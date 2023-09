W sierpniu 2023 r. inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10 proc., licząc rok do roku – poinformował w poniedziałek Narodowy Bank Polski. W sierpniu inflacja wyniosła 10,1 proc.

Prognoza zakładała, że inflacja bazowa obniżyła się do 10 proc. w sierpniu z 10,6 proc. w lipcu.

Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności w sierpniu wciąż dwucyfrowa

Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2023 r. W relacji rok do roku inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 8,9 proc., wobec 9,6 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 12,7 proc., wobec 13,7 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10,0 proc., wobec 10,6 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 11,0 proc., wobec 12,0 proc. miesiąc wcześniej.

We wrześniu ekonomiści spodziewają się spadku inflacji do jednocyfrowych poziomów.

Jak zauważają w swoim poniedziałkowym komentarzu analitycy ING, stanie się tak przede wszystkim za sprawą dalszego hamowania wzrostów cen żywności oraz niższych wzrostów cen nośników energii i paliw. "Inflacja bazowa także powinna obniżyć się do jednocyfrowych poziomów, ale będzie wyższa od głównego wskaźnika inflacji" – oceniają.

Inflacja będzie spadać, jednak w 2024 roku możliwe odbicie

Jak wskazują ekonomiści z ING, krótkoterminowe perspektywy wskazują na spadek inflacji konsumenckiej poniżej 9 proc. rok do roku już we wrześniu i w okolice 7 proc. na koniec 2023. Średnioterminowe trendy nie kształtują się jednak już tak korzystnie. Do połowy 2024 powinniśmy mieć do czynienia z dalszym spadkiem inflacji, jednak druga połowa 2024 roku przyniesie stabilizację na poziomie około 5 proc., czyli ponad dwukrotnie wyższym niż cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP). ING nie wyklucza wówczas nawet wzrostu inflacji, na co składa się szereg przesłanek.

Wśród nich analitycy ING wymieniają rosnące zadłużenie w 2024 roku, które w kontekście odbicia koniunktury może sprzyjać wyższej ścieżce inflacji. Podobnie w ich ocenie może oddziaływac głębsza od oczekiwań obniżka stóp NBP oraz dłuższe utrzymywanie ich na ujemnym realnie poziomie i związane z tym osłabienie złotego.

Podobnie sytuację oceniają ekonomiści z Santander Bank Polska, którzy również przewidują dalsze spadki wskaźnika inflacji do około 7 proc. pod koniec 2023 roku, a w drugiej połowie 2024 roku – jego odbicie. Jak podkreślają, "poziom, na jakim inflacja przejdzie w ten płaski odcinek, w dużym stopniu zależy od wyborów politycznychco do cen energii i podatku VAT na żywność".