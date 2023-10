Inflacja i dług nie zapewnią trwałego wzrostu. Gospodarce potrzeba czego innego

- Poziom niepewności, niestabilności jest tak wysoki, że trudno stawiać na długofalowe inwestycje - mówi WNP.PL Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Summit, wicepremier w latach 2003-2005 i członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2016.

Polityka pieniężna polega obecnie na zaskakiwaniu rynku, na braku klarownego rozumowania, czyli jest chaotyczna - mówi Jerzy Hausner.

Koniunktura musiałaby wystąpić w wielu sektorach równocześnie, aby cała gospodarka wyrwała się ze stagnacji - dodaje.

Z ekonomicznego punktu widzenia będziemy mieli nadal do czynienia ze wzrostem finansowanym inflacją i długiem - ocenia.

Ostatnie dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że produkcja przemysłowa w sierpniu tego roku spadła o 2 procent w ujęciu rok do roku, a wzrost w stosunku do lipca był na poziomie zaledwie 1 procenta. Oznacza to, że będziemy mieli na koniec roku bardzo niski wzrost gospodarczy?



- Jeśli widzimy dane dotyczące produkcji przemysłowej w dłuższym okresie, to widać wyraźnie, że mamy od lutego do czynienia z ujemną dynamiką aktywności przemysłowej. To wyrazisty przejaw tegorocznej stagnacji gospodarczej, jeden z głównym czynników obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego. Na początku roku konsensus rynkowy, czyli wypadkowa opinii analityków, ustalony został na poziomie wzrostu PKB rok do roku 0,7 procent. W tej chwili mówi się już o 0,4 procenta, a ja nazywam to 0+. Można było to założyć 1,5 roku temu. Już wtedy było widać było, że wytracamy dynamikę.

Jeśli mowa o przyszłym roku, to oczywiście w tej chwili z rynkowych prognoz wynika maksymalnie możliwe tempo wzrostu mniej więcej na poziomie 2,5 procenta. Raczej powinniśmy być trochę bardziej wstrzemięźliwi. Tak czy owak, zapowiada się rok lekkiego ożywienia, ale nadal będzie to niskie stagnacyjne tempo wzrostu.

Czyli czy można przyjąć, że w ocenie stanu naszej gospodarki panuje oficjalny optymizm?

- Tak bym tego nie ujął. Istotne jest to, z czego wzrost gospodarczy ma wynikać. Czy z kolejnego nasilenia strumienia wydatków publicznych, co znajdujemy w projekcie budżetu państwa na przyszły rok, i z przyjmowanych pospiesznie przed wyborami ustaw oznaczających wzrost transferów socjalnych?

Transfery socjalne zwiększają poziom konsumpcji i sprzedaż, czyli pobudzają gospodarkę, ale w konsekwencji podtrzymują inflację

To oczywiście podbije konsumpcję i sprzedaż, a więc pobudzi gospodarkę. Ale w konsekwencji także podtrzyma inflację. Nadal pozostaniemy w stagflacji, a to uniemożliwi uzyskanie wysokiego długotrwałego wzrost dla polskiej gospodarki. Do tego przede wszystkim potrzeba nowych inwestycji.

Z ekonomicznego punktu widzenia będziemy mieli nadal do czynienia ze wzrostem finansowanym inflacją i długiem. Warto przypomnieć, że przeciętnie dług publiczny w okresie rządów PiS zwiększał się o 96,8 mld zł rocznie. A zgodnie z projektem budżetu na 2024 rok w przyszłym roku dług publiczny ma się zwiększyć o kolejne 338,3 mld zł i przekroczyć dwa biliony złotych (2036,5 mld zł). To skłania do pesymizmu.

Jeśli planowane są kolejne obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, wakacje kredytowe dla posiadaczy kredytów hipotecznych, to mamy cały czas do czynienia ze wzmacnianiem impulsów popytowych. Czym to się może skończyć?

- Problem w tym, że dopuściliśmy do wysokiej inflacji. Jeśli ktoś powie, że w innych krajach jest podobnie, to jednak w krajach, z którymi winniśmy się porównywać, była i jest o połowę niższa niż u nas. Ale te kraje w większości podjęły i kontynuują zdecydowane działania antyinflacyjne i efekty widać, choć to nadal nie do końca problem rozwiązany. My takie działania podjęliśmy za późno i za słabo, a teraz generalnie z nich po prostu rezygnujemy. W rezultacie dokonała się desynchronizacja cyklu koniunkturalnego. To oznacza utrzymywanie się zakłóceń i wahań koniunkturalnych w wielu sektorach polskiej gospodarki, nie tylko w przemyśle. Innym przykładem może być budownictwo mieszkaniowe. Koniunktura musiałyby wystąpić w wielu sektorach równocześnie, aby cała gospodarka została wyrwana ze stagnacji.

Nie ma obecnie perspektywy wejścia polskiej gospodarki na ścieżkę wysokiego wzrostu PKB

Ważne, aby zrozumieć, że mocno osłabiona dynamika produkcji nie wynika z tego, że prowadziliśmy politykę antyinflacyjną i to doprowadziło do osłabienia dynamiki wzrostu, a teraz możemy oczekiwać, że nastąpi odbicie, które będzie wynikało z czynników koniunkturalnych, zwłaszcza z tych związanych ze stroną podażową gospodarki. Otóż nie. W mojej ocenie nie ma obecnie perspektywy wejścia polskiej gospodarki na ścieżkę wysokiego i produktywnego - podtrzymywalnego wzrostu.

Nie ma takich perspektyw między innymi dlatego, że nie ma inwestycji, które warunkują wzrost produktywności wszystkich czynników wytwórczych, w tym także wydajności pracy. A nie będzie odczuwalnie większych zasobów pracy, tu nas trzyma demografia i postępujące starzenie ludności. Jeśli nie ma wysokiej fali inwestycji przedsiębiorstw, a w związku z tym nie ma reorientacji na rzecz zwiększenia produktywności, to wszystko opiera się na fiskalnej stymulacji popytu.

Polska gospodarka jest w rozregulowanym cyklu gospodarczym, co oznacza brak stabilizacji i zachęt do inwestycji

- Oznacza to, że będziemy mieli ciągle rozregulowany cykl koniunkturalny, a w takim rozregulowanym cyklu nikt nie będzie podejmował długofalowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom niepewności, niestabilności jest tak wysoki, że trudno stawiać na długofalowe inwestycje. Podejmowane będzie natomiast ryzyko spekulacyjne. Działania mechanizmu spekulacyjnego rozregulowują jednak gospodarkę, a nie stabilizują i koło się zamyka.

A jak będzie się w kolejnych miesiącach zachowywał kurs polskiej waluty?

- Kurs jest niedowartościowany. Biorąc nawet pod uwagę wszystkie wskazane problemy, to jednak nieźle radzimy sobie w handlu zagranicznym i mamy nadwyżkę w obrotach handlowych, tak więc złoty powinien być silniejszy. Gdyby był silniejszy, to byłaby niższa inflacja. Słaby złoty pozwala państwu zyskiwać dodatkowe przychody wynikające z inflacji. Jednocześnie złoty jest teraz wahliwy, co też oznacza destabilizację.

Oczywiście można powiedzieć, że NBP ma duże rezerwy walutowe, ale odradzałbym próbę wykorzystania tych rezerw dla stabilizowania kursu, ponieważ nie przypominam sobie w ostatnich dekadach przypadku, kiedy bank centralny wygrał walkę o kurs walutowy z rynkiem. Jeśli chcemy, żeby kurs został urealniony, to musimy to osiągnąć w rezultacie takiej polityki, która odchodzi od stymulacji fiskalno-pieniężnej na rzecz orientacji zwiększającej produktywność i efektywność. Co oznaczałoby ustabilizowanie warunków inwestowania i wtedy złoty stopniowo się umocni.

Jak można ocenić prowadzoną obecnie przez NBP politykę pieniężną?

- Polityka pieniężna polega obecnie na zaskakiwaniu rynku, na braku klarownego rozumowania, z którego wynikają potem przewidywalne decyzje - jest więc chaotyczna. Ponieważ nie jest podporządkowana logice gospodarczej, a logice politycznej, to w rezultacie jest zaproszeniem do spekulacji. To, co stało się z osłabieniem złotego po ostatniej decyzji RPP o skokowym i zaskakującym obniżeniu stopy referencyjnej, jest tego czytelnym dowodem.