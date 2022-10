Inflacja ma w końcu zacząć szybko maleć. Wiadomo nawet kiedy

Zdaniem prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa inflacja będzie rosła do marca 2023 roku, a w kolejnych miesiącach zacznie szybko maleć.

W ocenie Pawła Borysa mamy przed sobą 12 bardzo trudnych miesięcy w gospodarce, ponieważ nie wiemy, jak będzie rozwijała się wojna na Ukrainie. Ponadto konieczny jest cykl zacieśnienia polityki pieniężnej, ponieważ w przeciwnym razie wysokiej inflacji nie uda się pokonać.

- Wydaje się, że do marca inflacja będzie rosła, potem będzie szybko spadała-– wskazał Paweł Borys.

W jego ocenie pierwotny impuls inflacyjny już wygasł, mamy efekty drugiej rundy, choć nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa.

- Ważne jest, aby przede wszystkim działania fiskalne były zgodne z dobrymi praktykami i żeby były ograniczone w czasie - dodał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - Dlatego o tarczy inflacyjnej decyzja jest co kwartał.

Paweł Borys jest zdania, że w 2024 roku Polska będzie mieć olbrzymi potencjał konsolidacji finansów publicznych. Warunkiem będzie wycofanie wszystkich dodatków węglowych, tarcz inflacyjnych. - Tych wszystkich elementów wspierających inflację - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

W ocenie Pawła Borysa polityka fiskalna powinna być kierowana do tych branż, które mają problemy. - Jeżeli na przykład problem mają małe i średnie firmy czy branże energochłonne, to obejmujemy taryfą te branże - wyjaśnił prezes PFR.

Inflacja w Polsce w sierpniu 2022 wyniosła 16,1 proc. rok do roku, a we wrześniu 17,2 proc. To najwyższe poziomy od ponad 25 lat.

