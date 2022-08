Inflacja i obniżka opłat za zarządzanie mocno ograniczyły zyski Altusa

Altus na poziomie skonsolidowanym w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskał 21,357 miliona złotych wobec 30,139 miliona w analogicznym okresie roku minionego. Grupa kapitałowa miała 1,611 miliona złotych zysku netto po 6 miesiącach tego roku wobec 5,34 milionów złotych przed rokiem. Oznacza to spadek p ponad 69,8 procent.

Grupa kapitałowa Altus zajmująca się zarządzaniem aktywami na zlecenie klientów podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku. Przychód ze sprzedaży wyniósł 21,357 miliona złotych wobec 30,139 milionów złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego co oznacza spadek o 29,14 procent. Wynik na sprzedaży wyniósł 4,882 miliona złotych w stosunku do 7,27 milionów w 2021 roku czyli o 33,7 procent mniej.

Analogicznie niższy był także zysk netto, który ukształtował się na poziomie 1,611 miliona złotych wobec 5,34 milionów w pierwszym półroczu 2021 roku co stanowi spadek o 69,83 procent.

W ocenie władz spółki - na powyższe dane finansowe wpływ miały wahania wycen instrumentów finansowych będących składnikiem lokat poszczególnych zarządzanych funduszy

Od wartości funduszy Altus uzyskuje przychody pobierane z tytułu usługi opłaty za zarządzanie. Dodatkowo w celu zachęcenia klientów od początku 2022 roku obniżono do 2 procent stałą opłatę w funduszach otwartych co przyczyniło się do obniżenia wpływów.

Nie bez wpływu na wyniki grupy w tym roku miała sytuacja związana z atakiem wojsk rosyjskich na Ukrainę i stale utrzymująca się inflacja

Altus TFI notowany jest na GPW od 2014 roku.

