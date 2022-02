Indeksy kończą tydzień na minusach. Ciekawie w sektorze paliwowym i surowcowym

Piątkowa (11 lutego) sesja na GPW zakończyła się spadkiem głównych indeksów, jednak skala zniżek w drugiej części notowań uległa znaczącemu zmniejszeniu. Zdaniem Tomasza Czarneckiego z DM BPS trudno oczekiwać trwałej poprawy na naszym rynku, gdyż główne ryzyka zewnętrze utrzymują się. Uważa on jednak, że ciekawie prezentują się spółki paliwowe i surowcowe, wśród których można upatrywać okazji inwestycyjnych w nadchodzącym tygodniu.

W ujęciu tygodniowym najmocniejszy był WIG20, a najsłabszy mWIG40.

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej tydzień zakończyły KGHM (9,43 proc.), JSW (7,47 proc.) oraz PGE (6,32 proc.).

Najmocniej spadły akcje Dino oraz CCC. W WIG20 akcje Lotosu i Allegro zamknęły się odpowiednio na 2,2 proc., 1,11 proc. plusach. Zyskały również akcje LPP. Poprawił się sentyment na PKN Orlen oraz KGHM. Najmocniej w WIG20 straciły akcje Dino. Słabo zachowywały się największe pod względem kapitalizacji banki - Pekao i PKO BP.

"Czwarty tydzień z rzędu mamy słabość rynku na zakończenie tygodnia, choć końcówka dzisiejszych notowań była nieco mocniejsza, a WIG20 zdołał powrócić ponad poziom 2.200 pkt. Niestety nadal nad naszym rynkiem wiszą dwa główne zagrożenia czyli słabość rynków bazowych, głównie amerykańskich oraz dalej nie rozwiązana sytuacja z ewentualnym konfliktem na wschodzie. W takim otoczeniu, jakiś optymistycznych ruchów na naszej giełdzie w nadchodzącym tygodniu nie spodziewam się" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Zdaniem analityka, indeks WIG20 ma problem z pokonaniem poziomu 2.250 pkt. i bez silnej poprawy nastrojów na rynkach amerykańskich jego skuteczne pokonanie do końca lutego br. może być trudne. Jak zaznaczył Czarnecki, poprawy na giełdach amerykańskich trudno oczekiwać, gdyż zbliża się posiedzenie FED, na którym oczekiwana jest pierwsza podwyżka stóp procentowych, a inwestorzy zastanawiają się jak wpłynie ona na wyniki spółek i w jakiej skali pogorszy klimat inwestycyjny.

Analityk DM BPS wskazał jednak sektory z naszej giełdy, wśród których upatrywałby okazji inwestycyjnych na najbliższych sesjach.

"Patrząc na notowania niektórych spółek z naszego parkietu można znaleźć pozytywne elementy, jak zachowanie sektora paliwowego czy surowcowego. Wśród nich, ciekawie wygląda KGHM, który kończy piątkowe notowania w okolicach swoich maksymalnych wartości z okresu ostatnich kilku tygodni. Jeśli na początku kolejnego tygodnia utrzyma się schemat, wedle którego rynek jest silny na pierwszych jego sesjach, to wśród tych sektorów upatrywałbym okazji inwestycyjnych. Mam tutaj na myśli ww. KGHM, ale również Lotos, PKN Orlen, które wyglądają obiecująco" - powiedział analityk

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 0,46 proc. do 2.203,13 pkt., WIG zniżkował o 0,47 proc. do 67.618,00 pkt., a mWIG40 spadł o 0,65 proc. do 5.180,64 pkt. Najmniej, o 0,23 proc. zniżkował sWIG80, który zamknął się na 19.763,45 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1 mld zł, z tego 0,858 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach negatywne nastroje. W tym okresie DAX zniżkował o 0,21 proc., a francuski CAC 40 tracił 1,13 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 spadał o 0,68 proc.

