowrocławskie Kopalnie Soli +Solino+ zapraszają do złożenia oferty na zadanie +Dostawa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 6,3 kWp każda" - podano w ogłoszeniu.

Według IKS "Solino", dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne przeznaczone będą "do samodzielnego montażu na gruncie" dla Kopalni Soli "Mogilno" - dostawa do miejscowości Przyjma koło Mogilna oraz dla Kopalni Soli i Podziemnych Magazynów Ropy i Paliw "Góra" - dostawa do miejscowości Góra koło Inowrocławia.

IKS "Solino" z Grupy Orlen z siedzibą w Inowrocławiu (Kujawsko-pomorskie) to podmiot, w którym PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów. Spółka dostarcza sól, w tym spożywczą, kuchenną, peklującą i przemysłową, tabletki solne do uzdatniania wody; to również największy w Polsce producent solanki, która trafia m.in. do zakładów branży sodowej i chemicznej oraz do uzdrowiska Inowrocław.

Kopalnia Soli "Mogilno" działa od 1986 r., przy czym eksploatację wysadu rozpoczęto od głębokości 1400 metrów. Od chwili uruchomienia kopalni wydobyto tam ponad 130 mln metrów sześc. solanki - obecnie poziom jej wydobycia to ok. 9 mln metrów sześc. rocznie.

Od 2002 r. w wyeksploatowanych podziemnych kawernach solnych drugiej kopalni - Kopalni Soli "Góra", na głębokości do 350 metrów, IKS "Solino" magazynuje strategiczne dla Polski zapasy ropy naftowej i paliw gotowych, w tym oleju napędowego. To w sumie 12 kawern, w tym siedem na surowiec i pięć na paliwa, o łącznej pojemności ponad 6 mln metrów sześc.

Według spółki jest to "największy magazyn ropy naftowej i paliw w Polsce, który zapewnia bezpieczeństwo energetyczne całemu krajowi".

