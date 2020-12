Indeksy warszawskiej giełdy w dół po informacji o narodowej kwarantannie

Przez większą część czwartkowych notowań na GPW wszystkie główne indeksy były nad kreską. Jednak po informacji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że od 28 grudnia do 17 stycznia rząd wprowadza kwarantannę narodową, wskaźniki poszły w dół. Najwięcej na zamknięciu zniżkował mWIG40 - blisko 1 proc., a WIG20 spadł ok. 0,5 proc. Największe wzrosty w WIG20 zanotowały spółki: PZU - o 4,78 proc. oraz CD Projekt - o 3 proc.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 stracił 0,48 proc. i wyniósł 1.975,76 pkt., WIG zniżkował 0,59 proc. do 56.176,07 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,98 proc. do 3.821,94 pkt., a sWIG80 spadł o 0,57 proc. do 15.366,57 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.830 mln zł, z czego 1.565 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (332 mln zł) oraz PZU (229 mln zł).

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-banki (w dół 3,4 proc.) oraz WIG-energia (o 2,27 proc.).

"W czwartek na europejskich giełdach przeważały wzrosty indeksów. Kolejny raz zwyżkował niemiecki DAX, który szczególnie dobrze prezentował się przed południem i jest obecnie bardzo blisko pokonania historycznych maksimów. W Stanach Zjednoczonych indeksy także lekko zyskiwały po otwarciu sesji. Z kolei WIG20 zaprezentował się znacznie słabiej na tle światowych indeksów" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku, Kamil Jaros.

Krajowe indeksy zaczęły zniżkować w czwartek po godzinie 15, kiedy minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie kwarantanny narodowej od 28 grudnia do 17 stycznia. W tym okresie zamknięte zostaną m.in. galerie handlowe (poza niezbędnymi sklepami). Dodatkowo w noc sylwestrową obowiązywać będą ograniczenia w przemieszczaniu się.

"Decyzja o wprowadzeniu narodowej kwarantanny, której podstawy nie są do końca jasne, nie powinna mieć dużego wpływu na główne indeksy GPW w kolejnych dniach. Jednak może mieć ona negatywne oddziaływania na poszczególne sektory, np. branżę turystyczną" - ocenił.

Na koniec analityk dodał, że w piątek będę miały miejsce rozliczenia instrumentów pochodnych.

"To może wpłynąć na większe ruchy na rynkach akcji" - powiedział Kamil Jaros.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,9 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,37 proc.

Z kolei najmocniej zyskał sektor motoryzacyjny - o 1,74 proc.

Liderem wzrostów w WIG20 były akcje PZU, którego walory poszły w górę o 4,78 proc. - spółka wzrosła po raz dziesiąty z rzędu.

KNF dopuściła możliwość wypłaty przez ubezpieczycieli dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100 proc. zysku za 2019 r. oraz 50 proc. zysku za 2020.

Analityk BM mBanku Michał Konarski ocenia, że PZU spełnia kryteria Komisji Nadzoru Finansowego, by przeznaczyć na dywidendę 100 proc. zysku za 2019 rok i 50 proc. zysku za 2020 rok, nie jest jednak przesądzone, że ubezpieczyciel wypłaci ją w takim wymiarze.

Jak poinformował PAP Biznes członek zarządu ds. finansowych Tomasz Kulik, PZU chce pozostać spółką dywidendową i chce wypłacić akcjonariuszom jak najwyższą dywidendę.

Istotnie podrożały też akcje CD Projektu - o 3,07 proc.

Analitycy biur maklerskich obniżają o około 20 proc. prognozy sprzedaży gry "Cyberpunk 2077" w grudniu i rok po premierze, głównie ze względu na problemy z wersją na konsole. Aktualne szacunki przesłało PAP Biznes sześć biur maklerskich. Średnia z tych prognoz wskazuje na sprzedaż 15,1 mln kopii gry w tym roku i 25,4 mln egzemplarzy w rok od premiery.

Ponad 1,1 proc. do góry poszły akcje Allegro oraz KGHM.

Sporych wahań kursów doświadczyły spółki odzieżowe. Przez większą część sesji CCC było obok PZU liderem wzrostów w WIG20. Jednak po wystąpieniu ministra zdrowia dotyczącym kwarantanny, akcje CCC zaczęły tracić. Na koniec sesji kurs CCC jednak zwyżkował 0,51 proc.

Mocno w WIG20 spadły kursy banków, m.in. Pekao (o 5,16 proc.) oraz PKO BP (o 3,52 proc.).

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r., a stanowisko Komisji w sprawie polityki dywidendowej w drugiej połowie 2021 r. będzie przedstawione po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora w pierwszym półroczu - poinformowała KNF w stanowisku ws. polityki dywidendowej w 2021 r.

Duży spadek zaliczyły też akcje Lotosu - o 4,85 proc.

W dół poszły też akcje JSW (o 4,7 proc.) oraz Tauronu (o ok. 4 proc.).

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o ok. 5,75 proc., w górę poszły akcje Famuru. Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego wzrósł piątą sesję z rzędu.

Istotnie zyskały także: PlayWay (o 4,92 proc.), DataWalk (o 4,47 proc.).

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej potaniały akcje Mercatora - o 4,37 proc., a także Amiki - o 4,23 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: AB Inter Rao Lietuva - o 6,29 proc., BoomBit - o 5,68 proc.

3,58 proc. zyskała Bogdanka. Spółka zakłada w nowej strategii średnią produkcję węgla w latach 2021-2025 na poziomie 9,7 mln ton. Bogdanka chce pozostać spółką dywidendową. Analitycy wskazują, że przedstawione cele produkcyjne i finansowe są wyższe od oczekiwań rynku, nowością jest plan produkcji węgla koksowego.

Z kolei najmocniej zniżkowały akcje Rainbow Tours - o 5,98 proc. Mocno potaniały też akcje spółki Grodno - o 5,56 proc.