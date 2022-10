Inflacja przekroczyła 18 proc. Nie ma co oczekiwać stabilizacji

Prognozujemy, że inflacja w październiku przekroczyła 18 proc. – powiedział ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz. Dodał, że dwucyfrowa inflacja utrzyma się prawie do końca 2023 roku.

Nie należy oczekiwać stabilizacji inflacji w najbliższych miesiącach

"Prognozujemy, że inflacja w październiku - mówiąc w przybliżeniu przekroczy poziom 18 proc." - powiedział ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

We wrześniu tego roku inflacja wyniosła 17,2 proc.

"Za wzrost inflacji w październiku odpowiadają ceny paliw, które wzrosły mocno, bo o prawie 10 proc., ciągle drożejący opał. Właściwie wszystko drożeje, co powoduje także kontynuację wzrostowego trendu inflacji bazowej. Choć takiego przyspieszenia jak w I połowie roku nie należy się spodziewać" - powiedział Piotr Bartkiewicz.

Zdaniem ekonomisty Banku Pekao, nie należy oczekiwać stabilizacji inflacji w najbliższych miesiącach.

"Trzeba oczekiwać, że inflacja będzie tykać o ok. 1 pkt. proc. co miesiąc. Szczyt inflacji będzie zapewne w lutym, kiedy wyraźnie przekroczy ona 21 proc. I z taką dwucyfrową inflacją pozostaniemy praktycznie do końca roku, może w listopadzie inflacja zejdzie poniżej 10 proc." - powiedział Piotr Bartkiewicz.

Dodał, że Bank Pekao prognozuje, że inflacja średnioroczna w przyszłym roku będzie na poziomie ok. 14 proc., a więc na poziomie prognozowanym także na ten rok.

