Indeksy na GPW spadły na koniec tygodnia; dla WIG20 ważne są 1.450 i 1.350 pkt.

Spadkami zakończył się lekko wzrostowy tydzień na GPW, a w piątek główne indeksy zniżkowały, czemu towarzyszyły niskie obroty - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

"Tydzień na GPW zakończył się w minorowych nastojach, indeksy spadły, a towarzyszyły temu niskie obroty. W bilansie tygodnia WIG i WIG20 zanotowały niewielkie plusy, co można odbierać jako nieco optymistyczny element" - powiedział analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Jak wskazał analityk, w piątek najmocniej w WIG20 traciły walory spółek telekomunikacyjnych.

"Moim zdaniem były to jednak korekty silnych wzrostów z poprzednich dni, szczególnie na Orange Polska, więc dzisiejsze spadki wydają się być krótkoterminową realizacją zysków" - powiedział Cinikas.

"W perspektywie tygodnia, branżowo pozytywnie wyróżniały się banki, których indeks w takim horyzoncie wzrósł o ok. 8 proc., co wyraźnie wspierało indeks WIG20. W piątek w WIG20 wzrosły kursy niemal wszystkich banków, a liderem był mBank, który zyskał ponad 5 proc. Zniżkowały tylko akcje Pekao, o ok. 0,9 proc." - dodał analityk.

Z punktu widzenia technicznego obrazu nic wielkiego na WIG20 się nie wydarzyło

Analityk zwrócił uwagę, że przez cały tydzień na wartości zyskiwał PLN, choć piątek utrzymanie złotego na mocnych poziomach GPW już nie wpierało.

"W bieżnym tygodniu, z punktu widzenia technicznego obrazu nic wielkiego na WIG20 się nie wydarzyło. W krótkim terminie najbliższym oporem są okolice 1.450 pkt., a wsparciem październikowe minima z okolic 1.350 pkt. Przebicie jednego z tych poziomów wskaże dalszy kierunek krótkoterminowego trendu, który w średnim horyzoncie pozostaje spadkowy" - podsumował analityk BM BNP Paribas.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1,04 proc. do 1.411,62 pkt., a WIG zniżkował o 1,09 proc. do 46.768,23 pkt. W dół poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,41 proc. do 15.989,09 pkt., a mWIG40 o 1,72 proc. do 3.558,81 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe i wyniosły 0,721 mld zł, z tego 0,607 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PKN Orlen (107 mln zł) oraz Pekao (87 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach umiarkowanie negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 0,55 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 1,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 tracił 1 proc.

W tym czasie mieszane nastroje panowały na giełdach amerykańskich: Nasdaq100 spadał o 0,3 proc., S&P500 rósł o 0,1 proc., a DJI szedł w górę o 0,4 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszły tylko 4 z 15 indeksów: WIG-Leki (0,86 proc.), WIG-Media (0,6 proc.) oraz WIG-Informatyka i WIG Banki, które zyskały odpowiednio 0,09 i 0,08 proc. Najsłabsze natomiast były WIG-Górnictwo (-2,52 proc.), WIG-Motoryzacja (-2,48 proc.) oraz WIG-Energia (-2,32 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był WIG20, który wzrósł o 1,02 proc., a najsłabiej zachował się mWIG40, który poszedł w dół 1,08 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Banki (+7,9 proc.) oraz WIG-Leki (+2,21 proc.), a najsłabsze były WIG-Energia (-7,9 proc.) oraz WIG-Spożywczy (-6,9 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje mBanku (+21,9 proc.) oraz Santander Bank Polska (+12,1 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory PGE (-11,1 proc.) i CCC (-7,3 proc.).

W WIG20 w piątek mocne były banki. Najwięcej w górę poszedł kurs mBanku (5,03 proc.)

PKO BP zyskał 0,62 proc., a Santander Bank Polska zamknął się na 1,3 proc. plusie. Spadł tylko kurs Pekao, o 0,88 proc. do 72 zł.

W połowie sesji w gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku był także CD Projekt, który jednak zanotował słabszą końcówkę notowań i zamknął się na 0,27 proc. minusie na poziomie 118,6 zł.

Po próbach odreagowania na początku sesji, na sporym, 2,83 proc. minusie na poziomie 4,739 zł zamknęły się akcje PGE i ustanowiły 52-tygdniowe minima. Od szczytu z czerwca br. kurs PGE spadł już o ok. 58 proc.