Sentyment na giełdach amerykańskich był mieszany. Nasdaq100 tracił 0,41 proc., S&P500 konsolidował się w okolicach czwartkowego zamknięcia, a DJI rósł na 0,34 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 5 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły WIG Odzież (1,11 proc.), WIG Budownictwo (0,79 proc.) oraz WIG Paliwa (0,58 proc.).

Najmocniej straciły WIG Banki (-1,4 proc.), WIG.GAMES (-1,29 proc.) oraz WIG Leki (-1,25 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był WIG20, który zyskał 0,69 proc., a najsłabiej zachował się mWIG40, który stracił 0,86 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG Górnictwo (9,05 proc.) oraz WIG Energetyka (5,1 proc.), a najmocniej straciły WIG Leki (-4,51 proc.) i WIG Media (-3,35 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej tydzień zakończyły KGHM (9,43 proc.), JSW (7,47 proc.) oraz PGE (6,32 proc.).

Najmocniej spadły akcje Dino (-6,79 proc.) oraz CCC (-5,86 proc.), a ich kursy ustanowiły nowe, średnioterminowe minima.

W WIG20 zwyżkujące w połowie sesji akcje Lotosu i Allegro zamknęły się odpowiednio na 2,2 proc., 1,11 proc. plusach. Lotos opublikował szacunkowe wyniki za IV kwartał 2021, zgodnie z którymi skonsolidowana oczyszczona EBITDA LIFO grupy wyniosła 1,48 mld zł, a przychody sięgnęły 10,64 mld zł. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto wyniósł 1,1 mld zł.

Wyraźnie zyskały również akcje LPP, które zakończyły sesję na 1,86 proc. plusie. CCC, drugi z przedstawicieli sektora odzieżowego w WIG20 zamknął sesję na wyraźnych, 3,54 proc. stratach.

W drugiej części notowań poprawił się sentyment na PKN Orlen oraz KGHM, które zamknęły dzień na plusach, rosnąc odpowiednio 0,56 i 0,46 proc.

Najmocniej w WIG20 straciły akcje Dino (3,78 proc.) pogłębiając średnioterminowy trend spadkowy.

Słabo zachowywały się największe pod względem kapitalizacji banki, z których kurs Pekao zniżkował o 2,24 proc., a PKO BP o 1,04 proc.

W mWIG40 najmocniej zyskał Famur (4,58 [proc.) oraz Kruk (2,7 proc.), które zamknęły się również na tygodniowych maksimach przy dość solidnych obrotach.

Ponad 1 proc. zyskały również akcje Budimexu (1,31 proc.), a ich kurs obronił styczniowe minima.

Drugą sesję z rzędu wyraźnie zniżkowały natomiast akcje Polenergii, tracąc na piątkowym zamknięciu 3,91 proc. - najwięcej w tym segmencie rynku.

Wyraźnie straciły również Asbis (-2,95 proc.) oraz PlayWay (-2,89 proc.), który zamknął się na 52-tygodniowych minimach.

Roczne minima ustanowiły również Amica, Dom Development, Huuuge oraz LiveChat Software.

Spośród spółek z sWIG80 liderem wzrostów były akcje ML System, które wzrosły o 19,2 proc. do 83,8 zł przy dużych obrotach sięgających 5 mln zł. Dzięki dzisiejszym wzrostom zostało zniesione ok. 38 proc. spadku mającego miejsce od średnioterminowego szczytu z grudnia 2021.

Mocno zyskały również akcje Photon Energy (5,88 proc.) oraz Quercus TFI, których kurs urósł o 4,63 proc.

W tym segmencie rynku najmocniej straciły Astrata (-5,88 proc.), Skarbiec Holding (-3,24 proc.) oraz Cognor Holding (-2,95 proc.), który zniżkował drugą sesję z rzędu po teście maksimów z sierpnia i października 2021 r.

