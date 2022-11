Inflacja nareszcie spada, ale nie w przypadku żywności

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego inflacja konsumencka w listopadzie wyniosła 17,4 proc., rok do roku i 0,7 proc. miesiąc do miesiąca. W stosunku do października ponownie drożała żywność, natomiast spadki odnotowały ceny paliw.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku wzrosły w ujęciu rok do roku o 17,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. W relacji do poprzedniego miesiąca podrożała żywność, natomiast lekkie spadki mieliśmy po stronie paliw i nośników energii.

- Inflacja w listopadzie obniżyła się pierwszy raz od lutego. Wskaźnik CPI w listopadzie wyniósł 17,4 proc. rok do roku wobec 17,9 proc. w październiku. Do niższej inflacji przyczyniły się spadki (w ujęciu miesiąc do miesiąca) cen paliw, niższe dynamiki cen energii i wolniejsze wzrosty cen żywności - wskazują ekonomiści PKO BP.

Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że drożej płacimy za żywność, a systematycznie podnosi się także inflacja bazowa.

W ich opinii szczyt inflacji wypadnie w lutym.

- Spodziewamy się, że wzrost cen przekroczy 20 proc.. Przywrócenie wyższych stawek VAT na energię elektryczną, paliwo i gaz, podniesie lekko ścieżkę inflacji, pomimo zamrożenia taryf URE. Początek roku przyniesie także wzrost cen usług - komentują ekonomiści.

W listopadzie 2022 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w porównaniu do listopada 2021 roku o 22,3 proc., a w stosunku do października 2022 roku wzrosły o 1,6 proc. Ceny nośników energii wzrosły w porównaniu do listopada 2021 roku o 36,8 proc., a w stosunku do października 2022 roku obniżyły się o 0,1 proc.

Ceny paliw do prywatnych środków transportu wzrosły w porównaniu do listopada 2021 roku o 15,5 proc., a w stosunku do października 2022 roku obniżyły się o 1,2 proc.

Analitycy Banku Pekao sugerują, że spadek cen energii w ujęciu miesięcznym miał zapewne miejsce za sprawą lepszej dostępności węgla i co za tym idzie niższych jego cen.

