Ile będzie kosztować 800+? Premier Morawiecki podaje kwotę

Te programy, które ogłosiliśmy, to dodatkowy koszt ok. 26 mld zł dla budżetu - powiedział premier Mateusz Morawiecki, wskazując, że mowa tu przede wszystkim o waloryzacji 500 plus do poziomu 800 plus.

Podwyższenie programu 500+ do 800 zł to koszt ok. 26 mld zł - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Premier zwoła dodatkowe posiedzenie Rady Ministrów, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich projektów, które zostały przedstawione na konwencji PiS przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

Na deklaracje PiS odpowiedział Donald Tusk, który zaproponował, by przyjąć jeszcze przed wyborami decyzję o waloryzacji 500+. "To jest to moje "sprawdzam" wobec Jarosława Kaczyńskiego" - powiedział lider PO.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie podniesione do 800 zł, a ponadto zostaną wprowadzone bezpłatne leki dla osób powyżej 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do lat 18.

800+, darmowe leki i autostrady. Ile będą kosztować przedwyborcze obietnice rządzącej partii?

Deklaracja natychmiast wywołała dyskusję wokół tego, jak zostaną sfinansowane najnowsze obietnice przedwyborcze rządzącej partii.

Zapytany został o to także premier Mateusz Morawiecki w wieczornym wywiadzie dla Polsat News. Na pytanie, ile będą kosztować wszystkie programy społeczne lub ich podwyżki", które zostały zapowiedziane w weekend podczas konwencji PiS, premier odpowiedział, że to będzie koszt ok. 26 mld zł dodatkowo.

- To jest przede wszystkim waloryzacja 500 plus do poziomu 800 plus, przy czym warto podkreślić, że jest to znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia tego programu (...) 60 proc. to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja licząc nawet na koniec tego roku ok. 46 proc. - stwierdził Morawiecki.

Pytani o to samo ekonomiści szacowali, że waloryzacja świadczenia "Rodzina 500 plus" oznaczać będzie transfer do sektora prywatnego rzędu 24 mld zł. Pozostałe dwa rozwiązania proponowane przez PiS (odejście od płatności za autostrady zarządzane przez państwo, a w przyszłym roku również za te zarządzane prywatnie) to ich zdaniem dodatkowych kilka miliardów.

Jak sfinansować obietnice przedwyborcze rządzącej partii?

Premier został także zapytany o to, skąd rząd chce wziąć dodatkowe środki na nowe obietnice. Jak powiedział, dodatkowe ok. 26 mld zł będzie finansowane przede wszystkim ze wzrostu gospodarczego i uszczelnienia podatków.

Wskazał, że dzięki wdrożonym działaniom do budżetu zaczęło wpływać dużo więcej wpływów z podatków. "Ze 123 mld zł na ok. 290 mld zł w tym roku, to jest podatek VAT i z około 33 mld zł na 90 mld zł podatek CIT".

PiS chce kontynuować "przewrót kopernikański" w polityce rodzinnej

Zgodnie ze złożoną podczas konferencji prasowej w Otwocku zapowiedzią, premier zwoła teraz dodatkowe posiedzenie Rady Ministrów, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich projektów, które zostały przedstawione na konwencji PiS przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

Zapewnił przy tym, że jest "pełna analiza, dokładnie dokonane kalkulacje, związane z wdrożeniami poszczególnych projektów".

- Dokonaliśmy w polityce rodzinnej przewrotu kopernikańskiego i będziemy go kontynuować - mówił w poniedziałek w Otwocku premier Mateusz Morawiecki, podsumowując działania rządu na rzecz rodziny w minionych siedmiu latach rządów PiS.

- Będziemy to kontynuować - mówił Morawiecki i podkreślił, że jego elementem jest zapowiedziana w niedzielę przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego waloryzacja prorodzinnego programu 500 plus, które od nowego roku miałoby wynosić 800 złotych. "Ta ósemka na 8 lat naszych rządów, po 8 latach naszych rządów, niech będzie symbolem kontynuacji polityki prorodzinnej" - podkreślał.

Jak mówił szef rządu, "każde dziecko będzie mogło dzięki temu zyskać - albo w dodatkowych zajęciach, albo w dodatkowych dobrach, które jego rodzice będą mogli kupić, albo po prostu lepiej zaplanowanych wakacjach. "To jest ogromna korzyść dla polskich rodzin" - wskazywał.

"Jest jeden warunek, aby to realizować - to kontynuacja rządów Prawa i Sprawiedliwości - najbardziej prorodzinnego obozu politycznego w historii III Rzeczpospolitej i wierzę, że to zostanie dostrzeżone" - mówił Morawiecki.

Premier odniósł się także do krytyków waloryzacji 500 plus, według których nie stać na nią budżetu państwa. "My więcej niż podwoiliśmy budżet przy obniżonych podatkach" - podkreślał. "Gdyby nie te obniżki, dochody budżetowe byłyby jeszcze wyższe. Niech ekonomiści na to tak popatrzą, na czym polega sprawne zarządzanie finansami publicznymi, inwestycjami, poszczególnymi kategoriami dochodów, danin, podatków w taki sposób, aby rosły one zdecydowanie szybciej niż nominalny poziom PKB przez te wszystkie lata" - dodał.

Proponuję - i to jest to moje "sprawdzam" wobec Jarosława Kaczyńskiego - żebyśmy przyjęli w głosowaniu decyzję o waloryzacji 500+ przed wyborami tak, żeby stała się ona faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024 - powiedział lider PO Donald Tusk

Donald Tusk mówi "sprawdzam" Jarosławowi Kaczyńskiemu

Do ogłoszonych przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego obietnic odniósł się także lider PO Donald Tusk.

"Chcę bardzo głośno i wyraźnie zwrócić się do prezesa PiS: Jarosławie, sprawdzam cię dzisiaj z obietnic, zobowiązań i haseł, jakie przedstawiłeś Polkom i Polakom kilkadziesiąt godzin temu" - powiedział. Zaznaczył, że najwięcej emocji wzbudziła zapowiedź prezesa PiS dotycząca zwiększenia świadczenia 500 plus do 800 plus.

"Prezesie, jeśli chcesz naprawdę pomóc polskim rodzinom, a nie uprawiać taką wyborczą grę, to możemy to zrobić wspólnie zrobić w Sejmie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024" - zaznaczył lider PO, zwracając się do szefa PiS.

