Impact'22: Pfeffer: pracodawcy nie mają żadnych korzyści ze złych warunków pracy

Pracodawcy nie czerpią żadnych korzyści ze złych warunków pracy. Należy dbać o zdrowie i poziom stresu swoich pracowników, gdyż wpływają na wszystkie obszary zarządzania, w tym na liczbę absencji i zaangażowanie w pracę - mówił w czwartek Jeffrey Pfeffer z Uniwersytetu Stanforda na kongresie Impact'22.

W czwartek na Impact'22 odbyła się prelekcja prof. Jeffreya Pfeffera z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, USA. Ekspert w dziedzinie zarządzania mówił o skutkach nadmiernego stresu wśród pracowników, przytaczając dane zebrane przez instytucje badawcze na całym świecie.

"Jeśli chcemy rozwiązać światowy kryzys zdrowotny, musimy rozwiązać kryzys miejsca pracy" - mówił amerykański wykładowca. "Osoba, której podlegacie w pracy, ma większy wpływ na wasze zdrowie niż lekarz" - zaznaczył. "90 proc. kosztów zdrowotnych (na całym świecie - PAP) generują choroby przewlekłe, które bardzo często są wynikiem stresu" - wskazał.

Badacz przytoczył dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zgodnie z którymi ok. 850 tys. nadmiarowych zgonów rocznie jest powodowanych przez stres. Jak dodał, powołując się na badania Uniwersytetu Stanforda, stres związany z miejscem pracy jest piątą główną przyczyną śmierci w Stanach Zjednoczonych.

"USA kosztuje to 300 mld dolarów rocznie. W dodatku badania pokazują, że sytuacja w miejscu pracy jest coraz gorsza: liczba przypadków depresji zwiększyła się dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat, a liczba absencji wzrosła o 65 proc." - podkreślił Pfeffer. "Od stycznia do września 2020 r. nastąpił 50-proc. wzrost liczby dni wolnych spowodowanych obciążeniami psychicznymi w pracy" - dodał Pfeffer.

Ekspert zauważył, że problem ten dotyczy również Polski.

"81 proc. polskich pracowników biurowych ma doświadczenie pracy pod stresem. 57 proc. uskarżało się na bóle szyi, 52 proc. na bóle kręgosłupa" - wymieniał naukowiec. "Stres był związany ze zwiększeniem ryzyka chorób serca o 51 proc., o 30 proc. większym zagrożeniem cukrzycą i 50-proc. wzrostem zagrożenia rakiem. Mówimy o realnym wpływie na zdrowie fizyczne" - oznajmił.

Według Pfeffera stres wpływa na indywidualne zachowania, takie jak nadużywanie używek, przejadanie się, otyłość i brak aktywności fizycznej. "Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego twoi pracownicy za dużo piją, palą czy nie ćwiczą - wynika to ze stresu, który odczuwają" - przekonywał słuchaczy badacz specjalizujący się w problematyce zarządzania biznesem.

Jak tłumaczył, na stres związany z miejscem pracy mają wpływ takie czynniki, jak brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, obawa przed zwolnieniami czy poczucie niesprawiedliwości, ale też brak autonomii w sposobie wykonywania swojej pracy. "Zapewnienie ludziom niezależności w pracy zwiększa ich motywację i zaangażowanie. Jej odebranie przynosi zgoła odwrotne skutki i odbija się na zdrowiu psychicznym" - wyjaśnił.

Badacz odniósł się również do lęku związanego ze zwolnieniami, które "zwiększają strach, natomiast nie podnoszą produktywności ani cen akcji przedsiębiorstw". "Pracodawcy nie odnoszą żadnych korzyści z niewłaściwych warunków pracy" - podsumował.

Zdaniem Jeffreya Pfeffera pracodawcy mogą jednak zapobiegać nadmiernemu stresowi wśród pracowników i tym samym polepszyć wyniki swoich firm. "Przede wszystkim należy mierzyć zdrowie i dobrobyt (pracowników) (...) - to pierwsza rzecz, od której należy zacząć" - zalecił.

Według amerykańskiego naukowca zdrowie i dobre samopoczucie pracowników powinny być traktowane priorytetowo, ponieważ stanowią "fundament zaangażowania (w pracę - PAP), zwiększenia produktywności i zmniejszenie liczby absencji".

"Musimy dać ludziom autonomię. Musimy zaoferować większe poczucie bezpieczeństwa pracy. Ludzie nie chcą ani nie muszą być zwalniani. Szukają bezpieczeństwa socjalnego - chcą mieć pracę, która będzie trwała. Musimy stworzyć środowisko pracy, w którym będą mieli wsparcie socjalne; powinni pracować w zespołach, organizować wydarzenia kulturalne" - wymieniał.

Zdaniem Pfeffera najważniejsze jest "odpowiednie przeprojektowanie pracy". "Jeżeli mówimy o przeprojektowaniu produktu, wszyscy mówią +oczywiście, już to robimy+. Ale to samo trzeba robić ze swoimi pracownikami. Przeprowadź (wśród nich - PAP) +badanie etnograficzne+. Zobacz, jakie mają potrzeby (...) - zrób to samo wobec pracownika, co robisz w kontekście swoich produktów. Musimy tworzyć miejsca pracy, które koncentrują się na pracownikach. Dzięki temu (...) firmy będą doskonale funkcjonować" - podsumował.

Prof. Jeffrey Pfeffer to amerykański teoretyk biznesu i wykładowca w Graduate School of Business na Uniwersytecie Stanforda, autor licznych książek o problematyce zarządzania i publicysta m.in. magazynu biznesowego "Fortune".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl