Inflacja producencka powinna spowolnić. Kiedy?

Dane o wysokości wskaźnika PMI w lipcu sygnalizują, że stopa wzrostu polskiego przemysłu będzie się zmniejszać. Można także spodziewać się spowolnienia inflacji producenckiej – wynika z poniedziałkowego komentarza PIE do danych o PMI.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lipcu wyniósł 57,6 pkt. wobec 59,4 pkt. w czerwcu. Mimo spadku, lipcowy odczyt był drugim najwyższym wynikiem zarejestrowanym w historii badań - podała w poniedziałek firma Markit.

"Spodziewamy się utrzymania tendencji spadkowej wyników PMI. Niemieckie firmy raportują niższe zamówienia spoza strefy euro. To prawdopodobnie efekt spowolnienia aktywności w gospodarkach azjatyckich, które dotychczas napędzały przemysł oraz wzmacniały presję kosztową. Wraz z normalizacją popytu zagranicznego, stopa wzrostu polskiego przemysłu powinny wracać do poziomów zbliżonych do innych gałęzi gospodarki" - stwierdzono w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do poniedziałkowej publikacji indeksu PMI.

Ekonomiści PIE zwrócili także uwagę na fakt, że przedsiębiorcy ankietowani przez Markit raportują wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych i rosnące oczekiwania inflacyjne.

"Podobny obraz potwierdzają badania Komisji Europejskiej - firmy w Niemczech i państwach Grupy Wyszehradzkiej systematycznie rewidują prognozy wzrostu cen w górę. Warto podkreślić jednak, że wysokość indeksu w Polsce i na Słowacji jest niższa niż w pozostałych krajach regionu, a dodatkowo badania PMI sugerują, że szczyt został już osiągnięty - spadły indeksy opisujące zarówno przewidywane ceny surowców oraz wyrobów gotowych. Tym samym wzrost cen producenta powinien spowalniać w dalszej części roku" - wskazano w komentarzu PIE.

