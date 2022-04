Inflacja bazowa najwyższa od 21 lat

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła w marcu do 6,9 proc. z 6,7 proc. w lutym – poinformował Narodowy Bank Polski we wtorek. To najwyższy poziom tego wskaźnika od grudnia 2000 r.

Inflacja bazowa wzrosła w marcu do 6,9 proc. z 6,7 proc. w lutym

To zwiastuje, że do końca roku inflacja konsumencka CPI utrzyma się na dwucyfrowym poziomie

Jak wynika z opublikowanego we wtorek komunikatu NBP najpopularniejsza miara inflacji bazowej – czyli z wyłączeniem cen żywności i energii wyniosła 6,9 proc. - najwięcej w tym stuleciu. Pozostałe wskaźniki również wykazały znaczny wzrost cen. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 10,6 proc., wobec 8,0 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 7,9 proc., wobec 7,5 proc. miesiąc wcześniej. Wskaźnik tzw. 15-proc. średniej obciętej, eliminujący wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniósł 7,8 proc., wobec 7,0 proc. w lutym.

Przypomnijmy, że w marcu najbardziej znany wskaźnik – inflacja konsumencka CPI wyniosła 11 proc. i – jak oczekują analitycy – z dwucyfrowym wzrostem cen będziemy mieli do czynienia jeszcze przez wiele miesięcy.

Tym razem poziom inflacji bazowej nie zaskoczył ekonomistów – w swoich prognozach plasowali ją bowiem właśnie w okolicach 7 proc. - W marcu wzrosły wszystkie miary inflacji bazowej, w tym ta najpopularniejsza - po wyłączeniu żywności i energii - z 6,7 proc. do 6,9 proc. (według naszych obliczeń do 7,0 proc. zabrakło dwie tysięczne). Nie stanowi to jednak żadnego zaskoczenia – piszą ekonomiści mBanku.

Inflacja się rozgościła

Co nam mówią dane o inflacji bazowej? Nic dobrego. Po pierwsze, potwierdzają, że wysoka inflacja już się u nas zadomowiła na dobre i należy się liczyć z kolejnymi wzrostami. Jeszcze przed publikacją wtorkowych danych członek RPP Henryk Wnorowski w wywiadzie dla Business Insider zwracał uwagę, że oczekiwania inflacyjne w Polsce odkotwiczyły się. Jego zdaniem inflacja powróci do pasma odchyleń od celu inflacyjnego dopiero w 2024, a ekspansywna polityka budżetowa nie pomaga w walce z inflacją.

- Jeszcze dwa miesiące temu wydawało się, że obecna stopa referencyjna na poziomie 4,5 proc. będzie tą docelową w tym cyklu zaostrzania polityki pieniężnej. Wolałbym obecnie uniknąć twardego określania, do jakiego poziomu możemy dojść ze stopami procentowymi. W tej chwili nie biorę jednak pod uwagę żadnych limitów – twierdzi członek RPP, dodając, że nie można wykluczyć, iż podstawowa stopa RPP sięgnie 7,5 proc.

Putinflacja? Dopiero przed nami

Dane o inflacji bazowej zadają po części kłam twierdzeniom premiera, że mamy do czyniena z „Putinflacją” (tzn. że wzrost cen jest wywołany przez wojnę). Owszem, agresja Rosji na Ukrainę była z pewnością potężnym czynnikiem inflacyjnym, jednak jego wpływ w pełni odczujemy dopiero w następnych miesiącach – kiedy Europa zacznie realizować swoje zapowiedzi rezygnacji z rosyjskich surowców energetycznych (a ten proces wciąż dopiero przed nami), co wywoła dalszy wzrost cen, a rynek żywności zderzy się ze znacznie mniejszą podażą części produktów – przede wszystkim zbóż i oleju słonecznikowego, ale też i niektórych asortymentów nawozów – co też zaowocuje znacznie wyższymi cenami.

Prawie 7-proc. wzrost inflacji bazowej – oczyszczony z dwóch powyższych czynników - świadczy o tym, że znaczna część obecnej inflacji ma charakter wewnętrzny, a nie wynika z zewnętrznych szoków pokazowych. Zresztą inflacja bazowa utrzymywała się na podwyższonym (chociaż nie dramatycznie wysokim) poziomie od dawna – w pandemię wkroczyliśmy ze wzrostem cen (bez energii i żywności) na poziomie 3,6 proc. Od maja 2020 roku inflacja bazowa oscylowała w przedziale 3,8 – 4,5 proc., by we wrześniu ubiegłego roku ostro ruszyć w górę aż do obecnego poziomu.

Ceny rosną od dawna

Także inflacja konsumencka nieco zdławiona pandemią i mniejszą aktywnością gospodarczą w tym okresie (lockdowny) też nie była najniższa – od kwietnia ubiegłego roku – a zatem dość długo przed wojną - wyrwała się ponad korytarz celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.), kiedy osiągnęła 4,2 proc. i od tego czasu systematycznie rosła aż do obecnych dwucyfrowych poziomów (z lekkim wyhamowaniem w lutym za sprawą tarcz antyinflacyjnych).

RPP zareagowała na te wzrosty dopiero w październiku, rozpoczynając cykl podwyżek stóp, który ze względu na tempo wzrostu cen jest dość radykalny (stopy wzrosły z 0,1 do 4,5 proc.), a efekty – zgodnie z teoriami ekonomii – przyniesie dopiero po kilku kwartałach

Dwie cyfry do końca roku

To oznacza, że do drożyzny trzeba się będzie przyzwyczaić, podobnie jak do skokowo wyższych rat kredytów. - W krótkim okresie prawdopodobnie nadal rosła będzie inflacja bazowa na skutek naturalnego „rozpędu”, jak i utrzymującej się presji kosztowej. Choć w II poł. roku oczekujemy silniejszego spowolnienia konsumpcji gospodarstw domowych (solidny wzrost wynagrodzeń drenowany przez rosnącą inflację), to wspomniane efekty kosztowe oraz w części towarów i usług dodatkowy popyt migrantów będą najprawdopodobniej w dłuższym okresie podtrzymywać podwyższony poziom inflacji bazowej, prawdopodobnie powyżej 8 proc. w drugiej połowie roku – piszą ekonomiści Banku Ochrony Środowiska, którzy prognozują, że średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie 11,3 proc.

