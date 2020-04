Inflacja miała wyhamować, ale ceny żywności nie pozwoliły

Wpływ na wolniejsze niż oczekiwano hamowanie inflacji w marcu miały przede wszystkim ceny żywności - wskazali w komentarzu do danych GUS eksperci Goldman Sachs. W ich ocenie może to sygnalizować ryzyko inflacyjne w przyszłości.

Jak poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2020 r. wzrosły rok do roku o 4,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc.

"Choć wskaźnik inflacji rocznej podany przez GUS obniżył się 0,1 punktu procentowego to wzrost cen w marcu 2020 r, okazał się wyższy niż przewidywali eksperci Goldman Sachs (4,6 proc. vs 4,4 proc)" - wskazali eksperci banku. Dodali, że wpływ na wolniejsze, niż oczekiwano, hamowanie inflacji miały przede wszystkim ceny żywności.

Zdaniem Goldman Sachs może to sygnalizować "pewne ryzyko inflacyjne w przyszłości", choć eksperci zaznaczają, że spadek cen ropy na światowych rynkach nie przełożył się jeszcze w pełni na inflacje bazową w Polsce. W związku z tym eksperci przewidują jej spadek oraz zbliżanie się do celu NBP w nadchodzących miesiącach.



Wysokie ceny wieprzowiny, spadek cen paliw oraz wyhamowanie inflacji bazowej na skutek spadku popytu konsumpcyjnego przełożą się na spowolnienie inflacji CPI już w kwietniu poniżej 3,5 proc. rok do roku - wskazują analitycy PKO BP w komentarzu do danych GUS.