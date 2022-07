Inflacja jest nieco niższa, niż sądzono, ale zaraz czeka nas jej szczyt

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 roku wzrosły w ujęciu rocznym o 15,5 proc., czyli nieco mniej, niż pierwotnie szacowano. W porównaniu z majem ceny wzrosły o 1,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej w szacunku flash Główny Urząd Statystyczny podał, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł 15,6 proc. w stosunku rocznym i 1,5 proc. licząc miesiąc do miesiąca.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2022 r.:

waga czerwiec czerwiec maj maj rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 100 15,5 1,5 13,9 1,7 Inflacja towarów 16,8 1,7 14,9 1,9 Inflacja usług 11,5 1,0 10,8 1,0 Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 14,2 0,7 13,5 1,3 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 7,0 0,5 6,5 0,8 Odzież i obuwie 4,47 4,4 -1,4 4,3 0,7 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 24,2 1,9 22 2,5 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 10,9 0,9 9,7 1,5 Zdrowie 5,69 7,5 0,6 7,2 1,4 Transport 9,54 33,4 6,6 25,8 3,4 Łączność 4,9 4,6 0,3 3,6 0,0 Rekreacja i kultura 6,07 11,5 1,7 10,3 0,9 Edukacja 1,16 6,7 0,2 6,6 0,3 Restauracja i hotele 4,77 15,9 1,3 15,7 2,4 Inne towary i usługi 5,45 8,9 0,3 8,5 0,9

NBP: szczyt inflacji jest bliżej, niż sądziliśmy

Tymczasem Narodowy Bank Polski ocenia, że szczyt inflacji przypadnie na tegoroczne lato, a następnie wzrost cen ma zacząć tracić na sile.

- Szczyt inflacji to najbliższe miesiące wakacyjne - potwierdzam. Prezes Adam Glapiński podczas konferencji prasowej przekazując, że szczyt inflacji osiągniemy już w miesiącach wakacyjnych, bazował na najnowszych informacjach dotyczących Tarczy Antyinflacyjnej, gdyż od tego osiągnięcie szczytu inflacyjnego jest bardzo mocno uzależnione - oznajmiła 12 lipca wiceprezes NBP Marta Kightley.

- Już po zamknięciu prac nad projekcją pojawiły się wypowiedzi przedstawicieli rządu wskazujące, że Tarcza z dużym prawdopodobnie zostanie przedłużona, co zostało dodatkowo dziś potwierdzone przez rzecznika rządu. Przyjmując ten scenariusz, szczyt inflacji osiągnęlibyśmy już w bieżącym kwartale. Następnie dynamika cen stopniowo by się obniżała do 15,1 proc. w IV kw. 2022 roku i 5,5 proc. w IV kw. przyszłego roku - dodała.

Wcześniej centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja w tym roku wyniesie 14,2 proc., w 2023 r. - 12,3 proc., a w 2024 r. - 4,1 proc. Szczyt inflacji miał nastąpić w pierwszym kwartale 2023 roku z CPI na poziomie 18,8 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl