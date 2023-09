Nie mamy żadnych przesłanek, że inflacja jest pod kontrolą – stwierdza członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Joanna Tyrowicz. Tymczasem na czwartkowej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński ogłosił, że "zdławiliśmy inflację wysoką".

– Dotarliśmy wreszcie do radosnego momentu, na który długo czekaliśmy: zdławiliśmy inflację wysoką i weszliśmy w inflację umiarkowaną, jednocyfrową – powiedział prezes NBP. Jak stwierdził, wprawdzie odczyt sierpniowy był jeszcze powyżej granicy 10 proc., to inflacja we wrześniu wyniesie na pewno mniej niż 10 proc., "nawet nieco poniżej 8,5 proc.".

Adam Glapiński: nie chcemy mrozić gospodarki nadmiernie

Glapiński na konferencji tłumaczył środową decyzję RPP, która na wrześniowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Zaskakująco drastyczna obniżka zaskoczyła rynki i doprowadziła do gwałtownego osłabienia złotego.

Jak stwierdził prezes NBP, Rada podjęła tę decyzję, "ponieważ nie chce mrozić gospodarki nadmiernie, mamy dusić inflację zachowując jednak przy tym życie pacjenta, czyli gospodarki, bez bezrobocia".

Joanna Tyrowicz: luzowanie polityki pieniężnej nie ma wpływu na PKB

Z taką oceną sytuacji nie zgadza się postrzegana jako największy jastrząb (zwolennik ostrzejszej polityki pieniężne) w RPP Joanna Tyrowicz.

Jak zauważyła w swoim komentarzu, "nie mamy żadnych przesłanek, że inflacja jest pod kontrolą w Polsce".

Tyrowicz przypomniała też teorię ekonomiczną, zgodnie z którą luzowanie polityki pieniężnej (wykonywane przede wszystkim za pomocą obniżki stóp procentowych) może zwiększać zatrudnienie kosztem produktywności. Ani jeden, ani drugi efekt nie są jednak silnie widoczne. Nie ma za to wpływu na PKB (kluczowa miara wielkości gospodarki).

Ludwik Kotecki: rynki uznały tę decyzję za błąd

Krytycznie o wpływie środowej decyzji RPP na wiarygodność polityki monetarnej NBP wypowiedział się inny członek RPP postrzegany jako jastrzębi, Ludwik Kotecki. Jak stwierdził w wywiadzie dla "Business Insider Polska", rynki oceniły ostatnią, gwałtowną obniżkę stóp procentowych w Polsce jako błąd.

Członek RPP Ludwik Kotecki podkreślił również, że obniżka stóp procentowych musi oddalać w czasie osiągnięcie celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc. z 1-proc. odchyleniem). Jak przypomniał, głównym ustawowym celem RPP jest walka z inflacją, a troska o wzrost gospodarczy należy do rządu.

Sama najnowsza projekcja inflacyjna NBP z lipca zakłada, że na osiągnięcie okolic inflacyjnego celu mamy szansę dopiero pod koniec 2025 roku. Ta lipcowa prognoza opiera się jednak na założeniu, że stopy procentowe pozostaną niezmienione. Na kolejną projekcję NBP poczekamy do listopada.

Tyrowicz i Kotecki to największe jastrzębie w RPP

Tyrowicz i Kotecki postrzegani są jako największe jastrzębie w RPP. Oprócz nich na to miano w ocenie ankietowanych przez PAP ośrodków zasługuje jeszcze Przemysław Litwiniuk. Reszta członków RPP ich zdaniem obecnie przejawia znacznie bardziej gołębie tendencje (są zwolennikami łagodniejszej polityki pieniężnej).

Jak wynika z ankiety PAP, oceny niemal wszystkich członków RPP również w ostatnim czasie przesunęły się w bardziej gołębią stronę. Wyjątkiem pozostaje Tyrowicz, niezmiennie postrzegana jako skrajnie jastrzębia.

