Inaczej i na co innego. Oto jak pandemia wpłynęła na wydatki Polaków

Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła także na zachowania finansowe Polek i Polaków. W ciągu ostatnich miesięcy mocno wzrosła ilość transakcji Blikiem czy kartą mobilną w telefonie, natomiast spadła ilość gotówki wypłacanej w bankomacie. W Pandemii wydajemy więcej w sklepach sportowych i aptekach oraz na usługi VOD oraz tatuaże.

Jak mówi, w ciągu ostatniego roku zmianie uległy nawyki finansowe klientów banków: coraz częściej płacą oni Blikiem czy kartą mobilną w telefonie, natomiast rzadziej niż przed pandemią wypłacają gotówkę w bankomacie.Jak wynika z analizy wydatków kartowych klientów Santander Bank Polska, zakupy w sklepach stacjonarnych robimy rzadziej niż przed pandemią, ale wydajemy jednorazowo większe kwoty.Trend ten dotyczy między innymi zakupów w sklepach z meblami i sprzętem RTV/AGD, aptekach i drogeriach, sklepach sportowych, a także u fryzjerów i kosmetyczek.Co ciekawe, nie dotyczy to zakupów w sklepach i marketach spożywczych oraz sklepów z odzieżą i obuwiem.Analitycy Santander Bank Polska przeanalizowali też wydatki kartowe klientów od początku stycznia do końca pierwszego tygodnia marca 2020 i 2021 r. Nie jest zaskoczeniem, że najbardziej, o ponad 30 proc., spadły wydatki na rekreację (kina, teatry, fitness) oraz podróże. Jednocześnie, wydatki na noclegi oraz w restauracjach spadły w porównywanym okresie o niecałe 20 proc.O około 20-25 proc. wzrosły r/r wydatki w aptekach i drogeriach, a także w sklepach z meblami i sprzętem RTV/AGD.Obecnie, w porównaniu do analogicznego 9-tygodniowego okresu 2020 roku, o niemal 40 proc. wzrosły wydatki na ubrania i buty, na zakupy spożywcze oraz na fryzjerów, kosmetyczki i tatuaże.Niezmiennie rekordy biją wydatki na VOD – tu wydajemy już o ponad 260 proc. więcej niż przed rokiem. Czynnikiem wpływającym na wzrost wartości wydatków w porównaniu rok do roku jest także inflacja, która w 2020 r. wyniosła średnio 3,4 proc.Pandemia Covid-19 przyspieszyła proces cyfryzacji usług bankowych. W Santander Bank Polska, na przestrzeni roku liczba klientów korzystających z aplikacji mobilnej wzrosła o 23 proc., a liczba transakcji w aplikacji mobilnej o 47 proc.

Nadwyżki na lokatach lub w nieruchomościach

Rosnącą popularnością w roku pandemii cieszył się Blik oraz profil zaufany. Tylko w pierwszym miesiącu od ogłoszenia pandemii, klienci Santander Bank Polska skorzystali z autoryzacji profilem zaufanym ponad pół miliona razy.Od marca 2020 roku liczba klientów banku, którzy założyli profil zaufany przez bankowość elektroniczną niemal się podwoiła. Obecnie wynosi już ponad milion, podczas gdy przed pandemią było to około 580 tysięcy osób.O ok. 20 proc. spadła liczba i wartość transakcji wypłat gotówki z bankomatów. Od stycznia do marca 2020 roku klienci Santander Bank Polska realizowali średniotygodniowo od 900 tys. do 1 mln szt. wypłat gotówki kartą debetową z bankomatu, obecnie jest to ok. 800 tys. szt. wypłat tygodniowo. W marcu 2020 r. liczba wypłat z bankomatów biła rekordy, po czym ustabilizowała się na poziomie sprzed ogłoszenia pierwszego lockdownu.Natomiast liczba wypłat z bankomatów Blikiem utrzymuje od początku roku na podobnym poziomie jak w analogcznym okresie roku 2020 – około 300 tys. miesięcznie, jednak ich wartość jest o 14 proc. wyższa.Klienci Santander Bank Polska także coraz chętniej płacą Blikiem w sklepach. Średniotygodniowa liczba transakcji jest prawie dwukrotnie wyższa niż rok temu czyli przed pandemią i sięga obecnie 120 tys. Liczba transakcji Blik w e-commerce wzrosła na przestrzeni roku o niemal 103 proc., a przelewów na telefon o 135 proc.Jak wynika jednak z badania Santander Bank Polska jako najczęstszy sposób lokowania nadwyżek finansowych w roku 2021 Polacy wskazywali nieruchomości (22 proc.), lokaty (14 proc.), złoto (11 proc.), waluty (8 proc.) oraz fundusze inwestycyjne (7 proc.).W pandemii 9 proc. osób posiadających inwestycje w nieruchomości zwiększyło ich wartość. Około 5 proc. badanych podniosło wartość inwestycji w waluty. Nieznacznie zwiększyła się skala inwestycji w złoto i kryptowaluty.Natomiast 11 proc. ankietowanych wskazało, że podczas pandemii zmniejszyło poziom oszczędności zgromadzonych na lokatach. Część z tych środków trafiła na rachunki bieżące w bankach. Pandemia i wynikająca z niej niepewność skłania Polaków do wybierania najbardziej stabilnych sposobów lokowania oszczędności – stąd popularność nieruchomości i lokat.