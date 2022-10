Inflacja i kłamstwo. Były minister nie przebiera w słowach

– Ekonomiczna polityka obecnie rządzących to jedna wielka ściema – uważa były wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Janusz Cichoń.

Jak obniżyć podatki, by jednak je podnieść? Janusz Cichoń, wiceprzewodniczący sejmowej komisji do spraw finansów publicznych z ramienia Koalicji Obywatelskiej, pokazuje swoje wyliczenia.

– Relacja wpływów do budżetu, w pozycji „podatki i składki”, w stosunku do PKB w roku 2015 wynosiła nieco ponad 31 proc. To znaczy, że z każdej wypracowanej przez nas złotówki państwo zabierało 31 groszy. Dzisiaj z każdej wytworzonej złotówki państwo PiS zabiera 40 groszy – wylicza poseł.

– Obecnie rządzący nie sięgają po pieniądze europejskie, bo cenniejsze dla nich jest zachowanie władzy. A spełnienie „kamieni milowych” mogłoby to uniemożliwić – tak twierdzi Janusz Cichoń.

Dlaczego tak narzekacie na politykę ekonomiczną PiS? Przecież obniżają podatki.

- Jedna wielka ściema. Podatek dochodowy został zmniejszony, ale pojawił się szereg innych danin. PiS na początku swoich rządów wprowadził podatek od instytucji finansowych, który płacą banki oraz firmy ubezpieczeniowe. W styczniu tego roku wszedł w życie podatek od sprzedaży detalicznej. Tylko te dwie daniny dają wpływ do budżetu w wysokości 10 miliardów złotych rocznie. Zarazem podnoszą ceny towarów w sklepach i opłaty bankowe.

Pojawiło się też kilka innych rozwiązań, które dają wzrost dochodów budżetu, jednocześnie nakręcając inflację. Jest podatek od cukru, od „małpek”. Ostatnio takim impulsem do wzrostu cen jest polityka energetyczna państwa. Widać to choćby na naszych rachunkach za energię elektryczną. Kiedyś stałych pozycji było zdecydowanie mniej. Teraz możemy nawet w ogóle nie używać energii, a i tak zapłacimy słono za samą „gotowość” dostarczania nam elektryczności.

Na podobnej zasadzie rosną opłaty (faktycznie na rzecz państwa) za utylizację śmieci, dostarczanie wody. Powstają tu nowe kosztowne instytucje, jak chociażby „Wody Polskie”. To są de facto kolejne obciążenia podatkowe, bez nazywania tego podatkiem. Wszystkie te podatki i opłaty przedsiębiorcy potem przerzucają na konsumentów.

Relacja wpływów do budżetu, w pozycji „podatki i składki”, w stosunku do PKB w roku 2015 wynosiła nieco ponad 31 proc. To znaczy, że z każdej wypracowanej przez nas złotówki państwo zabierało 31 groszy. Państwo PiS zabiera już 40 groszy.

Obecne władze olbrzymie środki pożyczają na koszt przyszłych pokoleń. Rzeczywisty deficyt sektora finansów publicznych przekroczy 150 miliardów złotych. Te 150 mld zwiększa państwowy „haracz” o kolejne 5 groszy od każdej złotówki. Jednocześnie państwo utrzymuje ciągle podwyższony poziom VAT. Ponadto w kolejnych ustawach pojawiają się nowe, wyższe podatki i opłaty. Ot choćby od wynajmu mieszkań, opodatkowanie spółek komandytowych.

Podstawowy podatek dochodowy jednak obecne władze obniżyły. Z 17 na 12 proc. Wprowadzono też wysoką „kwotę wolną”.

- Równolegle składka zdrowotna, którą wcześniej od podatku mogliśmy odliczać, teraz jest dodatkowym obciążeniem. Jeśli więc składka zdrowotna wynosi 9 proc. dochodu, a podatek 12 proc., to faktycznie płacimy nie - jak przed zmianą - 17 proc. (razem ze składką), lecz 21 proc. Takie rozbicie w praktyce likwiduje kwotę wolną. Bo te 9 proc. płacimy od każdej kwoty (podatek liniowy). Ponad zaś 30 000 dochodu płacimy podatek dochodowy – 12 proc.

