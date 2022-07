Inflacja może być zerowa, ale to nas mocno zaboli

- Gdyby NBP się uparł, mielibyśmy dziś zerową inflację - twierdzi w rozmowie z WNP.PL dr Jarosław Bauc, ekonomista, minister finansów w rządzie Jerzego Buzka, były prezes PTE "Skarbiec-Emerytura", wiceprezes Hawe, od wielu lat członek Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas Polska.

NBP ma wszelkie instrumenty, żeby ograniczyć poziom inflacji. Nie ma natomiast, zdaniem Jarosława Bauca, chęci, bo wbrew swoim powinnościom realizuje politykę gospodarczą rządu.

Nie ma innego sposobu na zatrzymanie inflacji, jak radykalne podniesienie stóp procentowych.

Według byłego ministra finansów należy powstrzymać spiralę cenowo-płacową; wspierać inwestycje i oszczędzanie, a nie konsumpcję.

Mamy względnie oczywistą diagnozę dotyczącą naszej sytuacji gospodarczej. Czyli inflację przekraczającą 15 procent, działania RPP próbujące za pomocą podwyżek stóp ją wyhamować. Co należy pańskim zdaniem zrobić, aby opanować wzrost cen?

- Trzeba zacząć od diagnozy. Jak się jej dobrze nie postawi, trudno mówić o terapii.

Po pierwsze rząd twierdzi, że inflacja przyszła z zewnątrz, że mamy do czynienia z putinflacją, która nałożyła się na efekty pandemii. To jest nieprawda. Trend inflacyjny ujawnił się jeszcze przed pandemią. W lutym 2020 roku, zanim stwierdzono pierwsze zakażenia COVID, inflacja już sięgnęła 4,7 proc. Wówczas to był wskaźnik najwyższy od wielu lat.

Po drugie, wskaźnik wzrostu cen dóbr produkcyjnych PPI osiągnął wówczas prawie 16 proc. Był to wyraźny indykator, że niedługo pojawią się bardzo poważne problemy z inflacją. Po prostu zwykle jest tak, że inflacja PPI wyprzedza inflację CPI (dóbr i usług konsumpcyjnych). Był to najwyższy czas na reakcję ze strony NBP.

Zaniedbania w polityce pieniężnej skutkują wysoką inflacją

Rozumiem, że diagnoza dotyczy tego, że tendencje inflacyjne narastały w Polsce od ponad 2 lat, a nie w okresie kilku ostatnich miesięcy?

- Tak, ale to nie wszystko. Pamiętajmy, że przez ostatnich trzydzieści lat świat, włączając Polskę, praktycznie zapomniał o inflacji. Kategoria ta zniknęła ze świadomości. Takie zjawiska, jak oczekiwanie inflacyjne czy spirala płacowo-cenowa rozmyły się w pamięci. Niektórzy ekonomiści zaczęli tworzyć nowe bzdurne paradygmaty. I nagle wszystko wzięło w łeb wskutek zderzenia z rzeczywistością, choć wielu wciąż nie rozumie, że ogólny wzrost cen, który nazywamy inflacją, jest zjawiskiem czysto pieniężnym. Poziom cen jest po prostu ustalany na rynku pieniężnym, a nie na rynku dóbr i usług, choć ceny dotyczą dóbr i usług!

Bezsensowne jest powtarzanie bzdur, że mamy inflację, gdyż rosną ceny energii. To po prostu masło maślane. Prawda jest taka, że nawet gdyby wzrosły radykalnie np. ceny energii (na co nie mamy do końca wpływu, gdyż importujemy ropę naftową czy gaz ziemny) oraz innych komponentów i surowców (w związku z zerwaniem łańcuchów dostaw, wskutek pandemii i wojny), to gdyby NBP się uparł, mielibyśmy zerową inflację. Jedne ceny by wzrosły, a inne musiałyby się obniżyć, gdyby polityka pieniężna była wystarczająco restrykcyjna.

