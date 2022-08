Sentyment na globalnym rynku kapitałowym jest słaby, widać awersję do ryzyka i szukanie bezpieczeństwa. Indeks WIG20 może zejść w okolice 1.500 pkt. - poinformował Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities. Jak wskazał, kluczowe dla najbliższych sesji będą wtorkowe odczyty PMI, a także wypowiedzi w Jackson Hole.

"Dzisiejsza sesja była jednoznaczna - WIG20 stracił 2 proc., spadek w dolarze wyniósł 2,7 proc. Większa reakcja na indeksie dolarowym wynika z tego, że złoty osłabił się wobec dolara o ponad 1 proc. Bardzo słaby koniec poprzedniego tygodnia w USA i dzisiejsza minusowa sesja powodują, że sentyment na globalnym rynku kapitałowym jest słaby i przekłada się na słabość walut rynków wschodzących" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

"Parytet EUR/USD jest przebijany przez dolara, czyli euro się osłabia, a ropa WTI tanieje 4 proc. - widać, że na rynku jest awersja do ryzyka i szukanie bezpieczeństwa. Dlatego też umacniają się takie waluty jak dolar czy frank szwajcarski. To wszystko ma odzwierciedlenie na giełdzie" - dodał.

Jak wskazał, kluczowe dla najbliższych sesji będą wtorkowe odczyty PMI w USA i w Europie, a także wypowiedzi w Jackson Hole i przewidywania co do dalszej polityki monetarnej w USA.

"Mamy mocne przebicie 1.700 pkt. przez WIG20, dziś potwierdzone. Jest ryzyko zejścia w okolice 1.500 pkt. jako kolejnego dołka. W tym rejonie spodziewałbym się próby stabilizacji. To jednak będzie zależało od zachowania dolara, na co z kolei wpływ będą miały PMI za sierpień i Jackson Hole, czyli polityka Fed" - powiedział Kozłowski.

W ujęciu sektorowym na GPW wzrosły tylko 2 z 15 indeksów - WIG-Budownictwo (+1,4 proc.) i WIG-Górnictwo (+0,5 proc.). Największy spadek zanotował indeks WIG-Paliwa (-4,4 proc.). Ponad 3 proc. spadki odnotowały ponadto indeksy WIG-Media, WIG-Gry, WIG-Chemia i WIG-Informatyka.

W okolicy zamknięcia warszawskiej giełdy, na najważniejszych europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. Niemiecki DAX zniżkował o 2,4 proc., francuski CAC 40 tracił 2 proc., a brytyjski FTSE 100 szedł w dół o 0,2 proc.

W indeksie WIG20 zdecydowana większość spółek odnotowała spadki, a najmocniejszą przeceną dotknięte zostały akcje PKN Orlen i Asseco Poland - kursy obu spółek poszły w dół o około 4,5 proc. Wyraźne spadki odnotowały ponadto: PGNiG (-4,4 proc.), Allegro (-4,1 proc.) i mBank (-4 proc.). O ponad 2 proc. zniżkują także akcje CD Projektu, PGNiG, Allegro, PGE i CCC.

Jedyny wyraźny wzrost kursu w indeksie odnotowało JSW (+1,4 proc.).

O 0,4 proc. do 355,5 zł poszedł w górę kurs Dino, mimo początkowych spadków. Analityczka JP Morgan Elena Jouronova obniżyła rekomendację dla Dino do "neutralnie" z "przeważaj". Cena docelowa została ustalona na poziomie 360 zł.

Wśród spółek z mWIG40 liderami wzrostów okazały się DataWalk (+9,3 proc.) oraz Budimex (+4,1 proc.).

Po przeciwnej stronie tabeli znalazły się Grupa Azoty i BNP Paribas, których akcje potaniały o ok. 6,6 proc. Sobiesław Kozłowski wskazał, że za przeceną akcji Grupy Azoty stoją mocne wzrosty cen gazu i wstrzymanie dostaw przez Gazprom.

Spadki w przedziale 5-6 proc. zanotowały 11 bit studios, Asseco SEE, Comarch, Huuuge, Mabion i Wirtualna Polska.

O 4,7 proc. spadł kurs XTB. Spółka opublikowała w piątek raport za I półrocze br. Zgodnie z danymi skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wyniósł 226,93 mln zł wobec 24,04 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 259,66 mln zł wobec 21,08 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 396,41 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 55,3 mln zł rok wcześniej. Wyniki były zgodne z opublikowanymi 26 lipca szacunkami.

W indeksie sWIG80 pozytywnie wyróżniły się Tim (+6,3 proc.) i Unimot (+4 proc.).

Najsilniejszy spadek odnotowały z kolei Captor Therapeutics (-9,9 proc.) i Ryvu Therapeutics (-6,8 proc.). Spółka opublikowała w piątek po sesji plany rozwoju na lata 2022-24. W tym okresie chce ona zainwestować ok. 535 mln zł, z czego ok. 297 mln zł ma trafić na rozwój kliniczny projektów spółki. Jednym ze źródeł finansowania rozwoju ma być emisja do 8.465.615 akcji w ramach kapitału docelowego.

O ponad 5 proc. spadły notowania Toyi, Synektika i Creepy Jar, a o ponad 4 proc. Cognora, Oponeo, Arctic Paper i PHN.

Cognor opublikował w piątek raport za I półrocze 2022. Zgodnie z danymi zysk netto j.d. wzrósł w drugim kwartale 2022 roku o 142 proc. do 180,1 mln zł, a EBITDA wzrosła o 106 proc. do 234,9 mln zł. Wyniki są lepsze od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes odpowiednio o 4,9 i 6 proc.