Czyli „osiągnięciem” PiS jest faktyczna likwidacja kwoty wolnej, choć formalnie bardzo ją podnieśli. Ponad zaś 120 000 dochodu rocznego podatek wynosi 32 proc. plus 9 proc. na składkę zdrowotną, czyli wtedy płacimy 41 proc. faktycznego podatku.

Efektem takiego „obniżenia” podatku dochodowego jest wzrost dochodów Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym sposobem z budżetu wydatkowanych jest mniej pieniędzy na utrzymanie służby zdrowia. Bo przecież Narodowy Fundusz Zdrowia ma większe przychody niż poprzednio. Rządzący wręcz wypychają z budżetu swoje obowiązki ustawowe na barki NFZ, ograniczając wydatki państwa na ochronę zdrowia. Leki dla seniorów były do tej pory finansowane ze specjalnego funduszu rządowego, a od dwóch lat zrzucono ich finansowanie na barki NFZ.

Takie działania doprowadziły do spadku dochodów samorządów z podatku dochodowego. Bo teraz daniny na rzecz samorządu są liczone od 12 proc. podatku, a nie od 17 proc.

Budżety gmin jednak rosną...

- To wzrosty nominalne, spowodowane wielką inflacją. Wzrosty budżetów samorządów w żaden sposób nie rekompensują wzrostu kosztów realizacji zadań samorządów. PiS, po porażce w wyborach samorządowych, próbuje podporządkować sobie samorządy, korumpując je, oferując wybranym dodatkowe środki. Tak funkcjonuje np. Fundusz Inwestycji Samorządowych. Posłowie i działacze PiS załatwiają pieniądze tylko swoim. Samorządy zarządzane przez rządową opozycję dostają zdecydowanie mniej.

66 mld złotych na obsługę długu. Ryzyko inwestycyjne rynek wycenia wysoko

Rządzący rozpoczęli swoje działania od wprowadzenia „500+”. Wy na to pieniędzy nie znaleźliście.

- Transfery socjalne za czasów poprzednich rządów też były. Ale wszystkie było uzależnione od dochodów. Może dlatego były mniej efektowne „wyborczo”. A słynne hasło, że wystarczy nie kraść, to już prawdziwe kuglarstwo. Przecież sam premier stwierdził, na jednym ze spotkań z wyborcami, że „500+” jest finansowane z kredytu.

Skutkiem takiej polityki jest fakt, iż łączne zadłużenie państwa przekroczy 1 bilion 760 mld zł. Zadłużenie nieujęte w budżecie to ponad 420 miliardów złotych. Przy budżecie na ten rok wynoszącym niecałe 500 miliardów złotych. To zadłużenie generuje kolosalne koszty. W budżecie państwa na obsługę długu jest zaplanowane (na przyszły rok) 66 miliardów złotych. Co najmniej 20 kolejnych miliardów będzie kosztowała obsługa długów pozabudżetowych.

Już obecnie polskie obligacje skarbowe osiągają rentowność 9 proc. Bijemy więc europejskie rekordy. Rentowność obligacji wynika z oceny ryzyka inwestycyjnego. To są już wielkości, gdy Grecja ogłaszała niewypłacalność. Ateny wtedy sięgały po pomoc Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego.

Nie wiem, czy nasze obecne władze mogą na cokolwiek liczyć w Brukseli. Tym bardziej że Grecy mają euro, a więc zachwianie ich budżetu automatycznie odbiłoby się na całej strefie wspólnej waluty. My wspólnej waluty nie mamy. Czyli ten „bezpiecznik” w naszym przypadku nie zadziała.

Na operacji przeniesienia pieniędzy z OFE do ZUS nie stracił żaden z płacących składki

W trakcie waszych rządów zabraliście ludziom miliardy z otwartych funduszy emerytalnych. Czy to nie było złodziejstwo?

- Przeniesienie wkładów z kont na funduszach emerytalnych do ZUS (dobrowolne, bo każdy mógł przecież podjąć decyzję) to był tylko zapis księgowy. Jeśli więc ktokolwiek cokolwiek stracił, to co najwyżej Powszechne Towarzystwa Emerytalne, zarządzające OFE, a nie obywatele.