Bank centralny zawsze może zrealizować postawiony cel inflacyjny. Pytanie, czy chce to robić, czy nie? To, że teraz doświadczamy prawie 16 proc. inflacji jest tylko i wyłącznie zaniedbaniem i winą NBP, który nie realizował polityki pieniężnej, za co jest konstytucyjnie odpowiedzialny, lecz politykę gospodarczą rządu, co stanowi łamanie Konstytucji przez NBP.

NBP nie działał niezależnie, ale jako agenda rządu czy nawet rządzącego PiS i nie zajmował się kontrolą poziomu cen, lecz tym, jak zasilić budżet oraz jak wykreować pusty pieniądz poprzez na przykład skup obligacji rządowych za pośrednictwem państwowych instytucji. Tym działaniem zresztą wprost złamał art. 220 ust. 2 Konstytucji, który zakazuje „pokrywania deficytu przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa”.

Chciałbym żebyśmy od początku mieli jasność, że inflacja w Polsce nie wzięła się od Putina, nie wzięła się od pandemii. Jest skutkiem tylko i wyłącznie polityki NBP wspieranej przez rząd i polityki rządu wspieranej przez NBP. Powiem ostrzej – inflacja jest efektem łamania prawa przez NBP i jego prezesa.

A skąd wzięła się inflacja w Stanach Zjednoczonych czy w strefie euro?

- W Europie i Stanach Zjednoczonych inflacja nie jest taka wysoka, jak u nas. Ale źródła są co do zasady te same. Wieloletnia polityka tzw. luzowania monetarnego (monetary easing) Rezerwy Federalnej w USA i EBC w Europie prowadziła do braku zrównoważenia podaży pieniądza z popytem na pieniądz. Tam też przez lata stosowano strategię skupowania aktywów i kreowania pieniądza, co dziś się wylewa w postaci inflacji.

Bardzo ważne jest to, jak władze monetarne poradzą sobie z oczekiwaniami inflacyjnymi, które przekładają się na indywidualne decyzje milionów konsumentów. W sytuacji, kiedy ludzie czują zagrożenie związane z potencjalną recesją, na przykład w okresie pandemii, kiedy pojawiają się obawy utraty pracy, wtedy zachowania są dużo bardziej ostrożne, także na rynku zakupów dóbr konsumpcyjnych.

Popyt na pieniądz w tym czasie rósł na tyle (niechęć pozbywania się go), że kompensował wzrost podaży generowany luźną polityką banków centralnych. Dlatego w trakcie pandemii obserwowaliśmy nawet okres spadku inflacji. Jednak teraz mamy inne zagrożenie, w postaci ogromnej niepewności spowodowanej brutalną inwazją Rosji na Ukrainę. W grę wchodzą inne obawy i ludzie zaczynają uciekać przed pieniądzem (spada popyt na pieniądz). Zamieniają go po prostu w dobra materialne trwałego użytku oraz nieruchomości, złoto i waluty. Aby zmienić ten trend i stłamsić oczekiwania inflacyjne, nie ma innego wyjścia na krótką metę, jak radykalny wzrost stóp procentowych.

Czeka nas radykalny wzrost stóp procentowych

Jakie zatem powinny być podjęte pilne działania, a jakie powinny się odnosić do polityki długookresowej? Czy jeśli przyzwyczaimy się do tego, że mamy inflację, to ona zostanie z nami na dłużej?

- W krótkim okresie – szybka i radykalna ścieżka wzrostu stóp procentowych, zaś po stronie polityki fiskalnej zastopowanie wydatków socjalnych i pewnie wzrost opodatkowania. Zasadą dobrej polityki pieniężnej jest szybkie podnoszenie stóp procentowych, gdy inflacja rośnie i wolne obniżanie, gdy maleje. Z tym skoordynowana powinna być polityka fiskalna, by innym kanałem poprzez wzrost zadłużenia nie generować dodatkowego popytu. Mix, z którym mamy do czynienia, czyli luźna polityka fiskalna i ekspansywna monetarna, stworzył nam bigos, który teraz zjadamy.

