Impas w sprawie wyboru wiceprezesa Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Rada nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która 23 lipca przesłuchała kandydatów na stanowisko wiceprezesa firmy ds. restrukturyzacji i zagospodarowania majątku, zdecydowała o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia - poinformowała SRK.

W ogłoszonym niespełna dwa tygodnie temu konkursie, mającym wyłonić nowego wiceprezesa firmy, wpłynęło sześć zgłoszeń, z których cztery spełniły wymogi formalne. Rada nie dokonała jednak spośród nich wybory wiceszefa spółki. Nie podano też, czy planowane jest ogłoszenie nowego konkursu.

Na czele zarządu spółki od października 2018 r. stoi Janusz Gałkowski, który w lipcu 2020 roku rozpoczął kolejną kadencję na stanowisku prezesa. Wiceprezesem ds. likwidacji kopalń został wówczas Janusz Smoliło, a wiceprezesem ds. ekonomiki i finansów - Radosław Wojtas.

Również ubiegłoroczny konkurs na stanowiska dwóch członków zarządu SRK: wiceprezesa ds. gospodarki mieszkaniowej oraz wiceprezesa ds. zagospodarowania majątku Rada zakończyła bez wyłaniania kandydatów.

Korzystająca z budżetowych dotacji SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. Od 2015 r. do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW) oraz część kopalni Mysłowice-Wesoła.

W miniony wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej, wydłużający do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych do końca 2027 r. Nowela przedłuża też regulacje dotyczące osłon dla górników. Na podstawie nowelizowanej ustawy w SRK mają być likwidowane ruchy górnicze Pokój oraz Jastrzębie III, a z osłon socjalnych skorzysta łącznie ok. 3,7 tys. pracowników. Podczas urlopów górniczych mają oni otrzymywać - po nowelizacji ustawy - 80 proc. wcześniejszego wynagrodzenia, a wielkość jednorazowych odpraw pieniężnych będzie podniesiona do 120 tys. zł.

