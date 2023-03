Inflacja hamuje, w marcu wyniosła 16,2 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. wzrosły rdr o 16,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani analitycy oczekiwali wzrostu cen o 15,8 proc. rdr i wzrostu o 0,9 proc. mdm.

Inflacja w marcu spadła z 18,4 do 16,2%. Wyhamowały przede wszystkim ceny paliw – ich dynamika obniżyła się do 0,2%r/r. Nieco wolniej rosną też ceny energii. Szczyt inflacji jest już za nami, a w kolejnych miesiącach będziemy obserwować powolny spadek wskaźnika CPI - napisali ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Według naszego wstępnego szacunku, inflacja w marcu obniżyła się do ok. 15,5 proc., a więc spadła o prawie 3 pkt. proc. względem lutego. I to będzie początek takiego ostrego procesu dezinflacji i z końcem III kwartału tego roku inflacja osiągnie jednocyfrowy poziom" - prognozował wcześniej główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec.

marzec marzec rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 16,2 1,1 Żywność i napoje bezalkoholowe 24 2,3 Nośniki energii 26 -0,6 Paliwa do prywatnych środków transportu 0,2 -1,8

