Inflacja przebiła kolejną barierę. Tego w tym roku jeszcze nie było

Szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że w sierpniu 2022 roku inflacja wyniosła 16,1 proc. Tym samy wzrost cen był najszybszy od marca 1997 roku, kiedy to inflacja wyniosła 16,6 proc.

Dotychczas inflacja w 2022 roku nie przekraczała poziomu 16 proc. Teraz jest to już przeszłość. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2022 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 16,1 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,8 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Przypomnijmy, że w lipcu wyniosła 15,6 proc.

Ostatni raz ceny w Polsce rosły szybciej niż obecnie w marcu 1997 roku, kiedy to inflacja osiągnęła poziom 16,6 proc.

Wysokość inflacji jest niespodzianką

Przekroczenie progu 16 proc. przez inflację zaskoczyło analityków. Jeszcze dzisiaj rano ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz szacował, że odczyt inflacji wyniesie 15,3 proc.

Zdaniem Piotra Bartkiewicza w najbliższych miesiącach można się spodziewać albo utrzymywania się wskaźnika wzrostu cen na zbliżonym poziomie do sierpniowego, albo niewielkiego spadku.

- Jesteśmy w środku inflacyjnego płaskowyżu i wygląda na to, że wrześniowy odczyt będzie na poziomie zbliżonym do sierpniowego. To, jak sytuacja będzie kształtować się w październiku, zależy od tego, czy Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdzi zmiany taryf, o które wnioskują firmy energetyczne, i co będzie z cenami ciepła, kanalizacji i wody - powiedział ekonomista Banku Pekao.

Spore wzrosty cen są nie tylko w Polsce

Obawy o wartość polskiego wskaźnika inflacji podsycały już wczoraj odczyty z Niemiec i Hiszpanii. W Niemczech w sierpniu ceny wzrosły średnio o 7,9 proc. - to więcej niż prognoza (7,8 proc.), a także wyższa wartość niż odczyt lipcowy, który sugerował spowolnienie wzrostu cen (7,5 proc.).

Ekonomiści Banku Pekao zwracają uwagę, że w Niemczech do wzrostów powrócił wskaźnik inflacji bazowej, który nie uwzględnia najbardziej zmiennych składowych wskaźnika ogólnego, m.in. cen energii oraz żywności.

Inflacja w Niemczech okazała się w zasadzie zbieżna z prognozami (HICP w konsensusie, krajowa oczko wyżej). Chyba najważniejsza informacja dotyczy inflacji bazowej, która po krótkiej przerwie (zasługa niemieckiej wersji Tarczy Antyinflacyjnej) wróciła do wzrostów.

W Hiszpanii inflacja co prawda okazała się niższa od lipcowej (10,4 proc. vs. 10,8 proc.), ale - jak wskazują ekonomiści mBanku - poza paliwami, mającymi największy wpływ, wciąż drożeją wszystkie pozostałe grupy produktowe, co jest czynnikiem negatywnym.

Spadek inflacji w Hiszpanii: 10,8% -> 10,4%. Strona urzędu statystycznego na moment padła z wrażenia. Gdy już się naprawiła, to pokazała, że to przez ceny paliw. Cała reszta całkiem żwawo rośnie. Inflacja bazowa 6,1% -> 6,4%.

