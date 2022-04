Inflacja jest wyższa od szacunków i będzie jeszcze rosnąć

Obowiązującej od kilku miesięcy nowej świeckiej tradycji stało się zadość – ostateczny odczyt inflacji przebił wcześniejszy szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny w marcu wzrosły o 11 proc. wobec wcześniejszych o dwa tygodnie szacunków 10,9 proc. Ekonomiści przestrzegają: na tym może się nie skończyć.

Inflacja sięgnęła w marcu 11 proc. to najwyższy poziom w tym stuleciu.

Ekonomiści spodziewają się, że w związku z wojną na Ukrainie wzrost cen może być jeszcze szybszy.

O tym jak wojna na Ukrainie wpłynie na polską gospodarkę i jakie zagrożenie dla rozwoju stanowi wysoka inflacja będziemy rozmawiać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zarejestruj się tutaj.

Główny Urząd Statystyczny zrewidował w górę wstępne dane przedstawione dwa tygodnie temu, ogłaszając, że ceny w marcu wzrosły o 11 proc.

- Inflacja złamała kolejną psychologiczną barierę - oceniają ekonomiści Pekao.

Po raz pierwszy w tym stuleciu mamy dwucyfrową inflację. Ostatnio ceny rosły tak szybko we wrześniu 2000 roku. Nawet w skali jednego miesiąca ceny wzrosły o 3,3 proc.

Zobacz też: RPP gwałtownie podniosła stopy procentowe. Raty kredytów mocno w górę

Co wpłynęło na takie tempo wzrostu cen? - Tak duży skok inflacji to głównie efekt skutków wojny na Ukrainie i czynników niebazowych (paliwa, nośniki energii, żywność) - tłumaczą analitycy Pekao.

Rzeczywiście, ceny paliw urosły o ponad jedną trzecią (33,5 proc.) w porównaniu z ubiegłym rokiem i to właśnie efekt paniki na rynkach surowcowych wywołanych wojną. Zła wiadomość jest taka, że ceny paliw będą się najprawdopodobniej utrzymywały na wysokim poziomie przez dłuższy czas.

Czyta również: Inflacja w Polsce nie spadła z nieba. Stopy procentowe muszą dalej rosnąć

Wprawdzie po pierwszym szoku ceny ropy na światowych rynkach nieco spadły (chociaż nie do przedwojennych poziomów), a marcowa inflacja niejako obejmuje ten wojenny szok cenowy, to jednak niepewność na rynkach wciąż będzie się utrzymywać. Co więcej, jeżeli Unia Europejska utrzyma swoją determinację co do rezygnacji z rosyjskich paliw (co będzie w najlepszym razie 2-3 letnim procesem), ceny ropy i gazu mogą jeszcze wzrosnąć.

Inflacyjne dopalacze

Kolejnymi dopalaczami inflacji były ceny użytkowania mieszkania, które wzrosły o ponad 17 proc., (głównie za sprawą rosnących cen energii) i żywności, która w ujęciu rocznym zdrożała o 9,2 proc. Tu też dobrych wiadomości nie ma. Taniej w najbliższych miesiącach nie będzie i to też w znacznej części będzie efekt agresji Rosji na Ukrainę. Oba te kraje są bowiem dużymi graczami na rynku pszenicy, kukurydzy i nawozów. Wypadnięcie z rynku przypadającej na nie puli tych towarów znacząco podbije ich ceny, a to z kolei przełoży się na skokowy wzrost ich cen w najbliższych miesiącach.

Dlatego prognozy na najbliższych kilkanaście miesięcy nie są optymistyczne. - Najbliższe miesiące przyniosą dalsze przyśpieszenie wzrostu cen. Szczyt inflacji przypadnie w wakacje – będzie to ok. 12,5-13,0 proc. - przewidują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

- Mamy do czynienia z ponownym przyspieszeniem wzrostu cen żywności. To efekt rosyjskiego embarga na handel nawozami oraz przerwania eksportu zbóż z Ukrainy. W szczytowym momencie wzrost cen żywności w Polsce wyniesie 14 proc. - dodają.

Nie zapominajmy o pandemii

Wojna to nie wszystko. Ekonomiści zwracają uwagę na inne potencjalne zagrożenia. - Wzrost cen może nasilić się również ze względu na pandemię COVID-19 w Chinach. W reakcji na wzrost liczby chorych władze ograniczyły pracę fabryk w prowincjach odpowiadające za 40 proc. PKB Chin. Przestoje oznaczają dalszy wzrost cen komponentów dla przemysłu oraz opóźnienia w transporcie morskim. Skutkiem będzie wzrost inflacji w całej strefie euro - wskazał Instytut.