Pieniądze w funduszach to była część obowiązkowej składki na cele emerytalne. Prywatne Fundusze te pieniądze miały tylko w zarządzaniu. Twórcom systemu wydawało się, że w ten sposób ludzie lokujący tam swoje (obowiązkowe!) składki uzyskają w przyszłości po prostu wyższe emerytury. Okazało się jednak, że stopa zwrotu w funduszach była niższa niż waloryzacja na kontach prowadzonych przez ZUS. Gdybyśmy to zostawili, kiedyś by nas (rządzących) obywatele rozliczyli za zbyt niskie emerytury. Jednocześnie państwo musiało zaciągać pożyczki na pokrycie dziury w ZUS, rosło zadłużenie i koszty jego obsługi.

A więc jednak zabraliście te pieniądze na cele budżetowe...

- Nawet złotówka nie wpłynęła z tej operacji do budżetu. Zmniejszyliśmy za to zadłużenie. To przecież korzyść dla całego państwa i jego obywateli. Przeniesienie środków zawiera także możliwość dziedziczenia środków, o czym nie wszyscy spadkobiercy teraz pamiętają.

Żaden obywatel na tej operacji nawet złotówki nie stracił. A nawet zyskał w postaci wyższej waloryzacji (wyższej emerytury). W związku z obniżeniem zadłużenia mogliśmy wykonać wiele inwestycji, które przecież też służą wszystkim Polakom.

Obecnie rządzący mieli w planie nie tylko nie zabierać, ale nawet zwrócić obywatelom część wkładów w postaci żywej gotówki.

- Były takie pomysły, ale na pomysłach (propagandowych) się to skończyło.

Uszczelnienie VAT to efekt wprowadzenia „jednolitego pliku kontrolnego”

Obecna władza uszczelniła system płatności VAT, czego wy nie zdołaliście zrobić.

- Zasadniczy krok w uszczelnianiu systemu podatkowego zrobiliśmy my. To rząd PO-PSL wprowadził tak zwany jednolity plik kontrolny. Połączone to było z innymi systemowymi zabezpieczeniami przed unikaniem opodatkowania. PiS zebrał tylko tego owoce.

Choć trzeba mieć świadomość, że sukcesy w ściąganiu podatków obecnie rządzących są i tak mocno wyolbrzymione. Bo dochody z podatków rosną w Polsce głównie na skutek zwiększania obciążeń fiskalnych. Ponadto wzrost wpływów nominalnych zapewnia narastająca inflacja. Wzrost dochodów z VAT to także konsekwencja wzrostu PKB, zwłaszcza konsumpcji.

Warto podkreślić, że inflacja jest w interesie rządzących. To taki niewidoczny, dodatkowy podatek. Nieprawdą jest więc, że my inflację mamy dzięki Putinowi – a na pewno nie jest to najważniejszy czynnik kreowania wzrostu cen. Tyle że inflacja (nasilająca się od początku władzy PiS) teraz już zdecydowanie przekracza poziom dający korzyści rządzącym.

W coraz gorszej sytuacji są obywatele. Bo nawet przy wysokiej, deklarowanej (wynikającej nie z jakiegoś prezentu rządzących, tylko z obowiązujących ustaw) podwyżce emerytur i rent, pobierający te świadczenia i tak stracą na realnej wartości świadczeń.

Tegoroczna waloryzacja wynosiła 7 proc., inflacja zaś przekroczy 15 proc. To znaczy, że inflacja zabrała w tym roku wszystkim emerytom i rencistom dwa świadczenia (dwie emerytury/renty). Beneficjentem jest rząd, który w zmian „daje” nam „13”, ale w wysokości minimalnego świadczenia, oraz „14”, która obejmuje już tylko tych gorzej uposażonych. To więc typowe nabijanie w butelkę emerytów i rencistów.

O oszustwie mówią krytycy unijnego systemu opłat za emisję gazów cieplarnianych (ETS), które podnoszą ceny energii.