Na średnią i długą metę należy natomiast przeorientować politykę gospodarczą w kierunku propodażowym. Dzisiejszy poziom inwestycji (17 proc. PKB) jest tragiczny dla długofalowych perspektyw wzrostu. Kompletne fiasko odniosła tzw. Strategia premiera Morawieckiego, który na slajdach pokazywał przecież 25-proc. udział inwestycji w PKB.

Aby zachęcić do oszczędzania i inwestycji, absolutnie konieczne jest wywrócenie do góry nogami całej polityki rządu PiS. Po pierwsze należy inteligentnie, chroniąc uboższe warstwy społeczeństwa, rozmontować wbudowane w ostatnich latach mechanizmy wydatków socjalnych.

Po drugie, zmienić fatalne dla podaży na rynku pracy rozwiązania wprowadzone przez rząd PiS, które spowodowały drastyczny odpływ ludzi w wieku produkcyjnym z rynku pracy. Chodzi o wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego, eliminację zasiłków demotywujących do szukania pracy czy zatrzymanie wzrostu płacy minimalnej, poprzez którą indeksowane są inne wydatki socjalne i niszczona jest drobna przedsiębiorczość.

Po trzecie, przywrócić praworządność i niezależność sądownictwa, gdyż inwestorzy nie będą chcieli ryzykować, że nie zadziała ochrona własności prywatnej, a wyroki w sądach dyktować będą politycy.

Po czwarte, konieczna jest głęboka deregulacja gospodarki, aby zwiększyć konkurencyjność i rozbić państwowe monopole, na przykład w bankowości czy energetyce. Po piąte, niezbędne jest też przywrócenie transparentności w finansach publicznych. Dzisiaj nikt nie wie, jaka część środków publicznych znajduje się poza kontrolą demokratyczną, czyli nie wiadomo, jakie jest ryzyko np. dalszego zadłużania państwa.

Działania krótkoterminowe nie ograniczą inflacji

Czy Pakiet Antyinflacyjny okazał się skutecznym działaniem?

- W tak zwanej tarczy antyinflacyjnej rząd wprowadził, jak to ma we zwyczaju, wszystkie klasyczne instrumenty proinflacyjne, nazywając je antyinflacyjnymi. Teraz, gdy jest potrzebna restrykcyjna polityka fiskalna, obniża się podatki. Trudno to nawet komentować. Przecież tworzy się poprzez to dodatkowy popyt, co podnosi inflację, a jak np. powrócić do 23 proc. stawki VAT na paliwa, to już chyba nikt nie wie.

Są to bardzo nerwowe i nieprzemyślane posunięcia, obliczone na krótki termin, tak jakby niedługo czekały nas przyspieszone wybory. Nie ma alternatywy dla zaostrzenia polityki pieniężnej, gdyż nie można dopuścić do utrwalenia się spirali cenowo-płacowej, którą niezwykle trudno będzie zatrzymać.

Czyli jaki poziom stóp procentowych uważa pan za odpowiedni na ten moment?

- Podstawowa sprawa jest taka, że realne stopy procentowe nie powinny być ujemne, czyli nominalne w okolicy poziomu inflacji, tj. 16 procent! Rado Polityki Pieniężnej – do dzieła! Tak tylko można szybko zbić oczekiwania inflacyjne i zwiększyć skłonność do oszczędzania.

Prezes NBP Adam Glapiński mówi, że trzeba wypośrodkować między podwyżkami stóp a wzrostem gospodarczym.

- Prezes Glapiński około rok temu zapewniał nas, że stopy procentowe nigdy nie wzrosną, choć pewnie miał już inną wiedzę, wynikającą z badań własnych NBP, jak presja inflacyjna, inflacja bazowa czy oczekiwania inflacyjne itp.

Proszę wybaczyć, ale nie podejmę się interpretacji wypowiedzi prezesa Glapińskiego, gdyż meandry jego sposobu rozumowania wymykają się mojemu poczuciu logiki i elementarnej uczciwości. Na szczęście prezes Glapiński jest w RPP jednym z dziesięciu członków. Zobaczymy, co się stanie, za czym opowie się większość: za pogłębianiem bałaganu, czy za prawdziwą walką z inflacją.

