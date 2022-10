Indeksy zamknęły się na plusach; inwestorzy czekają na inflację z USA

We wtorek, pomimo początkowych spadków, główne krajowe indeksy zamknęły się na plusach i były mocniejsze od parkietów europejskich. Inwestorzy czekają już na dane o wrześniowej inflacji z USA.

We wtorek WIG20 wypadł całkiem dobrze na tle zniżkującej Europy, kończąc sesję na ok. 0,2 proc. plusie.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,871 mld zł, z tego 0,746 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały CD Projekt (114 mln zł) oraz PKN Orlen (108 mln zł).

"We wtorek WIG20 wypadł całkiem dobrze na tle zniżkującej Europy, kończąc sesję na ok. 0,2 proc. plusie, choć to zamknięcie wiele nie zmienia. Około godziny 14 wzrosty WIG20 były wyraźnie większe, a indeks znajdował się ponad 1.400 pkt., jednak słabe rozpoczęcie handlu w USA spowodowało powrót indeksu w okolice poniedziałkowego zamknięcia" - powiedział PAP Biznes analityk BM BOŚ Konrad Ryczko.

Analityk wskazał, że giełdy są pod presją ubiegłotygodniowych danych z amerykańskiego rynku pracy.

"Dane te pokazały, że póki co trudno liczyć na łagodniejsze stanowisko Fed w sprawie stóp procentowych. W tym tygodniu, w środę mamy dane o PPI z USA, a w czwartek opublikowane zostanie tamtejsze CPI za wrzesień br. Jeśli dane te wypadną poniżej konsensusu, to jest jakaś szansa na odbicie, a w odwrotnej sytuacji rynki zapewne skierują się na południe" - dodał.

Zdaniem analityka BM BOŚ do czasu publikacji danych z USA na rynku nie powinno być jakiś większych ruchów.

"Trend spadkowy jednak obowiązuje, jesteśmy w bessie i w tym kontekście niewiele się zmienia" - podsumował analityk.

Dane o inflacji PPI z USA zostaną opublikowane w środę, 12 października o 14.30 czasu polskiego, a dane o CPI za wrzesień br. inwestorzy poznają w czwartek, 13 października również o godzinie 14.30.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 0,17 proc. do 1.381,84 pkt., a WIG zyskał 0,28 proc. do 46.217,66 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,27 proc. do 16.076,43 pkt., a mWIG40 o 0,89 proc. do 3.593,37 pkt.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były negatywne. W tym okresie DAX spadał o 0,7 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,4 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 tracił 1,2 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy z wyjątkiem DJI (+0,1 proc.) spadały: Nasdaq100 o 1,2 proc., a S&P500 o 0,7 proc. i ustanawiały 52-tygodniowe minima.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 8 z 15 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Leki (5,48 proc.), WIG-Gry (3,61 proc.) oraz WIG.GAMES5 (3,09 proc.). Najsłabsze natomiast były WIG-Chemia (-3,33 proc.), WIG-Paliwa (-1,67 proc.) oraz WIG-Informatyka (-0,98 proc.).

W WIG20 po spadkowym początku notowań, mocną drugą cześć sesji miały akcje CD Projekt, które zamknęły się na 5,34 proc. plusie i był to największy wzrost spośród krajowych blue chipów. Kurs spółki na zamknięciu ustanowił 3-miesięczne maksima.

Podobnie podczas wtorkowej sesji zachowywały się akcje Pekao, zamykając się na 2,72 proc. plusie. Pekao poinformowało w poniedziałek po sesji, że poniesie 166 mln zł kosztów dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz rozpozna koszty związane z koniecznością zwrotu klientom podwyższonych marż kredytów hipotecznych przed ustanowieniem hipoteki w wysokości około 114 mln zł. Jak podano, koszty zmniejszą wynik finansowy banku i grupy kapitałowej za III kwartał 2022 roku.

Z banków z WIG20 w górę poszły także akcje Santander Bank Polska (1,46 proc.) oraz PKO BP (1,07 proc.), a na minusie zamknął się tylko mBank, tracąc 0,65 proc.

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski uważa, że zanegowanie możliwości dochodzenia przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału prowadziłoby do istotnego zachwiania stabilności rynku finansowego, a w wysoce prawdopodobnym scenariuszu, w efekcie nawet do jego załamania. Jastrzębski podał, że jednorazowy koszt dla banków niekorzystnego rozstrzygnięcia TSUE wyniósłby łącznie ok. 100 mld zł.

