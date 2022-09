ILC Dover zainwestuje w Gliwicach 12 mln dolarów i zatrudni 100 pracowników

Kosztem ok. 12 mln dol. amerykańska firma ILC Dover uruchomi w Gliwicach produkcję wyrobów dla branży farmaceutycznej i biofarmaceutycznej; zatrudnienie znajdzie co najmniej 100 osób - poinformowała w środę Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która wydała decyzję o wsparciu inwestycji.

"Firma ILC Dover Poland produkować będzie wyroby dla branży farmaceutycznej i biofarmaceutycznej. Tworzy również rozwiązania w zakresie izolacji procesów w tych branżach. Inwestycja w Polsce związana jest z koniecznością zapewnienia zwiększenia mocy produkcyjnych i dotarcia do klientów w całej Europie" - podała KSSE w środę w mediach społecznościowym.

ILC Dover Poland to kolejny w ostatnim czasie inwestor, który otrzymał wydaną przez KSSE decyzję o wsparciu inwestycji. W sierpniu Strefa podała m.in., że kosztem prawie 9 mln zł firma z ukraińskim kapitałem Sofe-Group uruchomi zakład produkcyjny w Myszkowie. Inwestor specjalizuje się w produkcji urządzeń chłodniczych do sklepów.

Wcześniej, do połowy tego roku, zarząd KSSE wydał 32 decyzje o wsparciu nowych projektów wartych blisko 1 mld zł. Łącznie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała już ponad 250 decyzji w ramach istniejącej od 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji.

W samym ub. roku KSSE wydała 102 decyzje o wsparciu - był to roczny rekord w historii działania stref ekonomicznych w Polsce. 50 decyzji dotyczyło dużych firm i koncernów, a 52 - mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ubiegłoroczni inwestorzy zadeklarowali nakłady rzędu 5,35 mld zł, co przekłada się na ok. 4,7 tys. miejsc pracy.

KSSE obejmuje zasięgiem woj. śląskie i sześć powiatów woj. opolskiego. Obecnie w istniejącej od 25 lat Strefie działa ponad 540 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 42 mld zł i utworzyły 90 tys. miejsc pracy.

