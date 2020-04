Inflacja nie powinna już rosnąć. Nie powinna, ale…

Inflacja nie odpuszcza. Według GUS ceny w marcu wzrosły o 4,6 proc., czyli nieco więcej niż spodziewali się analitycy, ale nieco mniej niż w lutym (4,7 proc.). Większość ekonomistów uważa, ze wkrótce tempo wzrostu cen spowolni. Są jednak czynniki, które mogą pchnąć ceny w górę.

– Np. sieci odzieżowe lockdown zaskoczył tuż przed wprowadzeniem wiosennych kolekcji. Można się spodziewać, że odmrożenie gospodarki nastąpi na początku lata, a wtedy staną przed wyborem: czy sprzedać je z dużą stratą, czy też odczekać do następnej wiosny... Z tym, że może nie każdą firmę będzie stać, by tak długo czekać – dodaje Jakub Olipra. Taka wyprzedaż – jeśli rzeczywiście do niej dojdzie - może jeszcze w dół ściągnąć inflacje, przynajmniej przez pierwsze miesiące po odmrożeniu gospodarki.

Trudności z pomiarem

Czynników niepewności jest jednak bardzo wiele. Pierwszym – paradoksalnie - jest sam poziom marcowej inflacji. – Były bardzo duże trudności metodologiczne – wskazuje Aleksandra Świątkowska. Nawet Główny Urząd Statystyczny przyznaje, że zbieranie danych do odczytu marcowej inflacji bardzo różniło się rutynowego postępowania.



W wyniku wprowadzonych stopniowo w ciągu ostatnich tygodni ograniczeń w handlu i przemieszczaniu się osób (w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa) zamknięto wiele sklepów i punktów świadczących usługi osobiste. Wstrzymano organizację imprez kulturalnych i sportowych. Usługi w zakresie podróży i zakwaterowania też zostały mocno ograniczone. "Zmiany te istotnie wpłynęły na możliwości gromadzenia danych o cenach detalicznych" - napisano w komunikacie.



Zgodnie z komunikatem GUS, ze względu na epidemię COVID-19 w marcu wstrzymano badanie cen detalicznych w sposób tradycyjny (zbieranie danych osobiście przez ankieterów) na rzecz pozyskiwania informacji drogą telefoniczną lub mailową. Ceny, których nie sposób było zebrać za pośrednictwem tych metod (np. ze względu na niedostępność części produktów, zamknięcie licznych fizycznych punktów sprzedaży czy wstrzymanie części działalności usługowej ze względu na ograniczenia administracyjne) zostały oszacowane zgodnie z wytycznymi Eurostatu.

Negatywne niespodzianki?

Możliwe są również przyszłe, negatywne niespodzianki. To m.in. susza, o której coraz głośniej, a która może wywindować ceny owoców i warzyw na jeszcze wyższe poziomy.



– Stanowi poważne ryzyko. Myślę jednak, że ceny żywności ogółem będą rosły, ale nieco wolniej niż dotychczas – twierdzi Aleksandra Świątkowska.



Jej zdaniem trochę działać tu będzie efekt "wysokiej bazy" – gdy np. ziemniaki drożały z 1 do 3 zł, to - aby „zachować” to tempo inflacji - musiałby teraz zdrożeć z 3 do 9 zł. Ponadto może dojść do efektu „przejadania” zapasów wykupionych w marcu - i w związku z tym wystąpi mniejsza skłonność do nowych zakupów.



– To może nieco spłaszczyć wzrost cen – przypuszcza ekonomistka BOŚ.



Innym czynnikiem sprowadzającym inflację w dół może stać się fakt, że na skutek zamrożenia gospodarki część, zwłaszcza mniejszych producentów żywności, którzy mieli umowy np. z sieciami hoteli czy restauracji, utraciła główny kanał dystrybucji.



– To może spowodować czasową nadpodaż pewnych produktów, co działoby na korzyść niższych cen. Oczywiście będą decyzje dostosowawcze i producenci będą się starali kanał HoReCa zastępować np. sprzedażą detaliczną. Ale to będzie proces – twierdzi Jakub Olipra.



Te wszystkie przesłanki sprawiają, że prognozowanie inflacji jest obecnie równaniem z bardzo wieloma niewiadomymi. "Tempo spadku inflacji może zaskoczyć także od strony żywności. Lada moment okaże się, że występuje susza rolnicza, co podwyższy ceny warzyw, zbóż a w późniejszym terminie – owoców. Nałożą się na to problemy z pozyskaniem sezonowych pracowników. Warto mieć na uwadze te niespodzianki i na bieżąco dopasowywać prognozy do zmiany stanów świata" – zastrzegają ekonomiści mBanku. I dorzucają: - "Najgorsze, co można w obecnym momencie zrobić, to nadmiernie przywiązać się do prognozy. Mechanizmy rządzące obecnie gospodarką po prostu nie dają takiego komfortu i będziemy się uczyć ich efektów na bieżąco".



Dla przeciętnego konsumenta te prognozy – nawet zakładające spadek inflacji i tak są raczej pesymistyczne. Zaboli zwłaszcza dalszy (chociaż zapewne nie tak szybki, jak dotychczas) wzrost cen żywności, co – bo to przecież towar pierwszej potrzeby - najbardziej odczujemy w naszych portfelach.

"Kwiecień przyniesie duże wyhamowanie rocznej dynamiki cen wieprzowiny (rok temu zaczął się jej gwałtowny wzrost związany z wybuchem ASF w Chinach), co sprowadzi zarówno tempo wzrostu cen żywności, jak i inflację CPI ogółem na dużo niższy poziom" – ekonomiści PKO BP wypowiadają się w podobnym tonie.Ekonomiści zwracają również uwagę, że na spowolnienie tempa wzrostu cen wpłynie recesja – większe bezrobocie, brak presji płacowej, mniejsza skłonność do zakupów poskutkują mniejszym popytem, co z kolei będzie wywierać presję na spadek cen.Nie można wykluczyć jeszcze innego zjawiska – masowych wyprzedaży po odmrożeniu gospodarki. Sklepy odzieżowe czy ze sprzętem rtv zechcą z jednej strony opróżnić magazyny, a z drugiej - pozyskać większe przychody po okresie posuchy.– To możliwy scenariusz, tym bardziej, że nie wiemy, jak ludzie się będą zachowywać po otwarciu galerii handlowych. Czy ruszą tłumnie na zakupy, czy będą podchodzili z dystansem i sieci handlowe będą ich musiały jakoś do zakupów zachęcić... – przyznaje Aleksandra Świątkowska."W przypadku utrzymania dalszego obowiązywania ograniczeń w handlu detalicznym należy oczekiwać, że liczba brakujących notowań cen w kwietniu będzie istotnie wyższa niż w marcu br. Wzrost udziału brakujących obserwacji wymagać będzie specjalnego podejścia do szacowania cen towarów i usług. W obliczeniach będą miały zastosowanie wypracowane przez Eurostat we współpracy z krajami UE zasady obliczania wskaźników cen konsumpcyjnych w okresie kryzysu związanego z COVID-19" – czytamy również w komunikacie GUS.Być może właśnie z owej innej metodologii wzięło się kilka zaskoczeń w marcowych danych.- Nie potwierdziły się nasze obserwacje, zgodnie z którymi po przejściowym wzroście cen żywności w pierwszych tygodniach marca, związanym ze skokowym popytem wynikającym z dokonywania zapasów przez gospodarstwa domowe, ceny obniżyły się wyraźnie w drugiej połowie miesiąca – przyznaje Jakub Olipra.