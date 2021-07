Inflacja jeszcze długo będzie wysoka. Ceny paliw to tylko jedna z przyczyn

Zgodnie ze wstępnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego inflacja wyniosła w w czerwcu 4,4 proc. To nieco mniej niż w maju (4,7 proc.), ale wciąż mocno powyżej celu inflacyjnego. Inflację napędzały wzrost cen paliw oraz koszty utrzymania domu.





To duże tempo wzrostu cen, ale nie oszałamiające. Gdyby te prognozy się potwierdziły, to oznaczałoby, że inflacja, chociaż wysoka, wciąż jest pod kontrolą. A warto dodać, że z tej samej projekcji NBP wynika również, że stosunkowo wysokiej inflacji będzie towarzyszył bardzo szybki – ponad 5-proc. wzrost gospodarczy w latach 2021-23. To dobra wiadomość nieco usprawiedliwiająca wysoką inflację.Jest jednak kilka „ale”. Po pierwsze - z powodu niepewności związanej z pandemią - wciąż mamy do czynienia z bardzo niestabilną sytuacją ekonomiczną. A to oznacza, że prognozowanie czegokolwiek, w tym inflacji, jest skrajnie ekstremalnym zajęciem. Może o tym świadczyć porównanie z poprzednią projekcją inflacji, którą NBP zaprezentował w marcu.Wówczas analitycy banku centralnego przewidywali, że inflacja w tym roku wyniesie 3,1 proc. Oznacza to, że w ciągu czterech miesięcy podnieśli swoje prognozy na ten rok o ponad 1 pkt proc. W następnych latach rozbieżności między prognozą z marca a lipca są nieco mniejsze, ale w przyszłym roku marcowa prognoza przewidywała inflację na poziomie 2,8 proc. a więc o 0,5 pkt. proc. niższą od obecnej, w przypadku 2023 roku różnica topnieje do 0,2 pkt. proc.Te różnice pokazują, jak wiele nieprzewidywalnych czynników może zaistnieć i każę traktować wszelkie prognozy z dużą ostrożnością. Może się bowiem okazać, że w listopadowej projekcji będziemy mieli do czynienia z podobną skalą rewizji prognoz – może w dół, a może w górę.Ekonomiści stawiają jednak raczej na ten drugi scenariusz. - Naszym zdaniem listopadowa odsłona pokaże jeszcze wyższą inflację. Tym samym projekcja pozostaje trwałym, pro-podwyżkowym elementem w układance, którą bierze pod uwagę RPP - oceniają analitycy mBanku.Powodów jest kilka. Pandemia i związane z nią ograniczenia spowodowały zaburzenie procesów rynkowych. Można np. oczekiwać, że po kilkutygodniowym lockdownie konsumenci ruszają na większe niż dotychczas zakupy – mielibyśmy do czynienia z tzw. popytem odłożonym. Ten zwiększony popyt mógłby być kolejnym czynnikiem generującym wzrost cen.Zdaniem wielu ekonomistów to zjawisko na polskim rynku wystąpiło w dość ograniczonym zakresie – wprawdzie wydatki konsumentów szybko odbiły po zniesieniu obostrzeń, to podczas środowej komisji finansów publicznych wiceprezes NBP Marta Kightley stwierdziła, że bankowi analitycy spodziewali się większego wzrostu konsumpcji. Konsumenci są wciąż ostrożni słysząc o możliwych kolejnych falach koronawirusa.Gdy jednak koronawirus przestanie być zagrożeniem, zakupowe szaleństwo może ruszyć pełną parą, stając się kolejnym czynnikiem proinflacyjnym. Ten scenariusz jest prawdopodobny z jeszcze jednego powodu. Analizy NBP nie biorą pod uwagę efektów Polskiego Ładu, który w najbliższych miesiącach będzie wdrażany w życie. To program, który ma jeszcze bardziej przyspieszyć wzrost gospodarczy, ale - jako że jest programem bardzo prokonsumpcyjnym - napędzi również inflację.Rosnąca konsumpcja (NBP przewiduje skądinąd, że będzie ona głównym motorem wzrostu gospodarczego w najbliższych latach) zaowocuje zapewne wzrostem importu. To zaś będzie zapewne czynnikiem osłabiającym złotego, co też nie jest dobrą wiadomością z punktu widzenia inflacji. Większość surowców - np. ropę naftową - importujemy za twarde dewizy. Słabsza rodzima waluta oznacza w tym kontekście mocniejszy wzrost cen paliw, a to już teraz jeden z głównych proinflacyjnych czynników.Rosną bowiem również - wraz z globalnym ożywieniem gospodarczym - ceny surowców. O ile w przypadku polskiego handlu jeszcze nie można mówić o zjawisku odłożonego popytu, to w przypadku światowego rynku surowców już tak. Firmy na całym świecie chcą jak najszybciej nadrobić straty, czego efektem jest rosnący popyt na surowce i komponenty, skutkujący wzrostem cen produkcji. To prędzej czy później przełoży się na cenę gotowych produktów i wzrost inflacji.- W coraz większym stopniu inflacja napędzana będzie czynnikami popytowymi, co odzwierciedlone jest w ścieżce inflacji bazowej, która wynieść ma 3,6 proc. w 2021 r., 3,2 proc. w 2022 r. oraz 3,5 proc. w 2023 r. Oznacza to, że w średnim okresie inflacja bazowa jest na granicy realizacji celu inflacyjnego. Ryzyko przebicia przez inflację górnego ograniczenia (3,5 proc.) celu inflacyjnego w średnim okresie jest tym większe, że prognozy nie uwzględniają prokonsumpcyjnych zmian postulowanych w Nowym Ładzie - oceniają ekonomiści Banku Millennium.Argumentów za tym, że inflacja będzie w najbliższych kilkunastu miesiącach wysoka, a być może coraz wyższa, jest znacznie więcej niż za tym, iż tempo wzrostu cen będzie się obniżać. A jednak RPP nie zamierza podnosić stóp procentowych w najbliższych miesiącach argumentując - niebezpodstawnie - że wzrost gospodarczy jest jeszcze zbyt kruchy, by ryzykować zmrożenie go podwyżką stóp. Zwłaszcza w obliczu bardzo prawdopodobnej kolejnej fali pandemii COVID-19.Przy okazji utrzymując stopy procentowe na niskim poziomie obniżają - przynajmniej przez pewien czas, dopóki rynki nie stracą zaufania - koszty obsługi długu. Inflacja ułatwia też spłatę zarosłego przez pandemię zadłużenia - w uproszczeniu: spłacana będzie nominalna wartość długu, którego realna wartość będzie spadać. Także nominalne wpływy do budżetu będą rosły - ze względu na wzrost cen (VAT) i płac (PIT). Rządzącym inflacja przeszkadza znacznie mniej niż obywatelom. A to oznacza, że do coraz droższych zakupów musimy się zatem przyzwyczaić.- Nie wycofujemy się z prognozy, że inflacja do końca roku będzie jeszcze rosła i ryzyka rozkładają się w tym momencie w jednym kierunku: w górę. Dotyczy to również 2022 roku, który wciąż prognozujemy powyżej górnej granicy odchyleń od celu NBP - prognozują ekonomiści mBanku. Podobnego zdania są ekonomiści Banku Pekao, którzy przewidują, że do końca roku inflacja powinna oscylować w przedziale 4,5-5,0 proc..