Inflacja pompuje giełdowe notowania banków. Dalej może być mniej różowo

W ciągu roku indeks WIG-Banki zyskał 82 proc. Na wysokie wyceny banków wpłynęły w znacznym stopniu kolejne podwyżki stóp procentowych. W kolejnych miesiący analitycy przewidują stabilizację notowań giełdowych banków. Wskazują też na istotne zagrożenia; sytuację geopolityczną, spowolnienie gospodarki, osłabienie złotego czy inflację.

Stopy procentowe

Jakość portfela

Kupuj plotki, sprzedawaj fakty

Transformacja technologiczna

Na razie nie widać zagrożeń

- Z tej perspektywy spodziewałbym się, że banki zaczną odzyskiwać swoją pozycję i w kolejnych latach będą miały wyższą kapitalizację – wskazuje w rozmowie z WNP.PL Brunon Bartkiewicz.Jego zdaniem analitycy niekoniecznie będą zachwycać się wzrostem zysków giełdowych banków. Już w roku 2021 mieliśmy dla banków wzrosty mnożników. Przewidują one zwiększenie masy zysku. Kiedy ona przyrośnie, wskaźniki nieco spadną.- Rynek wychodzi z negatywnego spojrzenia na banki, w poważnym stopniu uwierzył, że przestaną spadać w swojej rentowności, dlatego przywrócił ich kapitalizację. Nadal jest ona jednak porównywalna do tej sprzed pięciu lat. Trudno to uznać za wielki sukces, biorąc pod uwagę to, że główne banki w tym czasie urosły – podkreśla prezes ING Banku Śląskiego. - Banki nie są kluczowym elementem, na którym skupia się uwaga analityków i inwestorów - dodaje.- Nie powinien dziwić wzrost notowań banków, gdy rosną stopy procentowe, gdyż są one jednym z ważniejszych czynników wpływających na zyskowność sektora. Oczekiwania inflacyjne cały czas idą w górę, co oznacza, że także rosną oczekiwania wobec poziomu stóp procentowych. W efekcie prognozy przychodów banków na bieżący i przyszły rok są cały czas podnoszone. To wszystko ciągnie kursy banków w górę – wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Andrzej Powierża, analityk DM Citi Handlowego.Z drugiej strony dzisiaj pod wpływem sytuacji geopolitycznej, groźby agresji Rosji na Ukrainę kursy polskich spółek, także banków są pod presją.Andrzej Powierża zwraca uwagę, że w przypadku banków trwa dyskusja, przy jakim poziomie stóp procentowych zobaczymy negatywny ich wpływ na wyniki banków. Obecnie dominuje opinia, że na początku da się zauważyć negatywny wpływ wyższych stóp na wolumeny, wartość sprzedaży nowych kredytów, zwłaszcza hipotecznych, ze względu na zmniejszoną zdolność kredytową przy wyższych stopach.Jeżeli chodzi o wpływ wyższych stóp na jakość portfela to historia pokazuje, że psuł się on nie wtedy, kiedy stopy były wysokie, a było tak wówczas, gdy gospodarka szybko rosła. Portfel kredytowy psuł się wtedy, kiedy gospodarka była w gorszym stanie, kiedy było więcej upadłości firm, większe bezrobocie, a stopy procentowe zwykle były niższe. Historycznie nie można więc znaleźć zależności pomiędzy poziomem stóp a jakością portfela czy kosztem ryzyka w sektorze bankowym.- Dlatego jakość portfela kredytowego zacznie mnie martwić, kiedy gospodarka będzie słabnąć. Dla mnie podstawowym pytaniem będzie, czy i kiedy to się zdarzy. Dodatkowa trudność polega na tym, że mamy dwa główne czynniki wpływające na jakość portfela, czyli wzrost PKB i poziom bezrobocia. O ile wielu ekonomistów spodziewa się spowolnienia w kolejnych latach, to bezrobocie cały czas powinno być niskie. Pytanie, który czynnik przeważy – zastanawia się analityk Citi Handlowy.Zdaniem Andrzeja Powierży obawy o spowolnienie gospodarcze ze względu na sytuację geopolityczną czy cykl ekonomiczny będą głównym czynnikiem, wpływającym na zachowanie kursów banków. Spowoduje też zakończenie euforii związanej z wyższymi stopami, przeważą obawy i wtedy rozpoczną się spadki.- Reasumując, utrzymuję umiarkowanie pozytywne nastawienie do sektora bankowego. Po wynikach kwartalnych będzie miejsce na podnoszenie prognoz wyników na 2022 rok, co powinno pozytywnie wpływać na kursy banków. Bardziej boję się o wyniki sektora w przyszłym roku – mówi Andrzej Powierża.W opinii Adama Rucińskiego, prezesa BTFG, w kontekście banków notowanych na GPW, bieżący rok upłynie pod znakiem zasady „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”.- Ubiegły rok upłynął na oczekiwaniach na wzrost stóp procentowych. Przez większą część roku prezes NBP powtarzał, że nie widzi potrzeby ich podnoszenia, w końcu jednak cykl podwyżek stóp się rozpoczął. Rynek otrzymał dość silny sygnał, że stopy procentowe będą rosły, by hamować inflację. Wpłynęło to na wysokie wyceny banków – wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Adam Ruciński.Dodaje, że beneficjentami podwyżek stóp procentowych są banki, bo przekłada się to na wzrost ich wyników finansowych. W środowisku wyższych stóp oprocentowanie kredytów wyraźnie wzrośnie, a depozytów, czyli kosztu po stronie banków – wzrośnie w mniejszym stopniu. Inwestorzy zdawali sobie z tego sprawę, co dało impuls do wzrostów notowań krajowych banków. Potencjał, skala podwyżek stóp procentowych jest określona. Można zastanawiać się nad tempem tych podwyżek.