Inflacja nie zwalnia tempa. Analitycy: to nie koniec wzrostów cen

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły o 4,3 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

W marcu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 3,2 proc. rok do roku i 1,0 proc. miesiąc do miesiąca.

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec:

Będzie drożej

Coraz szybszy wzrost

Ostrożnie z interpretacjami

Dodał, że biorąc pod uwagę rolę czynników bazowych oraz elementów pozostających poza kontrolą polityki pieniężnej (globalne ceny surowców), ekonomiści Pekao nie spodziewają się znaczących zmian w polityce Rady Polityki Pieniężnej. Jednak, jak zastrzegł, ze strony jastrzębiego skrzydła Rady częściej mogą obecnie płynąć sygnały o potrzebie zacieśnienia polityki pieniężnej.Antoniak spodziewa się, że tradycyjnie w pierwszy piątek miesiąca (7 maja) NBP zorganizuje wideokonferencję prezesa Adama Glapińskiego, na której będzie on tonował nastroje i podkreślał zewnętrzne uwarunkowania procesów cenowych w Polsce."Jeżeli zmaterializuje się nasza prognoza wzrostu PKB w 2021 r. na poziomie 4,5 proc., a inflacja utrwali się w okolicach 4 proc., to RPP coraz trudniej będzie znaleźć argumenty ekonomiczne za utrzymywaniem głęboko ujemnych stóp procentowych i intensyfikacją skupu obligacji. Rośnie ryzyko podwyżek stóp procentowych w 2022 r." - uważa ekonomista Pekao.Zaznaczył, że konsensus rynkowy zakłada inflację w 2022 r. na poziomie zbliżonym do celu NBP (wynosi on 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół - PAP), jednak przy rozpędzającej się gospodarce trudno będzie o samoczynny spadek inflacji."Prognozy na przyszły rok są na razie zachowawcze i rośnie ryzyko rewizji w górę średnioterminowej ścieżki inflacyjnej przez główne ośrodki analityczne" - dodał Antoniak.Jak zauważył analityk z zespołu makroekonomii PIE Michał Gniazdowski, inflacja w kwietniu znacznie przebiła 4 proc., czyli medianę prognoz rynkowych, z uwagi na wzrost cen paliw."CPI utrzyma się na wysokim poziomie w kolejnych miesiącach - powrót do celu inflacyjnego NBP zajmie przynajmniej kwartał" - uważa analityk. Zgodnie z informacją banku centralnego ciągły cel inflacyjny wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół.Gniazdowski dodał, że dynamika cen paliw w kwietniu przekroczyła 28 proc. Szybciej od prognoz rosły również ceny żywności - dynamika podniosła się z 0,5 do 1,2 proc. r/r, co podniosło indeks o 0,2 pp."Ponownie zaskoczyła inflacja bazowa - na podstawie dostępnych danych szacujemy, że spadła nieznacznie do 3,8 proc. Rynkowe prognozy wskazywały 3,7 proc. Spadek zatrzymała m.in. duża podwyżka cen wywozu śmieci w Warszawie. Prawdopodobnie zaskoczyły też opłaty za usługi finansowe - w kwietniu podniosły je 3 duże banki. Wysokie ceny dalej obserwujemy w przypadku usług świadczonych stacjonarnie np. stomatologicznych czy fryzjerskich" - zaznaczył analityk.W jego ocenie CPI przekroczy 4,5 proc. w maju. "Wzrost cen paliw będzie dalej przyśpieszać - spodziewamy się wyników wyższych niż 30 proc. r/r. To efekt statystyczny - punktem odniesienia będą pierwsze miesiące pandemiczne. W czerwcu dynamika opadnie. Niemniej wzrost cen paliw będzie regularnie podnosić CPI - średnio o 1pp w drugiej połowie roku" - uważa przedstawiciel PIE.Według niego inflacja bazowa także będzie wysoka - część banków oraz operatorów telekomunikacyjnych zapowiedziała bowiem podwyżki na maj i czerwiec."W lipcu cennik wywozu śmieci zmienią też dwa duże miasta - Łódź oraz Lublin. Należy liczyć się z dodatkowymi podwyżkami, chociaż ich skala będzie dużo mniejsza niż w Warszawie" - dodał.W ocenie Gniazdowskiego małego impulsu dostarczy też podwyżka cen gazu dla gospodarstw domowych. Dlatego, jak zaznaczył, inflacja będzie oscylować ponad górną granicą celu NBP w pozostałej części drugiego kwartału."Powrót do dopuszczalnego pasma wahań nastąpi najwcześniej w III kwartale. Będzie to efekt stabilizacji cen paliw oraz niższego wzrostu cen usług. Niemniej inflacja bazowa wciąż będzie przekraczać 3 proc." - dodał."Inflacja wspina się na coraz wyższe poziomy i co więcej