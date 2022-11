Inflacja głównym zagrożeniem dla rozwoju firm. Oto raport z 10 krajów

69 proc. prezesów uważa, że inflacja wpłynie negatywnie na funkcjonowanie i rozwój ich firm, 43 proc. obawia się efektów pandemii, a 35 proc. dalszego wzrostu napięć geopolitycznych - wynika z raportu EY zrobionego w 10 krajach świata. W efekcie weryfikują plany inwestycyjne.

Badanie EY CEO Outlook Pulse Survey przeprowadzono wśród 760 prezesów firm z 10 krajów i sześciu branż w sierpniu br.

Wynika z niego, że inflacja wybija się jako czynnik ryzyka numer jeden - 69 proc. respondentów badania uważa, że wpłynie ona negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój.

16 proc. z tej grupy uważa, że inflacja jest głównym zagrożeniem dla przychodów i rentowności organizacji. Równolegle, 15 proc. badanych uważa, że polityka monetarna nie będzie miała większego wpływu na wzrost gospodarczy i rozwój.

"Podłoże inflacji różni się w poszczególnych krajach, a jej efekt na poszczególne branże i firmy również jest odmienny: część firm musi zmniejszać marże, by utrzymać sprzedaż, podczas gdy inne wręcz przeciwnie - korzystają z możliwości poprawy rentowności, jaką dają rosnące ceny. Dodatkowo koszty finansowania przedsiębiorstw wzrosły w związku z zaostrzoną polityką monetarną państwa. Kluczowe dla poziomu ryzyka przedsiębiorstw jest, że poziom inflacji i tempo jej wzrostu pozostają poza kontrolą prezesów firm" - skomentował Arkadiusz Gęsicki partner odpowiedzialny za działalność EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich oraz lider EY-Parthenon w Regionie CESA.

43 proc. badanych wskazało efekty pandemii jako ryzyko dla wzrostu firmy. Te obawy są najsilniejsze w Azji, jednak tak naprawdę dotyczą całego świata ze względu na kluczową pozycję Chin w wielu globalnych łańcuchach dostaw - podkreślono w raporcie.

W efekcie pandemii firmy mają narastające trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników. 29 proc. prezesów stwierdziło, że to czynnik hamujący wzrost przedsiębiorstwa.

35 proc. ankietowanych uznało, że rozwój firm może hamować wzrost napięć geopolitycznych. Kolejnym kluczowym ryzykiem dla firm, który może wpłynąć na ich wzrost, są zmiany klimatu i rosnąca presja na zrównoważony rozwój - wymienia je 34 proc. badanych.

Firmy są zmuszone do weryfikacji planów inwestycyjnych

Wyzwania geopolityczne zmuszają firmy do weryfikacji planów inwestycyjnych - 95 proc. respondentów zrewidowała inwestycje dokonywane na poziomie międzynarodowym, 43 proc. opóźnia realizację planów inwestycyjnych do momentu poprawy sytuacji geopolitycznej, 40 proc. przekształca strukturę swoich łańcuchów dostaw, a 39 proc. przenosi aktywa operacyjne. Prawie jedna trzecia (30 proc.) wycofuje się z niektórych rynków, a 29 proc. rezygnuje z planowanych inwestycji. "Paradoksalnie, to szansa dla Polski - nasz kraj może być beneficjentem tendencji do skracania łańcuchów dostaw i przenoszenia ich z Azji do Europy" - ocenił Gęsicki.

ESG, transformacja cyfrowa i innowacje mogą zwiększyć konkurencyjność

39 proc. respondentów uznało, że kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy, którą zarządzają, jest wdrażanie strategii ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance). Jako kluczowe czynniki zmian wymieniono też transformację cyfrową i innowacje (odpowiednio 34 i 32 proc.).

"Zrównoważony rozwój, obok cyfrowej transformacji mającej poprawić doświadczenie klienta i zwiększenia innowacyjności firmy to kluczowe obszary, na którym skupiają się prezesi firm, chcąc zniwelować wyzwania, które pojawiają się przed nimi w ostatnich kilkunastu miesiącach - choćby dotyczące kryzysu energetycznego i wzrastających cen energii, co w dłuższej perspektywie może przyspieszyć transformację energetyczną przedsiębiorstw" - stwierdził Gęsicki.

Jak podkreślono w raporcie, zwiększony nacisk na ESG jest spowodowany nie tylko postępującymi zmianami klimatu, ale wymuszają go też regulatorzy, akcjonariusze, klienci oraz pracownicy firm. Utrzymanie standardów ESG to coraz częściej podstawa umożliwiająca dalszy rozwój przedsiębiorstwa - zauważono.

