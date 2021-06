Inflacja mniejsza od przewidywań

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 4,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

Ekonomiści szacowali, że ceny towarów i usług w czerwcu wzrosły rdr o 4,6 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.

Inflacja spowolniła w czerwcu z uwagi na mniejszy wzrost cen usług - ocenił Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodał, że wskaźnik pozostanie stabilny w kolejnych miesiącach, a wolniejszy wzrost inflacji bazowej rekompensować będą wyższe ceny żywności i paliwa.



Analityk PIE zwrócił uwagę, że według wstępnego szacunku inflacja CPI spadła w czerwcu nieco poniżej mediany prognoz rynkowych (4,5 proc.). "To prawdopodobnie efekt niższego wzrostu cen usług" - wskazał Rybacki. Na podstawie dostępnych danych PIE szacuje, że inflacja bazowa spowolniła z 4,0 do 3,6 proc. rdr. Również roczna dynamika cen paliw była niższa niż w maju, "chociaż różnica ma głównie podłoże statystyczne".



"Wskaźnik pozostanie stabilny w kolejnych miesiącach. Wolniejszy wzrost inflacji bazowej rekompensować będą wyższe ceny żywności i paliwa" - prognozuje analityk.



Rybacki spodziewa się, że przez cały III kwartał inflacja oscylować będzie blisko 4,5 proc.. Zwrócił uwagę, że w czerwcu ponownie wzrosły ceny ropy naftowej na rynkach globalnych. Obecnie baryłka odmiany Brent kosztuje prawie 75 dol., tj. o 7 dolarów więcej niż w maju. "W efekcie w najbliższych tygodniach dalej rosnąć będą ceny paliwa tankowanego na stacjach" - wskazał. Dodał, że miesiące wakacyjne przyniosą też silniejszy wzrost cen żywności - będzie on również odzwierciedlał zmiany zachodzące na rynkach globalnych m.in. wyższe ceny zboża.



Jak szacuje Rybacki, w całym 2021 r. średni wzrost cen będzie zbliżony do 4 proc. "Dalej oczekujemy stopniowego spowalniania inflacji bazowej, chociaż najbliższe miesiące przyniosą stosunkowo małe zmiany" - wskazał. Według PIE wzrost cen dalej widoczny będzie wśród szerokiej gamy towarów oraz usług.

W maju wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 4,7 proc. rdr i 0,3 proc. mdm.

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj:

czerwiec czerwiec maj maj rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 4,4 0,1 4,7 0,3 Żywność i napoje bezalkoholowe 2,0 0,1 1,7 0,6 Nośniki energii 4,4 0,0 4,4 0,2 Paliwa do prywatnych środków transportu 27,3 0,9 33,0 -0,9