robi to coraz szybciej. Poziom 4,3 proc. rok do roku, widziany w sumie nie tak dawno, bo w pierwszym kwartale 2020 r., tj. przed wybuchem pandemii, powraca i tym razem - jak wszystko wskazuje - pozostanie z nami na dłużej" - uważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.Wskazuje ona, że wchodzimy w okres coraz niższej bazy odniesienia z zeszłego roku, co samo w sobie będzie podbijać odczyty wskaźnika CPI, a dodatkowo przed nami przewidywany potężny wzrost popytu w związku z otwieraniem gospodarki."Dochodzą do tego braki podażowe na świecie, co w sumie daje przepis na właśnie mocno podwyższoną inflację" - twierdzi Kurtek.Zaznacz ona, że inflacja w Polsce, i tak już najwyższa na tle UE, właśnie znalazła się istotnie powyżej górnej granicy odchyleń od celu NBP, wynoszącej 3.5 proc. i przypomina, że do tej pory RPP wyraźnie dawała do zrozumienia, że nie poziom inflacji, a koniunktura jest tym czynnikiem, który będzie decydował o poziomie stóp procentowych. RPP zapowiada też od wielu miesięcy, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na obecnie historycznie niskim poziomie nawet do końca 2022 r."Jeśli jednak wskaźnik CPI w kolejnych miesiącach będzie nadal przekraczał 4,0 proc. rok do roku, a nawet podążał w kierunku 5,0 proc. rok do roku, a dynamika PKB powróci już w drugim kwartale br. do wzrostu i w kolejnych będzie nadal solidna, RPP będzie musiała zacząć rozważać podwyżki stóp wcześniej. Rośnie, w mojej opinii, prawdopodobieństwo, że do pierwszych podwyżek stóp dojdzie w 2022 r." - informuje Kurtek.Główny ekonomista ING Rafał Benecki zwrócił uwagę, że przyspieszenie inflacji w kwietniu to "efekt niskiej bazy, zwłaszcza dla paliw (+28,1 proc. rdr w kwietniu wobec +7,6 proc. rdr w marcu)". Jednocześnie wskazał na spadek inflacji bazowej. "Tu efekt jest odwrotny - baza z 2020 r. jest bardzo wysoka" - stwierdził. ING szacuje, że w kwietniu wskaźnik inflacji bazowej netto spadł do 3,5 proc. rdr z 3,9 proc. w marcu.Benecki zastrzegł, że te dane należy interpretować ostrożnie - od kwietnia 2020 r., kiedy rozpoczęła się pandemia, GUS zaczął doszacowywać cześć koszyka, gdzie dane były niedostępne, w efekcie wzrost bazowej w kwietniu 2020 r., w ujęciu mdm, był bardzo wysoki. "Imputowanie niedostępnych danych oznaczało m.in. +przeciąganie+ wysokich cen z poprzednich miesięcy przed COVID" - wyjaśnił. Przyznał, ze teraz nie ma problemu z dostępnością danych i GUS dokonuje ich pomiaru standardowo.Ekonomista podkreślił, że duży skok miesięcznej inflacji bazowej w kwietniu 2020 r., spowodował obecnie spadek rocznego wskaźnika aż do 3,5 proc. rdr. "Trudno uznać to za pozytywną zmianę. Szybkie wzrosty inflacji bazowej w I kwartale 2021 r. pokazują z jaką silną presją inflacyjną mamy do czynienia" - zaznaczył Benecki. Według niego tym razem "nie ma spadku inflacji po recesji".Dodał, że podwyższona inflacja w Polsce to, obok efektów niskiej bazy w 2020 r., również skutek rosnących cen usług i kosztów po stronie produkcji. "W marcu PPI w Polsce przyspieszył do 3,9 proc. rdr z 2,2 proc. w lutym, w kwietniu PPI może być już blisko 5 proc." - ocenił. Benecki zwrócił uwagę, że rosną ceny surowców, na co nakładają się zaburzenia w łańcuchach dostaw. Według niego "wraz z otwieraniem się gospodarki dołoży się jeszcze silniejsza presja popytowa". ING spodziewa się, że średnia inflacja CPI w tym roku wyniesie 3,9 proc. rdr.Jak stwierdził Benecki, dane pokazują, że Polska to nie strefa euro czy Stany Zjednoczone, które miały problem z rozpędzeniem inflacji przed COVID. W Polsce, jak zaznaczył, podwyższona inflacja utrzymuje się od połowy 2019 r., a w 2020 ceny konsumpcyjne średnio wzrosły 3,4 proc. "W recesję covidową wchodziliśmy z inflacją na poziomie 4,7 proc. w lutym. To m.in. efekt popytowej struktury wzrostu w Polsce z systematycznie spadającym udziałem w PKB inwestycji prywatnych" - wskazał.Zdaniem eksperta argument, że NBP może naśladować banki centralne gospodarek rozwiniętych (ECB i Fed) jest mocno dyskusyjny, "inflacyjnie bliżej nam do gospodarek rozwijających się". W ocenie ING podwyżki rozpoczną się w II połowie 2022 r.