Ze spółek mających największy wpływ na indeks, kurs PKN Orlen poszedł w dół o 1,45 proc. do 50,26 zł i zamknął się na rocznych minimach. O 0,36 proc. spadło PZU, a kurs Dino Polska zamknął się na 1,16 proc. minusie.

O 2,43 proc. do 89,84 zł zniżkował kurs KGHM, jednak utrzymał się w budującym się od połowy października trendzie bocznym.

Najwięcej w WIG20 straciły akcje spółek telekomunikacyjnych, które zaliczane są do branży defensywnej. Kurs Orange Polska spadł o 4,31 proc., a Cyfrowego Polsatu o 4,43 proc.

Słabą sesję zanotowały także akcje Pepco Group (-3,65 proc.), którego kurs zniżkował wyraźnie w drugiej części tygodnia wracając do okolic poziomów z jego początku.

W piątek, w mWIG40 kursy tylko trzech spółek poszły w górę o więcej niż 1 proc.

O 1,52 proc. zyskał Ciech, Asbis zamknął się na 1,31 proc. plusie, a akcje WP Holding zakończyły poniedziałkowe notowania wzrostem o 1,23 proc.

Jak poinformowała podczas GPW Innovation Day dyrektor ds. relacji inwestorskich i analiz finansowych WP Holding Małgorzata Żelazko, spółka zamierza kontynuować strategię przejęć.

"Chcemy kontynuować naszą strategię akwizycji. W tej chwili nasze zadłużenie wynosi 1,5 dług netto/EBITDA, więc pewnie jeszcze pozwala na jakieś przejęcia" - powiedziała Żelazko. Dodała, że kierunki potencjalnych przejęć grupy to przede wszystkim media i turystyka.

Po drugiej stronie tabeli notowań w mWIG40 znalazły się natomiast akcje Tauronu (-4,3 proc.) oraz STS Holding (-7,12 proc.), których kurs szedł w górę w pierwszych godzinach piątkowych notowań.

Tauron w czasie sesji poinformował, iż zawarł warunkową umowę sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa wszystkich akcji spółki zależnej Tauron Wydobycie, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego, za 1 zł.

W gronie najmocniej zniżkujących spółek z MWIG40 był także Kruk (-3,06 proc.), który w czwartek zyskał ponad 9 proc. po informacjach o możliwym skupie akcji własnych za kwotę do 1 mld zł.

Na 2,62 proc. minusie na poziomie 594 zł zamknął się natomiast Benefit Systems, dla którego analitycy DM BOŚ, w raporcie z 13 października, obniżyli cenę docelową do 738 zł z 817 zł, podtrzymując zalecenie "kupuj".

W sWIG80 najmocniej, o 7,14 proc. do 6,844 zł w górę poszły akcje Biomedu Lublin, których kurs przy zwiększonych obrotach wybił się górą z kilkudniowej konsolidacji.

Po wyraźnych wzrostach z początku sesji, nieco słabszą drugą część notowań miało Onde, którego kurs zamknął się na 3,14 proc. plusie na poziomie 8,2 zł. Onde poinformowało, że w konsorcjum z P&Q zawarło z firmą FEN umowę o roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie województwa śląskiego. Całkowita wartość kontraktu to 63,4 mln zł netto, w tym wartość przypadająca na Onde to 34,9 mln zł netto.

O 1,54 proc. w górę poszły akcje Alumetalu, którego skonsolidowana EBITDA w trzecim kwartale 2022 roku według szacunków wzrosła o 41 proc. rdr do 64,8 mln zł. Zysk netto zwiększył się w tym czasie o 103 proc. i wyniósł 58,7 mln zł.

Na 1,06 proc. minusie w okolicach 52-tygodniowych minimów zamknął piątkowe notowania kurs ML Systems. Jak powiedział prezes Dawid Cycoń podczas konferencji GPW Innovation Day, ML System podtrzymuje, że uruchomi linię produkcyjną Active Glass w 2023 r. Spółka obserwuje rynek pod kątem ewentualnej emisji akcji, ale nie podjęła na razie żadnych decyzji w tym zakresie.

Najsłabiej w gronie małych spółek z sWIG80 sesję zakończyły akcje Lubawy (-4,08 proc.), Photon Energy (-3,62 proc.) i Erbudu (-3,61 proc.).

Kurs Lubawy utrzymuje się w trwającym od kwietnia br. trendzie bocznym i obecnie znajduje się w okolicach połowy jego wysokości. Kurs Erbudu natomiast od początku października br. buduje trend boczny w okolicach 52-tygodniowych minimów.