- Opłaty emisyjne to jest zysk rządu, a nie Unii. Wzrost cen energii elektrycznej w Polsce ma zupełnie inne podłoże. Największe polskie elektrownie – Bełchatów, Turów, Konin – wytwarzają energię z węgla brunatnego. Paliwo spalane jest w kotłach, gdzie zainstalowano bardzo dobre filtry, wychwytujące zanieczyszczenia powstające podczas spalania. Koszty wytwarzania tam energii absolutnie nie wzrosły. Tym bardziej, że te elektrownie są zintegrowane z kopalniami.

Energia i emisje: dlaczego tak drogo i kto na tym zarabia?

Elektrownie spalające węgiel kamienny za rządów PiS również zostały w dużej części zmuszone do wykupienia deficytowych kopalni. Płaciliśmy przez to więcej za wytwarzaną w tych elektrowniach energię elektryczną. Do tego dodać trzeba rosnącą skokowo ilość energii słonecznej. A przecież słońce nie podrożało. Wiatr napędzający wiatraki też nie podrożał. Podobnie woda napędzająca turbiny rzeczne. Nawet jeśli ta woda jest zatruta, to turbinami kręci bez problemu. A uprawnienia do emisji CO2 w ostatnim roku potaniały. Tona CO2 kosztowała ostatnio 65 euro. Rok temu było to 100 euro.

Notabene z tego spadku cen najbardziej jest niezadowolony rząd. Bo to on sprzedaje (na podstawie decyzji unijnych) uprawnienia do emisji. Zysk z tej sprzedaży w ostatnich 7 latach to około 60 miliardów złotych. Te pieniądze miały służyć transformacji energetycznej. Zostały jednak przeznaczone na wydatki niezwiązane z transformacją.

Zahamowano transformację poprzez faktyczne uniemożliwienie rozbudowy farm wiatrowych. Od siedmiu lat w Polsce nie powstała też ani jedna elektrownia wodna. O energetyce atomowej tylko się mówi. Decyzji żadnych nie podjęto.

Koszt wytworzenia energii elektrycznej obecnie to nie więcej jak 400-450 złotych za megawatogodzinę. A całkiem niedawno władze Olsztyna otrzymały propozycję zakupu tej energii po 2800 złotych za megawatogodzinę. Zyski liczą zaś zarządzane przez nominatów PiS spółki.

W ostatniej chwili rząd się nieco zreflektował, proponując wprowadzenie ceny maksymalnej w wysokości 795 zł za 1 MWh. To jednak i tak dwa razy więcej niż dotychczas.

Walka z drożyzną. Repolonizacja czy renacjonalizacja polskiej gospodarki?

PiS chce podjąć walkę z drożyzną. Jarosław Kaczyński chce „repolonizacji” gospodarki.

- To są próby praktycznej renacjonalizacji majątku w Polsce. Takie decyzje nigdzie w świecie nie dały pozytywnych dla gospodarki skutków. Oczywiście energetyka, z racji na strategiczny jej charakter, powinna być pod jakąś formą kontroli państwa. Bardziej tu widać jednak nieudolność w zarządzaniu.

To, co się dzieje z Turowem, woła o pomstę do nieba. Nie chodzi wcale o spór z Czechami. Straty są powodowane złą eksploatacją złóż. Doszło więc do bardzo poważnych awarii. Rezultat: wielkie kłopoty z właściwym wykorzystaniem bloków energetycznych elektrowni tam pracującej.

Podobnym przykładem nieudolności rządzących jest zatrzymanie pracy elektrowni w Jaworznie. To nowa elektrownia, miała rozpocząć pracę w roku 2019. W praktyce nie ruszyła do tej pory. Wydano na tę inwestycję miliardy złotych.

Kolejnym dowodem na nieudolność rządzących jest to, co się dzieje wokół elektrowni w Ostrołęce. A jednocześnie import węgla z Rosji do Polski w trakcie rządów PiS wzrósł z 4 milionów ton w roku 2015, do 12 milionów ton w roku 2021. W roku 2014-2015 wybuchały protesty górników, bo polski węgiel leżał na zwałach, a rosyjski wjeżdżał do kraju. W tych protestach wspierał górników prący do władzy PiS. A za plecami górników przygotowywano biznesowe relacje z Rosją – trzykrotny wzrost importu o tym świadczy.