Przewodniczący KNF podał, że przystąpił do sprawy przed TSUE dotyczącej prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy. Rozprawa w tej sprawie odbyć się ma w środę, 12 października.

We wtorek indeks sektorowy WIG-Energia (-0,68 proc.) wahał się w granicach +/-40 pkt. wokół poniedziałkowego zamknięcia i zakończył sesję na 52-tygodniowych minimach na poziomie 1.915,51 pkt.

W WIG20 z tego sektora o 1,24 proc. zniżkowały akcje PGE. Z mWIG40 o 0,5 proc. w górę poszedł Tauron, a kurs Enei spadł o 2,43 proc. Z sWIG80 ZE PAK, zakończył sesję na 0,73 proc. minusie, a na szerokim rynku o 1,85 proc. w dół poszedł kurs Energii.

Rząd proponuje maksymalną cenę za prąd dla gospodarstw domowych na poziomie 693 zł/MWh, a dla odbiorców wrażliwych, samorządów i MMŚP 785 zł/MWh. Ceny maksymalne mają obowiązywać od 1 grudnia br. do końca 2023 r. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaznaczył podczas konferencji, że specjalna taryfa będzie dotyczyła wszystkich MŚP, również tych, które zawarły już kontrakty z wyższą ceną.

Głównym źródłem finansowania rządowego wsparcia w zakresie ochrony przed wysokimi cenami energii będą przychody wytwórców energii, a jeśli te przychody byłyby niewystarczające, z pomocą przyjdzie budżet państwa.

Ze spółek mających największy wpływ na WIG20 pozytywnie sesję zakończyło PZU (+1,78 proc.), a na historycznych minimach zamknęło się Allegro (-0,51 proc. do 19,5 zł.).

Na 0,89 proc. minusie zamknął się natomiast kurs KGHM, dla którego była to piąta spadkowa sesja pod rząd. Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź odwołała z dniem 11 października 2022 roku prezesa Marcina Chludzińskiego i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych Jerzego Paluchniaka.

Najsłabiej w gronie blue chipów zachowały się walory PKN Orlen (-2,05 proc.), a w gronie liderów zniżek w tym segmencie rynku było także Dino Polska (-1,95 proc.) oraz LPP (-1,41 proc.).

Na 0,68 proc. minusie zamknęły się natomiast akcje PGNiG, którego poniedziałkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie zgodziło się na połączenie spółki z PKN Orlen.

Spośród średnich spółek z mWIG40 najmocniejsze wzrosty zanotowały akcje Famuru (5,91 proc.) i Bogdanki (5,65 proc.), a o 4,09 proc. do 242 zł zyskał Budimex, którego wzrosty w czasie sesji były większe, a kurs sięgał 248,5 zł.

Budimex poinformował, iż szacuje skonsolidowany wynik finansowy netto grupy w trzecim kwartale 2022 r. na 160 mln zł, co stanowi wzrost o 55 mln zł (53 proc.) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Jak podano, wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika przede wszystkim ze znacznie wyższych przychodów finansowych z tytułu odsetek.

Słaba w gronie średnich spółek była Neuca (-4,46 proc.), której kurs zamknął się na 52-tygodniowych minimach.

Najwięcej jednak w mWIG40 straciły akcje Grupy Azoty (-4,58 proc.), a gronie liderów spadków był także Ciech (-3,14 proc.). Kursy obydwu ww. spółek z branży chemicznej zbliżyły się do 52-tygodniowych minimów.

W gronie małych spółek z sWIG80 liderem wzrostów był Biomed Lublin (17,17 proc.), dla którego była to najmocniejsza sesja od połowy września br. O ponad 8 proc. w górę w tym segmencie rynku poszły natomiast akcje Photon Energy oraz Molecure.

Po drugiej stronie tabeli notowań w sWIG80 były akcje PlayWay (-6,24 proc.) i Lubawy (-5,2 proc.), a o 4,1 proc. w dół poszedł Unimot. Kurs PalyWay przy dużych obrotach (3,7 mln zł) pokonał wrześniowe dołki i zamknął się na 3-miesięcznych minimach.

