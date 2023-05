Inflacja i raty kredytów znów rozgrzewają emocje

Wiele wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej na dwudniowym posiedzeniu nie zmieni poziomu stóp procentowych. Chociaż inflacja w kolejnych miesiącach powinna spadać, to nadal utrzymuje się presja na wzrost cen.

Tradycyjnie już od kilku miesięcy dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podgrzewa atmosferę związaną z możliwością obniżki stóp procentowych.

Szansa na zmianę stóp procentowych podczas najbliższego posiedzenia RPP jest jednak bliska zeru.

Właśnie mamy drugą rocznicę przekroczenia celu inflacyjnego.

Tradycyjnie już od kilku miesięcy dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podgrzewa atmosferę związaną z możliwością obniżki stóp procentowych, które od kilku miesięcy są na niezmienionym poziomie. Główna stopa została podniesiona na posiedzeniu we wrześniu 2022 roku i była zwieńczeniem cyklu 11 kolejnych podwyżek zapoczątkowanych w październiku 2021 roku. Przypomnijmy, że wówczas stopa procentowa była na ekstremalnie niskim poziomie 0,1 procent.

Oznacza to, że przez kolejnych osiem miesięcy mamy stabilizację i cały czas główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynosi 6,75 procent, stopa depozytowa 6,25 procent a stopa dyskontowa weksli 6,85 procent. Podczas comiesięcznych posiedzeń RPP przewagę mieli zwolennicy prowadzenia łagodnej polityki pieniężnej, którym przewodzi prezes NBP prof Adam Glapiński. Pomimo bardzo wysokiej inflacji sięgającej 20 procent poziom stóp pozostał niezmienny.

Przyjęta przez NBP strategia zakłada brak aktywnego przeciwdziałania wysokiej inflacji

Z konferencji prasowych z udziałem szefa naszego banku centralnego można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia ze strategią polegającą na braku aktywnego przeciwdziałania inflacji, która powinna samoczynnie zacząć spadać od drugiej połowy tego roku. Jeśli przyjmiemy założenie tak zwanej wysokiej bazy czyli wskaźników inflacji z 2022 roku to automatycznie rok do roku wzrost cen hamuje. Jednak nie oznacza to powszechnego spadku cen.

We wtorek i środę zaplanowano dwudniowe posiedzenie RPP, które będzie oceniało bieżącą sytuację gospodarczą, w tym wpływ wcześniejszych podwyżek na spadek popytu konsumpcyjnego, umocnienie polskiej waluty decydujące o cenach importowanych surowców, w tym zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego.

Ostatnie miesiące pokazują jedna, że zdecydowanie słabną zewnętrzne przyczyny wysokiej inflacji, natomiast w nieoczekiwany sposób wzrasta oddziaływanie wewnętrznych sygnałów, które nie pozwalają na szybki spadek cen.

-Inflacja będzie systematycznie, w każdym miesiącu spadać tak, aby osiągnąć, pod koniec tego roku poziom jednocyfrowy. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026 zakłada, że w tym roku średnioroczna inflacja wyniesie 12 procent- mówił podczas sesji na EEC w Katowicach sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że wstępny odczyt cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku. Mamy do czynienia ze wzrostem o 14,7 procent w ujęciu rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,7 procent. W lutym inflacja wynosiła 18,4 procent, a w marcu tego roku 16,1 procent.

Inflacja w kwietniu wyniosła 14,7 procent, w kolejnych miesiącach można się spodziewać kolejnych spadków

W komentarzu do tych wyników przekazano, że tempo wzrostu cen spada, ale głównie za sprawą wysokiej bazy, a poza cenami paliw i artykułami mleczarskimi nadal można obserwować podwyżki, które dotyczą innych produktów, a zwłaszcza usług.

Eksperci Credit Agricole Bank Polska uważają, że inflacja bazowa czyli po wyłączeniu cen żywności i energii oraz cen administrowanych, w kwietniu tego roku była na poziomie zbliżonym do marca, co wskazuje na utrzymującą się wysoką presję inflacyjną.

- Z inflacji bazowej, która przekracza 12 procent przynajmniej 9 procent to czynnik lokalny, nie mający związku z szokami podażowymi - powiedział podczas sesji na EEC w Katowicach główny ekonomista BNP Paribas Bank Polska Marcin Dybała. W jednym z kolejnych komentarzy przekazał, że w jego ocenie członkowie RPP wstrzymają się z obniżkami stóp procentowych do przyszłego roku.

W wywiadach udzielonych w minionym miesiącu kilku członków RPP sugerowało, że jeśli będziemy obserwować duży spadek inflacji oraz powoli będą zanikać zewnętrzne czynniki stymulujące wzrost cen można się będzie, pod koniec 2023, zastanowić nad ostrożnym obniżaniem stóp procentowych.

Zdecydowanie odmienne stanowisko prezentuje Henryk Wronowski, który w wypowiedzi dla portalu Wrocławskie Fakty mówił tak: - Jeżeli sytuacja gospodarcza i poziom presji inflacyjnej będą się kształtowały inaczej niż oceniamy to dzisiaj, to wówczas Rada może dostosować politykę pieniężną, w tym poziom stóp. Nic jednak nie wskazuje, żeby zmiana stóp procentowych była w najbliższym czasie konieczna.

Po dwóch latach wiemy, że nieprawdą była tłumaczenie, że mamy do czynienia z przejściową inflacją

Niemal tożsame zdanie wypowiedział, podczas sesji na EEC w Katowicach, Ludwik Kotecki. - Mamy drugą rocznicę przekroczenia celu inflacyjnego - wydaje mi się, że zabrakło wyobraźni i komunikacji, społeczeństwu wmówiono, iż inflacja nie jest problemem, a także że będzie przejściowa. Po dwóch latach wiemy, że to było nieprawdą, a inflacja wymknęła się spod kontroli i bardzo trudno będzie doprowadzić do jej ograniczenia. Projekcja NBP pokazuje, że do 2025 roku nie osiągniemy celu inflacyjnego, a obecne stopy procentowe nie gwarantują powrotu do celu NBP. Może to się uda w 2026 roku - zaznaczył ekonomista.

W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia ze spektakularnymi decyzjami dotyczącymi kolejnych podwyżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny (EBC) oraz amerykańską Rezerwę federalną. Obie te instytucje zdecydowały o kolejnych podwyżkach stóp. W strefie euro w kwietniu uśredniona inflacja wyniosła 7 procent a poziom stóp to obecnie 3,25 procent. W Stanach Zjednoczonych inflacja w marcu nieznacznie przekroczyła 5 procent, a po podwyżce o 25 punktów bazowych główne stopy kształtują się w przedziale 5-5,25 procent.

O możliwości podwyżki stóp wspominał także prezes Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) Thomas Jordan. Inflacja jest powyżej celu ustalonego przed laty na poziomie 0,5-1,5 procent. Wstępny odczyt za kwiecień mówi, że wyniosła 2 procent. Jeśli utrzyma się także w maju tak wysoki wzrost cen (jak na szwajcarskie warunki gospodarcze), to w czerwcu nie jest wykluczona podwyżka stóp, które obecnie wynoszą 1,5 procent.

W Polsce mamy inflację przekraczającą 14 procent i stopy 6,75 procent.

Według większości analityków oraz ekspertów bankowych można się spodziewać, że najbliższym dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe na obecnym poziomie. Ważny jednak będzie komentarz i odniesienie do przyszłych oczekiwań.

Posiadacze kredytów wydaje się mogą spać spokojnie. Ich raty nie wzrosną, ale też nie zmaleją. Właściciele lokat bankowych i obligacji skarbowych przez kolejny miesiąc będą otrzymywać odsetki na identycznym poziomie jaki obowiązuje od października 2022 roku.