Pytałem o ten narastający import z mównicy sejmowej. Chciałem się dowiedzieć, czyje górnictwo PiS wspiera. Polskie czy rosyjskie? Odpowiedzi nie uzyskałem. Może dlatego, że interesy w tej branży robili ludzie jednoznacznie kojarzeni z PiS.

Oczywiście rozumiem, że musimy odchodzić od węgla. Ale trzeba to czynić stopniowo. Palić powinniśmy polski węgiel, dostosowując wydobycie do zmniejszającego się zapotrzebowania energetyki i gospodarstw domowych.

Premier dużo mówi o „putinoinflacji”...

- W październiku 2021 w wystąpieniu parlamentarnym mówiłem, że budżet na rok 2022 napędza inflacja. Mówiłem nawet, że to rządowy program „drożyzna+”. Już wtedy twierdziłem, że rządowe prognozy inflacyjne na rok 2022 są funta kłaków warte.

Wedle ówczesnej prognozy inflacyjnej wzrost cen w obecnym roku miał wynieść 3,3 proc. O tendencjach odnośnie stóp procentowych i kursów walut mówiłem wtedy, że to „kraina mchu i paproci”. Na dowód, że to niestety była prawda, chciałbym przypomnieć, że w styczniu 2022 (a więc jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie) inflacja rok do roku wynosiła 9,4 proc.

Władza zaś za bardzo nie chce walczyć z inflacją, bo ona podbija wpływy nominalne do budżetu. Groźne jest jednak to, że równolegle mamy najniższą od 24 lat stopę inwestycji, rekordowo słabego złotego i zjadanie oszczędności przez obywateli. Bo PiS uruchomił rządową promocję pod hasłem: „dzisiaj taniej niż jutro”. To wszystko nie daje żadnej gwarancji, że inflacja szybko zniknie.

Podstawowym zaś źródłem inflacji jest podnoszenie obciążeń fiskalnych połączone z powszechnym rozdawnictwem. A tu aż się prosi, by pomagać wedle jakichś kryteriów. Bo inaczej to nie jest pomoc, ale kiełbasa wyborcza. Efektem tego jest, że mamy najwyższą w Europie inflację bazową. Ponadto NBP do listopada ubiegłego roku skupował obligacje skarbowe od banków komercyjnych. To był dodatkowy wypływ praktycznie darmowego pieniądza.

Konieczne obligacje „antyinflacyjne” i zachęty do inwestowania

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, walcząc z inflacją, podnosi stopy procentowe...

- To ogranicza akcję kredytową, ale bije też po kieszeni tych, którzy wzięli kredyt wcześniej. Dalsze podnoszenie stóp bez dodatkowych działań nie ma sensu. Ponieważ akcja kredytowa stanęła, to trzeba zdjąć pieniądze z rynku i przekierować je na inwestycje. Aż się prosi, by teraz NBP podniósł bankom komercyjnym stopę rezerwy obowiązkowej trzymanej w NBP. Obecnie to jest 3 proc. Podnosząc tę stopę, ograniczyłoby się nadpłynność środków, którymi dysponują banki.

Ponadto znajdujące się w dyspozycji banku centralnego (odkupione w ubiegłym roku od banków komercyjnych) obligacje powinny zostać znów sprzedane, by maksymalnie ściągnąć gotówkę z rynku. Niezbędne wydaje się także uruchomienie obligacji antyinflacyjnych – oprocentowanych wedle zasady „inflacja +1 proc.”. To by pozwoliło przyhamować inflację. Bo takie jest główne zadanie banku narodowego. Działania te podnoszą oczywiście koszty funkcjonowania NBP. Ale od czegóż są rezerwy, które bank centralny posiada?

By zachęcić biznes do inwestycji, aż prosi się tu o szybkie wykorzystywanie funduszy europejskich, wedle zasady „dołożymy ci połowę do twojej inwestycji, ale zaangażuj też swoje środki”.