- Nie oczekiwałbym wzrostów notowań banków w tym roku, raczej stabilizacji kursów albo delikatnych spadków. Nie świadczy to źle o bankach, ale o tym, że wyceny banków znacznie wyprzedziły ich wyniki finansowe – uważa Adam Ruciński.By nastąpiły dalsze wzrosty, inwestorzy musieliby wyceniać kolejne lata, a te są niepewne. Musiałby pojawić się kolejny silny impuls, nowe informacje, a tych na razie nie widać.Gospodarka jest na dobrych torach, a banki są wrażliwe na gospodarkę, bo żyją z jej finansowania. Jeżeli sytuacja finansowa klientów jest dobra, to i sytuacja banków jest dobra.Z drugiej strony portfele polskich banków uwzględniają wiele negatywnych czynników, w tym kredyty frankowe.- Pamiętajmy, że indeks WIG-Banki wzrósł w ubiegłym roku bardzo znacząco w warunkach niepewności na rynkach związanych z pandemią. Wzrosty były napędzane także tym, że w środowisku niskich stóp procentowych wielu inwestorów zostało wypchniętych na rynek kapitałowy, tam szukali jakiegokolwiek zarobku – analizuje prezes BTFG. - Dużo pieniędzy weszło na rynek kapitałowy i tam zostało. W tym roku pandemia się osłabia, ale nadal pozostaje niepewność na świecie. Dlatego być może teraz inwestorzy będą szukać bezpieczniejszych miejsc i przenosić środki z aktywów ryzykownych na mniej ryzykowne - dodaje.W jego ocenie prawdziwą przewagę konkurencyjną bankom dać może tylko transformacja technologiczna. Wobec długotrwałej już presji kosztowej, która przełożyła się na zwolnienia w całym sektorze w ostatnich latach, zauważyć należy nieuchronną zmianę technologiczną jako warunek bezpiecznej i efektywnej działalności bankowej.Banki zaczęły zauważać, że, aby pozostać konkurencyjnym, należy wprowadzać nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalające nie tylko ograniczać koszty poprzez zastępowalność zasobów, ale także rozszerzyć profil działalności o nowe rynki czy zdobyć nowe grupy klientów przy relatywnie niskich kosztach.- Transformacja technologiczna to nie tylko zamiana starego systemu na bardziej nowoczesny. To w głównej mierze kompleksowe podejście do zarządzania całą bankowością i jej infrastrukturą. Zaczynając od wprowadzanie rozwiązań FinTech, co jest jedną z kluczowych konieczności w dzisiejszej działalności banków, po wykorzystanie rozwiązań chmurowych, pozwalających na odpowiednie skalowanie biznesu w momencie, kiedy jest to najbardziej dla niego korzystne – bez konieczności ponoszenia kosztów w czasie, gdy z tych rozwiązań nie korzystamy. Przeniesienie większości procesów online, dostępność pełnego wsparcia tylko wtedy, gdy jest ono konieczne, brak konieczności utrzymania działów IT czy rozbudowanej (starzejącej się) infrastruktury, praktycznie bezobsługowe zapewnienie aktualności systemów i ich bezpieczeństwa czy bardzo szybka możliwość reagowania na zmiany regulacyjne, rynkowe czy aktualne potrzeby klienta. To tylko kilka z możliwych, aktualnie dostępnych rozwiązań, które w najbliższym czasie będą decydować o tym, które banki zobaczymy w czołówce całego sektora – uważa Krzysztof Kolat.Krzysztof Kolat jest zdania, że trudno będzie utrzymać tak dużą dynamikę wzrostu sektora bankowego w 2022 roku, jednakże na razie nie widać zagrożeń, które mogą realnie wpłynąć na znaczące spadki tego sektora w krótkim okresie.Podnoszenie stóp procentowych wpływa bezpośrednio na wzrost rentowności banków i wszystko wskazuje na to, że taka polityka monetarna utrzyma się co najmniej do końca 2022 roku. Jednocześnie brak jest wyraźnej presji na podniesienie oprocentowania lokat, co również przyczynia się do podbicia wyniku finansowego całego sektora. Jednakże te informacje są już zdyskontowane w aktualnej wycenie banków, więc powinny pozostać bez wpływu na dalszą zmienność wartości całego sektora.- To, co może spowodować odwrócenie się trendu bądź bardziej znaczącą korektę, to ryzyka makroekonomiczne, takie jak niestabilna sytuacja na Ukrainie i niepewność związana z ewentualnym wpływem niepokoju na wschodzie Europy na gospodarkę naszego kraju oraz obniżenia wartości złotego. Taki scenariusz miałby bezpośredni wpływ na wzrost kosztów importu towarów oraz zakupu gazu i ropy. Kolejnym problemem jest inflacja, która dotyka nie tylko Polskę, ale jest problemem globalnym. W połączeniu ze wzrostem stóp procentowych wysoki poziom inflacji powoduje znaczący spadek zdolności kredytowej kredytobiorców, a co za tym idzie może wpłynąć na ograniczenie podaży kredytów w najbliższym okresie. Ryzykiem, które dodatkowo może mieć wpływ na wyniki finansowe sektora bankowego, są kolejne regulacje (jak np. zamrożenie stawek WIBOR), które mogą wpłynąć na dodatkowe obciążenie banków, a także zwiększyć niepewność co do stabilności systemu finansowego w Polsce – wyjaśnia Krzysztof Kolat.