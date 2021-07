INC chce w tym roku wprowadzić na giełdę kilkanaście spółek

Grupa INC chce w 2021 roku wprowadzić na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcje kilkunastu spółek. W tym roku INC, jako autoryzowany doradca w debiutach na NewConnect, wspierała trzy spółki, w całym ubiegłym roku było to natomiast sześć spółek.

