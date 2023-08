Indie wymierzyły mocny cios gigantom elektroniki. Apple'a i Samsunga ten zakaz zaboli

Indie poinformowały w czwartek, 3 sierpnia, że nałożą wymóg licencyjny na import laptopów, tabletów i komputerów osobistych.

W praktyce oznacza to nic innego jak zakaz importu tego typu sprzętu do Indii.

Decyzja indyjskiego rządu może być mocnym uderzeniem w firmy takie jak Apple, Dell czy Samsung – informuje Reuters.

Dotychczasowe przepisy w Indiach zezwalały firmom na swobodny import laptopów i tabletów. Jednak nowe prawo wymaga posiadania specjalnej licencji na import tych produktów. Podobne ograniczenia nałożono w 2020 roku na telewizory.

Przedstawiciele branży elektronicznej podkreślają, że system licencjonowania będzie oznaczał wydłużony czas oczekiwania na każdy nowy model, który wprowadzają na rynek. Co więcej, nowe regulacje będą wprowadzone tuż przed sezonem świątecznym w Indiach, kiedy sprzedaż elektroniki zwykle rośnie.

Nie podano oficjalnie powodu wprowadzenia nowych przepisów, jednak jasne jest to, że rząd premiera Narendry Modiego promuje lokalną produkcję i zniechęca do importu w ramach planu „Make in India”.

Indyjski import elektroniki, który obejmuje laptopy, tablety i komputery osobiste, wyniósł 19,7 miliarda dolarów w okresie od kwietnia do czerwca tego roku, co oznacza wzrost o 6,25 proc. wobec analogicznego okresu 2022 roku.

Firma badawcza Counterpoint szacuje, że rynek laptopów i komputerów osobistych w Indiach jest wart 8 miliardów dolarów rocznie, z czego dwie trzecie pochodzi z importu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl