Inflacja jest najwyższa od ponad 10 lat, a będzie jeszcze drożej

Ekonomiści nie mają wątpliwości – lipcowy odczyt inflacji (najwyższy od ponad dekady) to nie przypadek. Z 5-proc. inflacją będziemy mieli do czynienia co najmniej do końca 2021 roku. A to może zwiastować szybszą podwyżkę stóp procentowych i możliwe kłopoty kredytobiorców – tym razem złotowych.

No to do końca roku inflacja raczej powyżej 5% r/r. Zmienność na wielu kategoriach może być jednak podwyższona. Same paliwa mogą tu dużo zmienić. Dla polityki monetarnej kluczowa i tak inflacja w 2022.

Drogo także w przyszłym roku

🇵🇱Inflacja w lipcu 5%! Wyrównany poziom z maja 2011 roku. W poszukiwaniu wyższych odczytów należy bardziej zanurzyć się w historię i sięgnąć do 2001 roku. Ewentualnie można poczekać na kolejne miesiące, bo 5% nie wyznacza maksymalnej inflacji w tym roku. pic.twitter.com/n0q2QO0Fg5 — mBank Research (@mbank_research) July 30, 2021

Co zrobi RPP?

Podwyżka stóp w tle

W wolniejszy wzrost cen nie wierzą również ekonomiści mBanku. Wskazują oni na wzrost cen żywności i paliw, a także inflacji bazowej. Przyczyny wzrostu tej ostatniej poznamy dopiero przy pełnych danych o inflacji w połowie sierpnia, ale ekonomiści mBanku spekulują, że za wzrost inflacji bazowej odpowiadają rekreacja i kultura oraz hotele i restauracje (może wsparte ubezpieczeniami).- Przy takich założeniach oraz przy dodaniu delikatnego echa wzrostu cen paliw w sierpniu, wyższych niż standardy sezonowe cen żywności oraz małej podwyżki cen gazu w sierpniu, ciężko będzie uzyskać wyniki niższe niż 5 proc. do końca roku, a sama końcówka może sprawić solidną niespodziankę skokowym wzrostem w okolice 5,5 proc. – czytamy w ich opinii.Przyszły rok też raczej nie przyniesie ulgi naszym portfelom. - W obecnych warunkach potrzeba dużo wyobraźni, aby zakładać silne spadki cen w 2022 roku – twierdzą ekonomiści mBanku.- Oczywiście częściowo zadziała baza statystyczna i inflacja trochę zwolni. Dodając jednak do tego wyższe ceny nośników energii oraz pamiętając, że w 2022 w zasadzie minie okres, w którym luka popytowa miała szansę negatywnie oddziaływać na ceny, pozostaje nam podtrzymać prognozę, że inflacja w 2022 roku nawet nie wróci do przedziału wahań, czyli nie obniży się poniżej 3,5 proc. - dodają.- Zadowolenie RPP ze spadku czerwcowego jest przedwczesne. Przed nami presja kosztowa i popytowa, w warunkach, kiedy PKB jest oparte na konsumpcji, a inwestycje słabe od lat, to recepta na długi okres podwyższonej inflacji - wskazują ekonomiści ING BSK.Jest jeszcze jeden czynnik – oczekiwania inflacyjne, które mogą w najbliższych miesiącach nasilić presję płacową (a wyższe koszty pracy producenci przeniosą w ceny produktu), stając się kolejnym mocnym proinflacyjnym czynnikiem. Oczekiwania te są kształtowane przede wszystkim na podstawie codziennych zakupów – a zatem w grę wchodzą mocno ostatnio drożejące żywność i paliwa.Dotychczas Rada Polityki Pieniężnej nie reagowała na wzrost inflacji, a prezes NBP Adam Glapiński jednoznacznie deklarował, że o podwyżkach stóp procentowych nie może być mowy w najbliższym czasie (chociaż zaczęły się pojawiać głosy z samej RPP sugerujące sygnalną podwyżkę stóp).Podczas swojej lipcowej konferencji prezes NBP wskazywał na trzy warunki, które muszą zostać spełnione, aby Rada zaczęła rozważać podwyżkę stóp. - W kolejnych kwartałach może być także uzasadnione rozpoczęcie dyskusji o dostosowaniu polityki pieniężnej. Jesteśmy na to cały czas otwarci. Aby się to stało, muszą zajść pewne okoliczności. Po pierwsze musimy mieć pewność, że sytuacja pandemiczna nie będzie zakłócać już aktywności gospodarczej w sposób gwałtowny, katastrofalny - mówił Adam Glapiński.- Po drugie prognozy musiałyby pokazywać ryzyko trwałego przekroczenia górnej granicy odchyleń od celu, czyli inflację trwale wyższą niż górny cel przyjęty przez RPP. Inflacja, po trzecie, musiałby być wiedziona szybkim wzrostem popytu przy mocnym rynku pracy (...) zwężająca się czy zanikająca luka popytowa. Te trzy warunki spowodują, że RPP natychmiast przymierzy się do procesu zacieśniania - dodał.- Naszym zdaniem większość (warunków - przyp. red.) będzie spełniona w czwartym kwartale 2021 r. - uważają ekonomiści ING BSK i przewidują, że do podwyżki stóp może dojść już w listopadzie tego roku, kiedy członkowie Rady zapoznają się z kolejną projekcją inflacyjną NBP (a jeszcze kilka miesięcy temu trudno było znaleźć ekonomistę, który spodziewałby się podwyżek stóp przed końcem 2022 r.).- Do tej pory obstawialiśmy pierwszą podwyżkę stóp na początku 2022 roku, jednak w obecnym momencie zaczynamy bardzo uważnie wsłuchiwać się w głosy poszczególnych członków RPP i pieczołowicie liczyć szable. Oczekiwania rynkowe z pewnością się przesuną - dodają ekonomiści mBanku.Wzrost stóp procentowych może (chociaż nie musi, wiele będzie zależeć od skali, a także od otoczenia zewnętrznego) oznaczać kłopot dla wielu kredytobiorców. A mamy właśnie boom kredytowy - w czerwcu, jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, padł kolejny rekord, jeśli chodzi o popyt na kredyty hipoteczne. Złożone w ubiegłym miesiącu wnioski kredytowe opiewały na kwotę o 55 proc. wyższą niż rok wcześniej. Niskie stopy zniechęcają do trzymania oszczędności w banku i wielu szuka innych możliwości zabezpieczenia majątku, inwestując w nieruchomości. Gdy jednak koszty obsługi kredytu wzrosną, dla wielu kredytobiorców może oznaczać to problemy.