Inflacja bazowa w marcu wzrosła w ujęciu rocznym o 12,3 proc., po tym jak w lutym wzrosła o 12 proc. rok do roku. Zdaniem analityków szczyt inflacji z wyłączeniem cen energii i żywności dopiero przed nami.

Ceny z wyłączeniem najbardziej zmiennych kategorii, takich jak energia i żywność, były w marcu o 12,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Dynamika wskaźnika w ujęciu rok do roku przyspieszyła z 12,0 proc. w lutym, a ostatni raz obniżyła się w połowie 2021 roku.

Szybko wysokiej inflacji nie zwalczymy, obniżki stóp mało prawdopodobne

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl wskazuje na spadki sprzedaży detalicznej i fakt, że gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale o więcej niż 1,5 proc. rok do roku. To okoliczności, które wspierają spowolnienie inflacji konsumenckiej, ale nie bazowej.

- Nawet w takich warunkach inflacja bazowa zachowała rozpęd. To zła wróżba w kontekście szans na szybkie zdławienie wzrostu cen, a jednocześnie czynnik, który naszym zdaniem stanie na drodze jesiennej obniżce stóp procentowych z obecnego pułapu 6,75 proc. W nadchodzących miesiącach koniunktura konsumencka powinna stopniowo się poprawiać. Hamowanie wzrostu cen początkowo przebiegnie gwałtownie, dynamika CPI (indeks zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - red.) już w czerwcu może wynosić około 12 proc. rok do roku - wskazuje analityk.

Inflacja bazowa na koniec roku może wynieść 8 procent

- Powrót realnej dynamiki wynagrodzeń do wartości dodatnich będzie sprzyjać utrzymywaniu presji na ceny. Języczkiem u wagi mogą okazać się usługi, które jak na całym świecie stają się newralgiczne dla trwałości inflacji. W Polsce w tym roku drożeją one w tempie przekraczającym 13 proc. rok do roku. Przy poprawie koniunktury wzrost ich cen będzie uporczywy. W rezultacie na koniec roku inflacja bazowa będzie wynosić ponad 8 proc. rok do roku, a inflacja konsumencka może pozostawać niebezpiecznie blisko wartości dwucyfrowych - dodaje Sawicki.

- O ile szeroki CPI zaczął już spadać, to tego samego nie można powiedzieć o wskaźniku bazowym, który nieprzerwanie rośnie. W ujęciu rocznym inflacja bazowa wzrosła do 12,3 proc. wobec 12 proc. w lutym. W ujęciu miesięcznym mamy wzrost o 1,3 proc. Problem inflacji nie został jeszcze rozwiązany. Oczekuje, że inflacja bazowa w kolejnych miesiącach będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Szczyt jest bliski, ale schodzenie z niego będzie powolne. Prawdopodobne jest, że do końca roku wskaźnik pozostanie dwucyfrowy - komentuje Bartosz Wałecki, analityk Domu Maklerskiego Michael/Ström.