Jakie kategorie produktów zdrożały najbardziej? Ceny opału wzrosły rok do roku o ponad 60 proc., ceny gazu o prawie połowę. Z artykułów spożywczych najmocniej drożało - prawie o jedną trzecią - mięso drobiowe, cukier, oleje i tłuszcze prawie o jedną czwartą. O 17,7 proc, zdrożało pieczywo (i biorąc pod uwagę wpływ wojny na ceny zbóż, a także wciąż rosnące ceny energii trudno być optymistą).

Żywność będzie jeszcze droższa

- Wzrost cen żywności ma bardzo szeroki zakres produktowy, czego główną przyczyną jest utrzymująca się silna presja kosztowa w przetwórstwie żywności związana m.in. z rosnącymi cenami surowców rolnych, wyższymi kosztami energii i pracy, przy czym presja ta została dodatkowo nasilona przez wojnę w Ukrainie. Na uwagę zasługuje szczególnie silny wzrost cen w kategoriach oleje roślinne (30,3 proc.) oraz pieczywo i mąka (odpowiednio 17,7 proc. i 19,4 proc.), czyli produktów bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie (Ukraina i Rosją są bardzo ważnymi eksporterami zbóż i roślin oleistych) - ocenia Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole, dodając, że ceny właśnie tych towarów - poprzez wyższe ceny pasz - przekładają się również na szybszy wzrost cen mięsa.

Mocno drożały też niektóre usługi, kontynuując trend rozpoczęty po zniesieniu pandemicznych obostrzeń – w ujęciu rocznym usługi fryzjerskie i kosmetyczne podrożały o 13,4 proc. Bardzo mocne wzrosty cen odnotowano w najbardziej poszkodowanej przez pandemię branży hotelarskiej i gastronomicznej (o 12,7 proc.) oraz w turystycznej (o 12,9 proc.).

Mimo to niektórzy ekonomiści właśnie w cenach usług upatrywali iskierki optymizmu. Chociaż bardzo wątłej. - Jeżeli w marcowych danych o inflacji CPI gdzieś szukać optymizmu, to w stabilizacji dynamiki cen usług. Jest to jednak stabilizacja na bardzo wysokim poziomie (9.1 proc. rok do roku) i nie zanosi się na znaczące wyhamowanie tempa wzrostu cen usług w najbliższych miesiącach - oceniają ekonomiści BNP.

Ceny rosły i przed wojną

Wojna na Ukrainie jest oczywiście potężnym impulsem inflacyjnym, warto jednak zauważyć, że ceny szybko rosły już od połowy 2021 roku. W styczniu - a więc jeszcze przed wojną - inflacja przekroczyła 9 proc. W odpowiedzi rząd przygotował tarcze inflacyjne obejmujące m.in. obniżki VAT i akcyzy na artykuły żywnościowe i paliwa. To wystarczyło jednak do zbicia inflacji do poziomu 8,5 proc. lutym. Jak oceniali ekonomiści tarcze nieco wydłużyłyby okres szybkiego wzrostu cen, ale wypłaszczyły szczyt inflacji – dawały szansę że nie przekroczy 10 proc. Wojna pokrzyżowała te plany.

Jakub Olipra zwraca również uwagę na wzrost inflacji bazowej (czyli z wyłączeniem cen paliw i żywności), która sięgnęła 7 proc. - Szeroki zakres wzrostu inflacji bazowej odzwierciedla silną presję inflacyjną w polskiej gospodarce - ocenia.

Na szybko rosnące ceny jesienią ubiegłego roku zareagowała Rada Polityki Pieniężnej, która rozpoczęła w październiku (niezakończony jeszcze) cykl podwyżek stóp procentowych – do kwietnia wzrosły one z poziomu 0,1 proc do 4,5 proc. Na tym zapewne nie koniec. Członek RPP Cezary Kochalski mówił w tym tygodniu że poziom inflacji będzie w tym roku wyższy od założonych w projekcji marcowej NBP 10,8 proc. (mowa o średniorocznej inflacji). Dodał, że w świetle napływających danych widzi przestrzeń do kolejnych podwyżek stóp procentowych.

- Podtrzymujemy prognozę, że inflacja ogółem wyniesie 10,8 proc. w br. i 6,2 proc. w 2023 r. przy założeniu, że Tarcza Antyinflacyjna zostanie przedłużona do końca 2023 r. Jednocześnie w świetle wyższej od naszych oczekiwań kwietniowej podwyżki stóp procentowych oraz jastrzębich wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego dostrzegamy ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP zakończy obecny cykl podwyżek stóp procentowych w lipcu br. ze stopą referencyjną na poziomie 5,50 proc. - podsumowuje Jakub Olipra.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl