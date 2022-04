Importowana inflacja znacząco podwyższa w Polsce poziom cen

Stało się to, co przewidywali ekonomiści i analitycy, a obywatele dostrzegali na półkach sklepowych, stacjach benzynowych i na fakturach za nośniki energetyczne. GUS dokonał wstępnego odczytu inflacji za marzec 2022 roku i okazało się, że w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego ceny usług i towarów wzrosły aż o 10,9 procent.

Paliwo i energia są w każdym produkcie

Płace, wydajność, konsumpcja

Wojna (z inflacją) nie skończy się szybko

Dopełnieniem tych słów są obserwowane ceny paliw na stacjach benzynowych. Niestety, nie pomogły tarcze antykryzysowe, zamrożenie akcyzy, obniżenie opłat, podatków. Konflikt Rosja-Ukraina doprowadził do kompletnego rozregulowania światowego rynku zaopatrzenia w ropę naftową.Litr oleju napędowego po niemal 8 złotych w sposób bezpośredni przekłada się na koszty transportu, komunikację miejską i międzymiastową. Ceny dla polskich klientów są szokująco wysokie, ale w całej Europie takich poziomów nie było od chwili wprowadzenia wspólnej waluty euro, czyli od 20 lat.W okresie zimowym do Polski trafiają setki tysięcy ton warzyw i owoców z Grecji, Hiszpanii, Włoch, ale także z Turcji czy Maroka. Te dodatkowe koszty są wliczane w ceny, które w sklepach eksplodowały. Przy okazji w Holandii i Belgii zmniejszono o 30 procent produkcję pomidorów, ogórków i cukinii, bo gaz ziemny podrożał o 50-70 procent i po prostu nie ma jak efektywnie i tanio ogrzać szklarni. Polscy producenci nowalijek mają jeszcze problem z brakiem dostępności miału węglowego, o cenie nie wspominając.- Dla Rady Polityki Pieniężnej najważniejszym wskaźnikiem dotyczącym inflacji w strefie euro będzie wzrost cen towarów przemysłowych. Zmiany w tej grupie szybko przenoszą się na ceny w Polsce, chyba że nastąpi znaczne umocnienie złotego. Ceny żywności oraz paliw w strefie euro będą rosnąć w podobnym tempie. Należy pamiętać, że wydatki na dobra z tych kategorii stanowią jednak mniejszą część wydatków na konsumpcję w zachodnich gospodarkach niż w Polsce. Dlatego też inflacja w strefie euro będzie niższa. Również zmiany dotyczące sfery usług mają lokalny charakter i nie przekładają się na inflację w naszym kraju - mówi dla WNP.PL analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.Dla zobrazowania tych opinii warto zestawić dane o poziomie inflacji za marzec w strefie euro i w Polsce. Europejski Bank Centralny we wstępnym odczycie odnotował 7,5 procent inflacji, a GUS w Polsce podał wskaźnik 10,9 procent.Kolejne kraje podają dane o inflacji: Wielka Brytania niemal 7 procent, podobnie Włochy; Niemcy, Austria, Hiszpania - podobnie jak my - 10 procent. I tylko oaza europejskiego spokoju i pewności biznesowej, czyli Szwajcaria - 2,4 procent. Pojawiły się także niespotykane zjawiska, kiedy firmy bukmacherskie przyjmują co miesiąc zakłady dotyczące wysokości inflacji.Jeśli różnica między bieżącą inflacją na zachodzie Europy i w Polsce wynosi 3,4 procent na naszą niekorzyść, to może to oznaczać, że polityka pieniężna NBP odnosi się tylko do tego segmentu cen. Nic bardziej błędnego. Naszym problemem jest wzrost płac, który rozmija się z wydajnością pracy.Na początku roku, w momencie wprowadzenia zasad Polskiego Ładu w gospodarce, znaczące grupy pracownicze wymusiły podwyżki wynagrodzeń. Tak stało się w KGHM Polska Miedź, PGG, spółkach informatycznych, a nawet sieciach handlowych. Wyższe płace wpływają na wyższą konsumpcję, a ta na inflację.- Nie można moim zdaniem dokładnie powiedzieć, na ile importowana inflacja wpływa na poziom cen w Polsce. Można spróbować to policzyć z pewnym przybliżeniem. Owszem komponent zagraniczny jest spory, bo to są surowce, artykuły spożywcze, ceny metali, transport, zakłócenia w dostawach. Tych czynników inflacyjnych zewnętrznych jest dużo. Jednak zbyt dużym uproszczeniem jest mówienie, że to jest w pełni zagraniczna inflacja. Dlatego, że przed pandemią mieliśmy inflację na poziomie 4,7 procent, mieliśmy sporą presję popytową. Potem była nakładka pandemiczna i teraz nakładka wojenna. Te wszystkie trzy czynniki odpowiadają za tak wysoką inflację, a nie tylko te zewnętrzne. W naszym modelu wzrostu gospodarczego, który w ostatnich latach oparty jest mocno na konsumpcji, a słabo na inwestycjach, to przełożenie zewnętrznych cen też jest wyższe, dlatego że przy małej barierze popytowej łatwiej przerzucać wszystkie koszty na cenę wyrażoną w polskiej walucie - powiedział WNP.PL główny analityk ING Banku Śląskiego Rafał Benecki.W ocenie NBP walka z inflacją będzie długa, ponieważ nawet w 2024 roku jej poziom ma przekraczać 4 procent. Niestety, w dobie totalnego braku stabilności na rynkach międzynarodowych, braku dostępności surowców energetycznych, paliw, niklu, aluminium, oleju słonecznikowego, zboża, wzrostu cen frachtu, opłat klimatycznych proste, podręcznikowe zasady podejmowania decyzji wpływających na obniżkę inflacji nie mają zastosowania.Pamiętać trzeba, że mamy do czynienia z szokami zewnętrznymi, ale także krajowymi. Dla wielu spłacających kredyty hipoteczne stawka referencyjna WIBOR 6-miesięczny jest wskaźnikiem ich siły nabywczej. Ostatnio przekroczony został poziom 5 procent, podczas gdy w minionym roku to było zaledwie 0,25 procenta. Do rozwiązania pozostaje dylemat: spłacać raty do banku wyższe o kilkaset złotych miesięcznie czy przeznaczać te pieniądze na konsumpcję?Jak mówi teoria ekonomii, wpływ podwyżek stóp procentowych na inflację jest najsilniejszy po 4-6 kwartałach od podjętych decyzji. Czyli za rok, o tym czasie, będziemy zdecydowanie w stanie bardziej jasno ocenić sytuację.