Ostatnio głośnym tematem są właśnie fundusze europejskie. Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i jego akolitów da się streścić w jednym zdaniu: damy sobie radę bez pieniędzy z Brukseli.

- To jest sabotaż i działanie na szkodę Polski i Polaków. Ktoś próbuje "grać Brukselą”, gdy nasza gospodarka może mieć (także z powodu braku środków europejskich) kłopoty. Tym bardziej kłopoty może mieć budżet. A władze polskie nie chcą sięgać po środki, które nam są dedykowane.

W ramach KPO mamy do wzięcia 23,8 miliarda euro, jako dotację bezzwrotną. Nieco ponad 35 miliardów euro to bardzo tanie pożyczki z Europejskiego Banku Centralnego. Na dodatek już ogłoszono, że jeśli nawet coś z Brukseli weźmiemy, to interesuje nas co najwyżej 12 miliardów euro pożyczek. To tak, jakbyśmy zrezygnowali z około 23 miliardów euro.

Przecież te pieniądze są niezbędne na transformację energetyczną, na inwestycje samorządowe, szpitale, inwestycje infrastrukturalne. Mamy gotowe do realizacji projekty, na których wykonanie brak jest pieniędzy. A rządzący PiS robią wszystko, by tych pieniędzy nie otrzymać, próbując nieudolnie argumentować, że winna jest Bruksela.

Na dodatek już mamy komunikat, iż zagrożone są także środki z Funduszu spójności. To jest w przeliczeniu około 375 miliardów złotych, które mielibyśmy otrzymać w ciągu najbliższych siedmiu lat. Negocjowane są także programy regionalne, których uczestnikami są samorządy. Te pieniądze będą jednak nie do otrzymania, jeśli nie spełnimy tzw. kamieni milowych, na realizację których przecież premier się zgodził. Jak wiadomo, dotyczy to głównie konieczności powrotu naszego kraju na ścieżkę państwa prawa.

Czyżby ktoś w Warszawie, w imię „odmrażania sobie na złość uszu”, tak zdecydował?

- To chęć utrzymania za wszelką cenę władzy. Nawet kosztem interesów narodowych. Bo tylko podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej może dawać szansę na manipulacje i oszustwa wyborcze. Tak, by ktoś przegrywając wybory, jednak utrzymał władzę.

To jednak PiS przekonało ludzi, że za PO było biednie i siermiężnie, a od siedmiu lat dopiero wskaźnik wynagrodzeń podskoczył. Pamiętamy „Polskę w ruinie”.

- Kolejny mit. Kłamstwo założycielskie PiS! Za czasów naszych rządów pensja minimalna (bo ona jest tu dobrym wskaźnikiem) wzrosła z 926 złotych w 2007 r. do 1750 złotych w 2015 r. To jest wzrost o prawie 90 proc. Przypominam, że wtedy inflacja była symboliczna. Okresowo mieliśmy nawet deflację. Za czasów rządów PiS wzrost płacy minimalnej wyniósł do tej pory nieco ponad 70 proc. Przy coraz wyższej inflacji. Realny wzrost płacy minimalnej jest więc dużo mniejszy niż za czasów naszych rządów.

Obecnie rządzący zarzucają wam, że opozycja nie ma żadnego programu. Jedynym punktem tego programu ma być obalenie PiS.

- Równie dobrze można powiedzieć, że jedynym punktem programowym PiS jest utrzymanie się przy władzy. Za wszelką cenę! W wymiarze ekonomicznym (bo tym obszarem się zajmuję) nasz program zakłada jedno – „praca w Polsce musi się opłacać” wszystkim: starym i młodym. Państwo tworzyć będzie warunki do rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystania indywidualnych predyspozycji i potencjału.

Nikomu jednocześnie nie chcemy czegokolwiek zabierać. Sprawiedliwie jest wtedy, gdy uczestniczymy w podziale wypracowanych dóbr proporcjonalnie do własnego wkładu, przy jednoczesnym zapewnieniu godziwego standardu życia osobom wykluczonym, nie mogącym z jakichś powodów pracować.

Polacy chcą kredytów ze stałą stopą procentową. Zobacz rozmowę z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao SA

